Capturados cinco presuntos disidentes de las FARC e incautados equipos para drones y explosivos (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella informó en horas de la mañan del 28 de noviembre, que la Policía Nacional capturó a cinco presuntos integrantes del frente Urías Rondón de las disidencias de las Farc y decomisó armas, explosivos y equipos que, según el Gobierno, se usaban para fabricar componentes de drones.

Entre los detenidos está alias Gafitas, señalado de participar en el atentado con dron contra la Policía Metropolitana de Pasto el 7 de agosto. Las investigaciones lo vinculan con alias Rumiquí, al que las autoridades identifican como cabecilla de esa estructura.

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Decomisaron impresoras 3D, explosivos, armas y drones

De acuerdo con el reporte presidencial, durante el operativo fueron incautadas tres impresoras 3D, ocho artefactos explosivos adaptados para drones y dos aeronaves no tripuladas. También se hallaron tres fusiles, dos pistolas, una granada, pentolita, cordón detonante, 369 cartuchos, un inhibidor de señales y $ 8 millones en efectivo.

De la Espriella afirmó que su Gobierno buscará desmantelar las estructuras de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y llevar a sus cabecillas ante la justicia.

No se precisó el lugar ni la fecha de las capturas, ni la situación judicial de los detenidos.

Las autoridades decomisaron impresoras 3D, explosivos y drones (@ABDELAESPRIELLA/X)

Otro atentado con explosivos en el Meta tenía en proceso el frente 39 de las disidencias de las Farc

Un camión con material explosivo fue interceptado en una vía cercana a Puerto Gaitán, Meta, durante una operación del Ejército Nacional y la Policía Nacional que terminó con la captura de dos personas.

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Las autoridades investigan si el cargamento estaba destinado a un ataque contra instalaciones militares. La gobernadora del Meta indicó que los detenidos tendrían presuntos vínculos con el Frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), grupo que estaría bajo el mando de alias Antonio Medina.

El operativo incluyó la incautación de una motocicleta

La Séptima Brigada del Ejército informó que el procedimiento se llevó a cabo tras labores de inteligencia militar. Además del furgón tipo NPR, los uniformados incautaron una motocicleta que, según las primeras indagaciones, habría sido utilizada como apoyo logístico para la acción que se preparaba.

Ejército frustró presunto atentado terrorista en el departamento del Meta (@COL_EJERCITO/X)

La institución afirmó que la intervención permitió neutralizar una amenaza que podía poner en riesgo a habitantes de la zona.

El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó el resultado a la puesta en marcha del Bloque de Búsqueda, luego de su reciente visita a Villavicencio. “Nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados contundentes para proteger la vida de los colombianos”, afirmó.

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El mandatario señaló que continuarán las operaciones contra las estructuras armadas que actúan en el Meta. Las autoridades no precisaron la cantidad ni el tipo de explosivos que transportaba el vehículo.

El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó el resultado a la activación del Bloque de Búsqueda tras su visita a Villavicencio y destacó el trabajo de las autoridades (@ABDELAESPRIELLA/X)

En lo corrido de 2026, Colombia ha registrado una escalada de atentados con explosivos y drones, atribuidos por las autoridades a grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El Ministerio de Defensa contabilizó 358 ataques con drones explosivos entre enero y noviembre, un aumento del 140% frente al mismo período de 2025. El ELN concentró 157 casos y las estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, 102.

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Entre los episodios recientes figura el atentado del 1 de noviembre en Planadas, Tolima, cerca de una base militar. El hecho dejó cuatro muertos, entre ellos una bebé de dos meses, según el balance preliminar difundido por la gobernadora departamental.

La ofensiva se intensificó entre el 21 y el 24 de noviembre, con al menos seis ataques en Meta, Cesar, Norte de Santander y Nariño. En La Jagua de Ibirico, Cesar, un ataque contra un batallón causó la muerte de un soldado y dejó heridos; en Curumaní, drones impactaron una estación de Policía; y en Cúcuta, otros dispositivos explosivos alcanzaron instalaciones policiales y afectaron viviendas.

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El hecho de mayor impacto ocurrió el 23 de noviembre en Villavicencio, donde un vehículo cargado con explosivos estalló frente a la Gobernación del Meta. El ataque dejó más de 20 heridos y daños en edificios, comercios, viviendas y vehículos. Las autoridades atribuyeron la acción al Frente 39 Arcesio Niño, una estructura disidente ligada a alias Antonio Medina.