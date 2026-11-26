Carlos Tapia aseguró que puede reconocer al líder de la banda por la mitad de su rostro (redes sociales)

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Carlos Tapia, uno de los rehenes durante la toma de el Éxito de Cartagena en horas de la mañana del 24 de noviembre de 2026, afirmó que fue esposado por la fuerza pública y que luego lo confundieron en redes sociales con uno de los secuestradores. El hombre explicó que estaba cerca del presunto líder del grupo cuando se produjo la intervención de las autoridades.

En una entrevista con Caracol Radio, Tapia señaló que el procedimiento ocurrió después de que los uniformados ingresaran al lugar y ordenaran a las personas que permanecieran boca abajo, con las manos sobre la cabeza.

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“Todos éramos sospechosos”, relató el hombre, quie indicó que las autoridades esposaron a quienes se encontraban cerca del área donde estaba el presunto secuestrador. Según su testimonio, él y otro rehén salieron juntos por una de las puertas del establecimiento.

Tapia sostuvo que, después del operativo, algunas publicaciones en redes sociales lo identificaron como integrante de la banda. “Alguna persona irresponsable publicó que nosotros éramos los secuestradores”, dijo. Agregó que esas versiones se difundieron sin que se hubiera establecido quiénes eran las víctimas y quiénes los responsables de la toma.

El testigo dijo que escuchó varias detonaciones durante la intervención

El rehén afirmó que la fuerza pública intentó dialogar con el hombre que permanecía armado antes de que se registraran disparos. De acuerdo con su relato, los agentes le pidieron que se entregara, aunque no recibió una respuesta verbal.

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“Escuché varias detonaciones”, aseguró Tapia, que evitó concluir que hubiera existido un intercambio de disparos. “Yo supongo, no estoy afirmando nada, que hubo una reacción de parte de él y por eso la reacción de las autoridades”, precisó.

El hombre dijo que, cuando se levantó después de los disparos, vio una zona delimitada con cartones alrededor de una persona abatida. También sostuvo que el individuo no se había quitado el uniforme durante el tiempo que él permaneció retenido.

Tapia aseguró que vio a tres hombres que identificó como parte del grupo

Según el testimonio recogido por Caracol Radio, Tapia vio a tres hombres que rondaban el sector donde se encontraban los rehenes. Aclaró que no pudo establecer si había más personas involucradas fuera de ese espacio.

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El hombre afirmó que los sospechosos consumían licor desde temprano y que dos de ellos parecían estar ebrios cuando se produjo la intervención. “Eran tres, yo conté tres, que eran los que rondaban”, señaló.

Tapia relató que dos de esos hombres se habrían quitado las prendas que llevaban y se acostaron en el piso. En cambio, el tercero, al que identificó como el líder del grupo, habría permanecido con uniforme y se atrincheró al escuchar la entrada de la Policía.

El rehén dijo que podría reconocer al hombre abatido por un rasgo físico

Consultado sobre la posibilidad de identificar al presunto secuestrador abatido, Tapia afirmó que solo pudo observar parcialmente su rostro. Explicó que el hombre levantaba la máscara hasta la zona de la nariz cuando bebía agua.

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“Si le veo la nariz, quizás lo reconozca”, dijo Tapia, que describió ese rasgo como una nariz larga. El testigo señaló que no había visto imágenes posteriores del operativo ni publicaciones en redes sociales sobre las personas involucradas.