Cámaras de seguridad registraron a un grupo de personas robando productos de los estantes de un D. Posteriormente, la Policía Nacional de en el barrio Olaya en el sur de Bogotá. La Policía presentó a varios individuos detenidos junto con mercancía incautada, consistente en botellas de licor, latas de bebidas y paquetes de alimentos dispuestos sobre una mesa de evidencia. (Policía Metropolitana de Bogotá)

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Once personas fueron capturadas en Bogotá tras el presunto hurto a un supermercado D1 del barrio Olaya, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

El grupo habría intentado escapar a bordo de un articulado de Transmilenio, pero la alerta de ciudadanos a la línea 123 permitió que la Policía interceptara el vehículo y recuperara la mercancía.

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Los productos sustraídos, entre ellos botellas de vino, cervezas, paquetes de café y otros alimentos, fueron avaluados en cerca de $2 millones. Las autoridades informaron que ocho hombres y tres mujeres, todos colombianos, quedaron a disposición de la justicia por el delito de hurto.

“La Policía Nacional, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura en flagrancia de 11 ciudadanos colombianos, tres mujeres y ocho hombres, señalados de participar presuntamente en el hurto de mercancía de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Olaya, localidad de Rafael Uribe Uribe”, se observa en el comunicado emitido por la Policía Metropolitana de Bogotá (MeBog).

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La Policía Nacional recuperó alimentos, vinos y cervezas avaluados en dos millones de pesos. (MeBog)

El caso ocurrió después de que los sospechosos ingresaran al comercio y, según la información preliminar, intimidaran a empleados y clientes. Uno de ellos habría simulado portar un arma de fuego dentro de un bolso para facilitar que sus acompañantes tomaran los artículos.

“De acuerdo con la información preliminar, los presuntos responsables habrían intimidado a los empleados mediante amenazas, simulando portar un arma de fuego dentro de un bolso, con el propósito de apoderarse de diferentes productos”, añadió la Policía.

La captura dentro de un articulado de Transmilenio

Uno de los sospechosos simuló portar un arma de fuego en un bolso para intimidar a clientes y empleados, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá. (Captura de video/MeBog)

Los policías del cuadrante recibieron la alerta y comenzaron la búsqueda de los señalados tras su salida del establecimiento. Personal policial asignado al sistema de transporte apoyó el operativo hasta localizar al grupo dentro de un bus articulado.

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“Tras recibir la alerta, los uniformados de TransMilenio reaccionaron oportunamente y adelantaron labores de búsqueda, logrando ubicar a los presuntos responsables cuando se movilizaban a bordo de un bus articulado del sistema”, añadió la Institución.

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, explicó que la intervención comenzó con el aviso de la comunidad: “Gracias a la denuncia oportuna a la línea 123, los uniformados lograron ubicar a los presuntos responsables cuando se movilizaban a bordo de un bus articulado”.

La Policía Nacional indicó que la captura se produjo en flagrancia y que toda la mercancía reportada como hurtada fue recuperada durante el procedimiento. Los detenidos deberán responder ante las autoridades competentes, que establecerán la responsabilidad individual de cada uno en los hechos.

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Los 11 capturados registran antecedentes o anotaciones judiciales, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía. La administración distrital no precisó los delitos asociados a esos registros ni informó si alguno de ellos tenía condenas vigentes.

Los once detenidos por el caso registran antecedentes o anotaciones en las bases de datos judiciales. (@SeguridadBOG/X)

“Los 11 delincuentes tenían antecedentes judiciales. Ni la reincidencia ni la impunidad van a ganar terreno en Bogotá”, se observa en una publicación en X realizada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Dos de los detenidos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías. Los demás quedaron vinculados al proceso penal mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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La Alcaldía sostuvo que la reacción coordinada entre los uniformados del sector y los agentes del transporte fue determinante para ubicar el articulado antes de que los sospechosos continuaran su recorrido. “Ni la reincidencia ni la impunidad van a ganar terreno en Bogotá”, señaló la entidad al divulgar el resultado del operativo.

Más de 7.500 hurtos a comercios en Bogotá

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelario a dos de los implicados en los hechos. (Captura de video/Mebog)

Entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2026, Bogotá registró 7.565 hurtos a comercios, según datos de la Policía Nacional. La cifra representa una reducción de 2 % frente al mismo período del año anterior.

El asalto al D1 se produjo después de una toma de rehenes reportada en un almacén Éxito de Cartagena, donde hombres armados y encapuchados ingresaron al establecimiento y retuvieron a varias personas. La Fiscalía General de la Nación continúa la investigación sobre ese episodio.

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