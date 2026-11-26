Según pudo comprobar Rentas, Alfredo Mondragón sí se graduó como licenciado de la Universidad del Valle. (Voz - @R3ntas/X)

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Frente a los señalamientos de que el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, no habría presentado evidencias que acreditaran título como licenciado en Educación Popular, el influenciador Juan Felipe Pedraza, más conocido en redes sociales como Rentas, aclaró estos rumores que ponían en duda registros académicos.

Pese a declararse contradictor político del partido progresista, Rentas desmintió a los que pusieron en entredicho la formación académica de Mondragón y publicó una consulta atribuida al sistema académico de la Universidad del Valle, en la que se señala que el congresista sí se graduó, en efecto, como licenciado de esta institución educativa.

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El representante Alfredo Mondragón sí aparece graduado de la Universidad del Valle, de acuerdo con una publicación de Rentas que miró la base de datos del centro educativo. (@R3ntas/X)

Pedraza indicó que el 17 de diciembre de 2021 se registró el grado de Mondragón, lo anterior en respuesta a un hilo del activista Manuel J. Vélez, que sería cercano a los movimientos que defienden al presidente Abelardo de la Espriella, que había puesto en duda la formación universitaria del representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

La controversia surgió después de que Vélez compartió una serie de publicaciones en las que cuestionó la hoja de vida de Mondragón. El activista afirmó que la página oficial de la Cámara de Representantes lo presenta como “licenciado en Educación Popular de la Universidad del Valle”, pero sostuvo que no había hallado “acta ni tesis”.

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En el mismo hilo, el denunciante también señaló supuestas inconsistencias sobre la relación laboral del congresista con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Según indicó, la hoja de vida menciona que Mondragón fue aprendiz, egresado e instructor de esa entidad, aunque aseguró que no encontró contratos como instructor.

En su perfil de X, el activista Manuel J López apuntó contra el representante Alfredo Mondragón y la carencia, al parecer, de títulos universitarios. (@@ManuelJVelez/X)

El activista contrastó esa información con la presentación que hizo el Pacto Histórico sobre el representante, donde figura como tecnólogo del Sena. Además, señaló que en publicaciones previas de Mondragón no encontró referencias a sus estudios en la Universidad del Valle ni a una eventual experiencia como instructor de la entidad.

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“¿Dónde está ese grado?”, preguntó Vélez en su publicación, tras anunciar que preparaba derechos de petición para que la Universidad del Valle y el Sena certificaran la información relacionada con el congresista. Afirmaciones que fueron desmentidas por ‘Rentas’, que publicó, en primer lugar, la certificación de la Universidad del Valle.

Alfredo Mondragón sí se graduó como licenciado en Educación Popular

La respuesta llegó de parte de Rentas, nombre con el que se conoce en redes a Pedraza. El creador de contenido publicó un pantallazo de una consulta atribuida al Sistema de Registro Académico y Admisiones de la Universidad del Valle, en el que aparece el nombre de Alfredo Mondragón como egresado de la Licenciatura en Educación Popular.

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Con este mensaje en X, Rentas respondió a los que cuestionan título de Alfredo Mondragón y pese a las diferencias ideológicas indicó que sí cuenta con diploma de la Universidad del Valle. (@R3ntas/X)

De acuerdo con la captura divulgada, el representante se graduó de la mencionada carrera, según consta en la resolución 978 de ese año y el acta de grado 966, datos que contradicen el señalamiento de que no existía un soporte sobre el título universitario mencionado en su hoja de vida pública, pues en el centro de educación sí aparece.

‘Rentas’ dirigió su mensaje a Vélez y a la representante Catherine Juvinao, con la que Mondragón tuvo un fuerte cruce durante la plenaria de la Cámara del 25 de noviembre. “Lo siento Sra. Cathy del WhoviR3ntismo y Sr. Manuel: no es por defender a ese analfabeta, pero pailas, si aparece graduado. Ustedes no son Rentas”, escribió el activista.

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Cabe destacar que la Licenciatura en Educación Popular de Univalle es un programa presencial de 10 semestres que otorga el título de licenciado o licenciada en Educación Popular. Su formación está orientada a la educación comunitaria, las pedagogías críticas y procesos de transformación social, según explicó la universidad en su página web.

Denuncia apareció tras el enfrentamiento entre Juvinao y Mondragón en la Cámara

El cuestionamiento sobre los estudios de Mondragón se conoció después del enfrentamiento que sostuvo con Juvinao, representante del Partido Verde, durante la discusión de una adición presupuestal para 2026 en la Cámara de Representantes y en la que se lanzaron duras acusaciones, incluso de tipo personal, lo que encendió la discusión.

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El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón Garzón se refirió a las discusiones ocurridas durante la sesión en el Congreso y las razones por las cuales se enfrentó con varios congresistas. (@AlfreMondragon/X)

La confrontación comenzó cuando Mondragón reclamó una votación nominal para el primer artículo de la iniciativa y cuestionó al presidente de la corporación, Nicolás Barguil. El congresista calificó de “pupitriada” el trámite que avanzaba en la plenaria y lanzó críticas contra sectores que, según sostuvo, favorecían intereses privados.

Más adelante, el representante cuestionó a Juvinao por su postura frente a los recursos destinados a los adultos mayores y por su participación en debates relacionados con la reforma pensional. Ante esto, congresista respondió con duros reproches y afirmó que Mondragón no conocía el contenido de la iniciativa que defendía.

“Yo no sé si es que usted es burro o se las da o le gusta quedar como un burro”, le dijo Juvinao durante la sesión. También le reclamó: “Estudie vago, porque usted ni siquiera conoció el articulado de su propia reforma pensional”, agregó la mujer, en una discusión en la que la mesa directiva de la Cámara, finalmente, retiró al congresista.

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