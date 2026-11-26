Santa Fe y Nacional se verán las caras en el Campín para definir el rumbo del cuadrangular A de la Liga BetPlay (Cristian Bayona-Colprensa/@nacionaloficial-X)

Guardar

Atlético Nacional asumió el liderato del cuadrangular A tras vencer 3-1 a Independiente Medellín en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor.

El triunfo en el clásico antioqueño dejó al equipo verdolaga con cuatro unidades y una ventaja de un punto sobre sus dos perseguidores directos.

PUBLICIDAD

La tabla quedó con Nacional en la cima con cuatro puntos, seguido por Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, ambos con tres. Once Caldas permanece último con una unidad después de sus dos primeras presentaciones.

Así va el grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay:

Grupo A

Atlético Nacional: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) - punto invisible Independiente Santa Fe: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Independiente Medellín: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Once Caldas: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)