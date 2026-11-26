América de Cali visitará a Millonarios con el objetivo de seguir como líder del cuadrangular de la Liga BetPlay (Lina Gasca-Colprensa)

Guardar

La tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay llegará con un partido de infarto en uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano.

América de Cali llega a Bogotá para enfrentar a Millonarios con el objetivo de consolidarse en el liderato del grupo B, mientras que Millonarios buscará hacer valer su localía para sumar los tres puntos que le permitan ser el nuevo líder de la zona.

PUBLICIDAD

Millonarios quiere llegar a la final de la Liga BetPlay (Lina Gasca-Colprensa)

El partido se disputará el 27 de noviembre de 2026 a partir de las 8:40 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

A continuación, así va el cuadrangular B de la Liga BetPlay:

Grupo B

América de Cali: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) - punto invisible Millonarios FC: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlético Bucaramanga: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Millonarios

El momento cuando el delantero argentino Rodrigo Contreras coloca el 4-1 en el Campín frente al Atlético Bucaramanga (Lina Gasca-Colprensa)

Millonarios derrotó 4-1 a Atlético Bucaramanga en El Campín de Bogotá, con una actuación que confirmó su eficacia ofensiva pese a las bajas de Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz y Mackalister Silva. El equipo de Alberto Gamero eligió un plan de ataque veloz y con pocos pases, que le permitió convertir dos veces en los primeros 20 minutos.

PUBLICIDAD

Francisco Chaverra abrió la cuenta a los 14 minutos, luego de recibir un pase de Leonardo Castro, controlar la pelota, enganchar dentro del área y definir cruzado. El asistente había señalado una posición adelantada, pero el sistema de videoarbitraje validó la jugada.

El argentino Rodrigo “Tucu” Contreras marcó el 2-0 a los 19 minutos. Aprovechó un rebote tras un remate propio y un error del arquero uruguayo Christopher Fiermarín para convertir con una definición poco convencional, con los taches de sus botines.

Atlético Bucaramanga reaccionó a los 28 minutos con un gol de José García. El jugador apareció sin marca en el segundo palo después de un tiro libre ejecutado por Fredy Hinestroza y expuso una dificultad defensiva de Millonarios en las acciones de pelota quieta.

PUBLICIDAD

La primera parte terminó con una discusión por una falta de Mateo García sobre Leonardo Flores. Los futbolistas visitantes reclamaron la expulsión, pero el árbitro Ferney Ossa mostró tarjeta amarilla y el videoarbitraje respaldó la decisión.

Rodrigo Ureña sentenció el encuentro a los 49 minutos con un remate desde el borde del área, después de capturar un rebote. La jugada evocó entre los hinchas azules el gol de Henry Rojas durante la conquista de la estrella 15, también ante Santa Fe y con un rival agachado en la trayectoria del disparo.

Bucaramanga dominó los 20 minutos posteriores al 3-1 y encerró a Millonarios cerca de su área. Javier Burrai evitó el descuento al imponerse en un mano a mano frente a Emerson Batalla.

PUBLICIDAD

La goleada quedó sellada cuando José Ortiz derribó a Contreras dentro del área. Ossa sancionó penalti y el delantero argentino convirtió para completar su doblete.

El triunfo dejó dos preocupaciones para Gamero: Jhomier Guerrero salió golpeado y Contreras pidió el cambio inmediatamente después de ejecutar el penalti. Millonarios enfrentará el viernes a América de Cali.

A continuación, así viene Millonarios en sus últimos cinco juegos:

24 de noviembre de 2026 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Millonarios 4-1 Atlético Bucaramanga

20 de noviembre de 2026 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-0 Millonarios

14 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Alianza FC

8 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 2-1 Millonarios

4 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 América de Cali

América de Cali

América sufrió, pero ganó en el clásico ante el Deportivo Cali (Jorge Orozco-El País/Colprensa)

América venció 2-1 a Deportivo Cali con un doblete de cabeza de Tomás Ángel. El delantero abrió el marcador a los 38 minutos, tras conectar un centro de Marcos Mina que dejó sin reacción al arquero peruano Pedro Gallese.

PUBLICIDAD

El conjunto local había asumido el control desde el inicio y llevó el juego al campo rival. Rafael Carrascal estuvo cerca de marcar a los nueve minutos con una volea que Gallese detuvo.

El técnico Rafael Dudamel modificó la propuesta del Deportivo Cali al comenzar el segundo tiempo: Leyser Chaverra ingresó por Ronaldo Pájaro. Sin embargo, Ángel amplió la diferencia a los 48 minutos, cuando superó por detrás al defensor Fernando Álvarez y volvió a definir de cabeza.

Steven “Titi” Rodríguez descontó a los 56 minutos con un remate desde el área que se clavó en la escuadra del arco defendido por Jean Fernandes. El gol impulsó la búsqueda del empate del equipo verdiblanco.

PUBLICIDAD

Rodríguez volvió a inquietar después de un tiro de esquina ejecutado por Benedetti, aunque su cabezazo pasó cerca de un palo. Deportivo Cali mantuvo los ataques y obligó al América a replegarse durante varios pasajes del complemento.

A partir del minuto 72, el conjunto dirigido por David González logró interrumpir los circuitos ofensivos de su rival y recuperó terreno en campo contrario, sin crear ocasiones claras. Ángel dejó el partido a los 76 minutos, reemplazado por Adrián Ramos.

El cierre tuvo transiciones rápidas y no registró un riesgo sostenido sobre los arcos de Fernandes y Gallese. José Caldera dispuso de la última oportunidad a los 90+4, pero el portero brasileño rechazó su definición con el rostro y envió la pelota al tiro de esquina.

PUBLICIDAD

Estos son los últimos cinco partidos del América de Cali:

24 de noviembre de 2026 - Cuadrangulares Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Deportivo Cali

20 de noviembre de 2026 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga 2-2 América de Cali

17 de noviembre de 2026 - Semifinales Copa BetPlay: América de Cali 1-1 Internacional de Bogotá

14 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira 0-2 América de Cali

10 de noviembre de 2026 - Semifinales Copa BetPlay: Internacional de Bogotá 1-2 América de Cali

América de Cali quiere dar el golpe (Lina Gasca-Colprensa)

En lo que se refiere al último juego, el 4 de noviembre de 2026, “Embajadores” y “Diablos Rojos” empataron sin goles en el estadio El Campín.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

4 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 0-0 América de Cali

19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali 3-1 Millonarios

7 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 2-1 América de Cali

16 de abril de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 0-0 Millonarios

19 de enero de 2025 - Amistoso internacional: Millonarios 1-1 América de Cali