Atlético Nacional asumió el liderato del cuadrangular A tras vencer 3-1 a Independiente Medellín en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor.
El triunfo en el clásico antioqueño dejó al equipo verdolaga con cuatro unidades y una ventaja de un punto sobre sus dos perseguidores directos.
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La tabla quedó con Nacional en la cima con cuatro puntos, seguido por Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, ambos con tres. Once Caldas permanece último con una unidad después de sus dos primeras presentaciones.
Así va el grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay:
Grupo A
- Atlético Nacional: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) - punto invisible
- Independiente Santa Fe: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Independiente Medellín: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Once Caldas: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
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