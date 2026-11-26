El presidente Gustavo Petro cuestionó a José Antonio Salazar por presunto interés en adjudicar el contrato de pasaportes a la empresa Thomas Greg and Sons. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un día después de que la Fiscalía General de la Nación acusara formalmente a José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, por su presunta participación en la reapertura irregular de la licitación para la producción y distribución de pasaportes en 2024, el presidente Gustavo Petro apareció en sus redes sociales.

Contrario a su actuar de las recientes semanas, en las que ha defendido a miembros de su gabinete y equipo de gobierno, en esta ocasión el expresidente se depachó en contra de Salazar, a quien responsabilizó de tener un supuesto interés para adjucar el millonario contrato a la empresa Thomas Greg & Sons.

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En su cuenta de X, el exmandatario volvió a arremeter contra esa compañía, a que acusó e tener “doctorados” en supuestos delitos electorales, además se señalarla como partícipe en estafas bancarias.

“El señor Salazar parece que quería que el contrato de pasaportes de la cancillería fuera por derecho, y para siempre, de los hermanos Bautista y su empresa Thomas Gregg and Sons, una empresa con varios doctorados en estafas bancarias y electorales”, comentó Petro.

Gustavo Petro defendió que los datos de los colombianos deben permanecer bajo el control del Gobierno y no de empresas privadas. (Red social X)

En su mensaje, el exjefe de Estado insistió en que los datos del país deben permanecer bajo potestad del Gobierno y no empresas privadas extranjeras, reficiéndose a su oposición a la licitación liderada por Colombia Compra Eficiente para adjudicar un millonario contrato para la administración de la nube pública del país.

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“Y todavía se preguntan porqué me opuse al contrato de entregar los datos de los colombianos a una empresa privada como la de loa hermanos Bautista de los cuales, Abelarso está muy agradecido (sic)”, concluyó el exmandatario.

La Fiscalía atribuye al exsecretario tres decisiones tomadas el 26 de febrero de 2024

La imputación contra Salazar se centra en una secuencia de decisiones administrativas adoptadas el 26 de febrero de 2024, cuando el proceso para garantizar la expedición de pasaportes atravesaba una controversia dentro de la Cancillería. Según la Fiscalía, el entonces secretario general firmó tres resoluciones que alteraron el curso de una licitación que el excanciller Álvaro Leyva Durán había declarado desierta.

El ente acusador sostiene que una de esas decisiones dejó sin efectos las actuaciones que habían cerrado el proceso; otra finalizó la urgencia manifiesta que estaba en vigor, y la tercera resolvió la adjudicación del contrato. La Fiscalía General de la Nación acusa que el exfuncionario reactivó y adjudicó un trámite contractual sin tener competencia para hacerlo.

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El ente investigador sostuvo que José Antonio Salazar Ramírez no tenía facultades para reactivar ni definir ese trámite - (Físcalia )

La licitación se relacionaba con la expedición, el almacenamiento y la entrega de las libretas de pasaporte, un servicio que tiene incidencia directa sobre los colombianos que requieren el documento para viajar al exterior.

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía, las funciones asignadas a José Antonio Salazar Ramírez como secretario general se limitaban a labores administrativas y de coordinación institucional. Bajo esa interpretación, el cargo no le otorgaba la facultad para reabrir una licitación declarada desierta ni para definir a quién se debía adjudicar el contrato.

El proceso no habría sido publicado en Secop ni tenía reserva presupuestal vigente

Otro de los puntos expuestos por la Fiscalía está relacionado con las condiciones formales y financieras del procedimiento. El organismo señaló que las actuaciones vinculadas a la contratación no fueron publicadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), la plataforma destinada a hacer públicos los procesos de compra de las entidades estatales.

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Además, la acusación advierte que no había una reserva presupuestal vigente para respaldar los recursos requeridos. La ausencia de publicación en Secop y de respaldo presupuestal forma parte de las irregularidades que el ente investigador llevó ante un juez penal de conocimiento.

José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, impugnará su destitución tras acusaciones del presidente Petro - crédito Cancillería - César Carrión/Presidencia

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción formuló la acusación por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

El expediente también incluye un hecho distinto a las resoluciones sobre pasaportes. Las pruebas citadas por la Fiscalía apuntan a que Salazar habría adquirido en efectivo tres predios rurales en Puerto López, en el departamento del Meta, por $950.000.000. Para el ente acusador, aún no existe una explicación financiera que permita establecer el origen de esos recursos, asunto que sustenta el cargo de enriquecimiento ilícito.

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