James Rodríguez declaró que su objetivo principal es ganar títulos debido a la historia de Atlético Nacional (David Jaramillo - Colprensa)

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El 25 de noviembre de 2026, James Rodríguez condujo a AtléticoNacional al triunfo por 3-1 ante Independiente Medellín en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, con dos asistencias que dejaron al equipo en la cima del grupo A y reforzaron su aspiración de llegar a la final.

El conjunto antioqueño ahora tendrá que visitar el 28 de noviembre de 2026 a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, partido programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y que se podrá ver a través de Win + Fútbol y Win Play.

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La reacción de Nacional tras el gol inicial de Medellín

El volante habló sobre la meta de luchar por la estrella 19 del "Verdolaga" (@WinSportsTV-X)

Nacional también llega a esta instancia tras una serie de actuaciones que el futbolista valoró de manera positiva, entre ellas los partidos frente a Once Caldas por Copa, en la fase de todos contra todos y en los cuadrangulares.

“Hemos estado bien, en los partidos contra Once Caldas se hicieron las cosas bien. Queremos ganar siempre y eso se ve en cada partido”, explicó.

Rodríguez afirmó que su meta en el club es conquistar trofeos, una exigencia que atribuyó a la historia de Nacional.

“El sueño es ganar títulos acá; Nacional exige ser campeón y vamos paso a paso”, concluyó.

En este contexto, James Rodríguez destacó el rendimiento colectivo tras el clásico paisa y celebró la obtención de los tres puntos.

“Feliz porque hicimos un gran partido y eso es algo importante”, dijo el mediocampista a Win Sports.

Medellín comenzó con ventaja, pero Nacional revirtió el marcador rápidamente. La expulsión del delantero Jeison Medina dejó al rival con 10 futbolistas y, según Rodríguez, facilitó el desarrollo posterior para el equipo dirigido por Lucas González.

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“Elos empezaron bien, hicieron el gol, pero nosotros lo dimos vuelta rápido; queremos ganar y la verdad es que todo se hizo más fácil porque ellos se quedaron con 10 jugadores. Para resaltar el gran marco en el estadio”, señaló el colombiano sobre el encuentro disputado en el Atanasio Girardot.

El mediocampista sostuvo que los clásicos exigen máxima entrega por la calidad de los planteles. “En estos partidos hay que dar todo porque si no te alcanza. Ellos tienen excelentes jugadores y fuimos justos ganadores”, agregó Rodríguez.

Así fue el partido de James Rodríguez ante Independiente Medellín

James Rodríguez declaró que su objetivo principal es ganar títulos debido a la historia de Atlético Nacional (David Jaramillo - Colprensa)

James Rodríguez fue decisivo: aportó dos asistencias en el clásico paisa. El Atlético Nacional derrotó 3-1 a Medellín en el Atanasio Girardot, después de comenzar en desventaja y completar la remontada en la segunda parte.

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La expulsión de Jeison Medina al minuto 40, tras una entrada sobre Benítez, dejó al equipo rival con diez jugadores y modificó el desarrollo del encuentro. Nacional encontró más espacios para circular la pelota y Rodríguez asumió la conducción en campo contrario.

El primer gol fue de Marino Klinger, quien adelantó a Medellín al minuto 25. William Tesillo igualó seis minutos después con un cabezazo tras un centro de Rodríguez, mientras que Cabrera convirtió el 2-1 al minuto 55 luego de recibir otro servicio del mediocampista. Alfredo Morelos marcó el tercer tanto.

La actuación del colombiano se apoyó en la pausa, la distribución y la precisión en el último pase. También colaboró en la recuperación, acompañó algunas acciones defensivas y estuvo cerca de anotar con un cabezazo tras un tiro de esquina.

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Con su participación en las distintas fases del juego, Rodríguez encabezó el triunfo de Atlético Nacional y ayudó al equipo a sumar tres puntos en el Grupo A.

A continuación, estas son las estadísticas de James Rodríguez por parte de Sofascore, en la cual calificaron al volante con 9 puntos por sus relevancia en el juego:

Asistencias: 2

Asistencias esperadas: 0,94 xG

Pases clave (un pase clave es aquel que conduce directamente al tiro de un compañero de equipo):

Centros (acertados): 6 (5)

Pases precisos: 49/55 (89%)

Pases en campo rival (precisión): 40/45 (89%)

Pases en campo propio (precisión): 9/10 (90%)

Pases largos (acertados): 3/4 (75%)