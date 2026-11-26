Las grabaciones muestran el altercado ciudadano en las calles y la posterior custodia de los dos detenidos por agentes de la Policía Nacional por presunta violencia contra servidor público (Alcaldía Girardota/IG)

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Dos hombres agredieron a un agente de tránsito durante un procedimiento vial en el barrio Girardota la Nueva, en Girardota, al norte del Valle de Aburrá. El caso quedó registrado en video y terminó con la captura en flagrancia de los señalados responsables.

El funcionario municipal se disponía a imponer un comparendo a un motociclista cuando recibió varios golpes por parte del conductor y de otro hombre que lo acompañaba.

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El ataque ocurrió después de que el agente adelantaba un control vial rutinario y solicitó los documentos de la motocicleta. Durante la verificación, constató que el vehículo no reunía los requisitos exigidos por la ley.

La agresión contra el agente de tránsito en Girardota ocurrió porque el motociclista iba a recibir una sanción tras no presentar la documentación reglamentaria.

El hecho de violencia contra el funcionario ocurrió en una vía del barrio Girardota la Nueva (Colprensa/Captura de video)

El conductor y su acompañante reaccionaron con violencia durante el procedimiento, mientras otros funcionarios acudieron para respaldar al servidor público y controlar el altercado.

Las imágenes difundidas muestran a varios agentes de tránsito con chalecos reflectivos alrededor de los dos hombres, junto a una patrulla y una motocicleta azul estacionada en plena vía.

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El registro audiovisual también dejó ver el forcejeo que se produjo durante el procedimiento. El rostro de uno de los involucrados fue difuminado en el material conocido.

Los compañeros del funcionario llegaron al lugar para auxiliarlo ante la agresión. Pese a esa intervención, el agente alcanzó a recibir múltiples impactos durante el altercado. El reporte disponible no informó cuál es el estado de salud del servidor público. Tampoco precisó si requirió atención médica después de la agresión.

La Policía capturó en flagrancia a los dos implicados tras la agresión en la vía pública (Captura de video)

Los dos señalados agresores quedaron a disposición judicial

Las autoridades capturaron en flagrancia a los dos hombres señalados de golpear al funcionario municipal. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Los detenidos deberán responder por el delito de agresión a servidor público. La justicia deberá definir su situación jurídica y establecer si corresponde imponerles una medida de prisión.

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La información divulgada no incluyó los nombres ni las edades de los capturados. Tampoco detalló qué documentos reglamentarios faltaban en el momento de la inspección al motociclista.

El caso se produjo en medio de una actuación que, de acuerdo con el reporte, comenzó con la verificación de las condiciones legales para circular. La reacción de los dos hombres derivó en una confrontación física contra el agente que realizaba el control.

¿Qué dijo el alcalde de Girardota?

El alcalde de Girardota, Kevin Bernal, condenó la agresión contra el funcionario municipal y sostuvo que la Alcaldía no tolerará actos de irrespeto contra quienes ejercen labores de control.

El alcalde Kevin Bernal rechazó el ataque contra el agente municipal que cumplía tareas de control (Captura de video)

“En Girardota no aceptamos la gaminería ni el irrespeto a la autoridad”, afirmó Bernal al referirse a lo ocurrido en Girardota La Nueva.

El mandatario local señaló que el agente cumplía funciones de control cuando fue atacado. Según su relato, el procedimiento estaba relacionado con un motociclista que se movilizaba sin cumplir varios requisitos documentales.

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Bernal explicó que la Policía asistió al lugar después de conocer el caso y detuvo a los dos hombres señalados de participar en la agresión. El alcalde agregó que los capturados quedaron ante la Fiscalía. Allí deberán responder dentro de un proceso penal por el delito de violencia contra servidor público.

“Inmediatamente la policía conoció este caso, asistió al lugar y dio captura a dos de los agresores”, manifestó el alcalde Kevin Bernal.

La situación jurídica de los detenidos deberá ser definida por las autoridades competentes. El reporte indicó que podrían ser enviados a prisión, aunque esa decisión aún corresponde a la justicia.

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El caso ocurrió durante un control a un motociclista que, según la información conocida, no portaba o no cumplía varios de los documentos reglamentarios. La reacción de dos hombres derivó en una agresión contra el servidor público y en su posterior detención por parte de las autoridades.