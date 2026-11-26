La empresaria y DJ huilense lamentó que la pareja hubiera terminado. (@yinacalderontv/Instagram)

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Yina Calderón reaccionó con sorpresa a la separación de Yeferson Cossio y su prometida Carolina Gómez, confirmada el 24 de noviembre tras cuatro años de relación.

“Oigan, yo estoy mínimo como un múltiplo, verbo to be. ¿Cómo así que Yeferson Cossio terminó con la mujer? ¿Será verdad?”, expresó la también creadora de contenido, quien añadió que conoció a Gómez durante una transmisión en vivo junto a Cossio y que la recordó como “superquerida”.

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Calderón no ocultó su afecto por la modelo. “Ay, no, esa pelada tan buena gente, porque de verdad que muy quería a esa niña. Yo la conocí el día que grabé el stream con Cossio y la niña me pareció superquerida”, declaró. Sus palabras reflejan el impacto que generó la noticia entre el círculo de creadores de contenido cercanos a la expareja, que no dudaron en reaccionar.

Los creadores de contenido generaron varias reacciones en redes sociales con su encuentro, pues pudieron hacer las pases después de varias peleas. (@yinacalderontv / Instagram)

Las reacciones de los seguidores de Calderón no quedaron ocultas, con mensajes de los cuales destacan: “Eso era algo que se veía venir desde hace muchísimo tiempo, muchos hablan de infidelidades”; “Dime de qué presumes u te diré de qué careces”; “Lo mejor que podía pasar era que cada uno tomara sus caminos por separado para seguir con sus proyectos”; “Díganle a Yina que eso mismo podría pasar si se pone seria con Giovanny Ayala jajaja”, entre otros más.

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Por otro lado, hay quienes se preguntan la reacción de Cintia Cossio cuando salga del reality en el que participa cuando salga, si sabía que eso iba a pasar o la tome por sorpresa.

La pareja se había distanciado antes de hacer pública la noticia

La separación, según el comunicado conjunto publicado por ambos en Instagram, ocurrió hace casi dos meses, es decir, en septiembre de 2026.

Yeferson Cossio confirmó la ruptura sentimental con Carolina Gómez mediante un mensaje y una fotografía de ambos frente a la torre Eiffel. (@yefersoncossio/IG)

“Después de cuatro años juntos, llenos de amor, momentos inolvidables, aprendizajes y una historia que siempre llevaremos en nuestros corazones, hace casi 2 meses hemos decidido tomar caminos diferentes y poner fin a nuestra relación”, escribieron Cossio y Gómez en el mensaje firmado por ambos.

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La pareja señaló que el respeto y la gratitud permanecen, y que se van “con el deseo sincero de vernos felices, incluso si ahora es por separado”.

Los rumores comenzaron a circular semanas antes del anuncio oficial. En octubre, seguidores notaron que Carolina no aparecía en varios eventos familiares del creador, incluido el cumpleaños de Cintia Cossio, hermana del influencer. Además, en ese período se difundieron fotografías de Cossio en una fiesta junto a una mujer desconocida.

Cintia Cossio se suma a La Mansión VIP 2: así revelaron a la hermana de Yeferson Cossio - crédito @soycintiacossio/ Instagram

El creador negó públicamente que las imágenes tuvieran un trasfondo de infidelidad y aseguró que habían sido sacadas de contexto. Ni él ni Gómez vincularon esa polémica con la ruptura.

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Esta no fue la primera vez que la relación llegó a un punto de quiebre

La historia entre Cossio y Gómez ya había atravesado una crisis pública antes de la separación definitiva. El 14 de febrero de 2025, con una propuesta en una sala de cine privada en Medellín, el influencer le pidió matrimonio a la modelo. La boda estaba programada para el 6 de enero de 2026. Sin embargo, en abril de 2025, apenas dos meses después del compromiso, la pareja confirmó una primera ruptura.

En ese momento, Cossio explicó que la decisión había sido mutua y negó cualquier infidelidad, señalando que ya no coincidían en algunos acuerdos de pareja.

Yeferson Cossio le propuso matrimonio a Carolina Gómez en una sala de cine privada, sorprendiendo a sus seguidores el Día de San Valentín - crédito @yefersoncossio/Instagram

Tiempo después se reconciliaron y retomaron la relación, aunque sin anunciar una nueva fecha para el matrimonio. Esta segunda etapa fue más discreta en cuanto a los planes nupciales, y el proyecto de boda no volvió a materializarse. Con la confirmación del 24 de noviembre, la relación llegó a su fin definitivo tras cuatro años y al menos dos quiebres que marcaron su historia pública.

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Hasta el momento, Carolina Gómez no se ha pronunciado de manera independiente sobre la separación.