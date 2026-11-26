El connacional fue detenido por el Ejército ruso en la región de Donetsk, otrora territorio ucraniano que ahora está bajo dominio del bando contrario (Sergey Pivovarov/Reuters-Imagen ilustrativa Infobae)

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Un tribunal instalado por Rusia en la ciudad de Donetsk condenó a 20 años de prisión al colombiano Cristian Morales Mendoza, de 33 años, acusado por la Fiscalía rusa de actuar como “mercenario” en las filas del Ejército ucraniano y de atentar contra la vida de militares rusos.

Según la versión de las autoridades rusas, Morales Mendoza fue capturado en octubre de 2025 en la región de Donetsk, territorio ucraniano bajo control de Moscú.

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La sentencia fue divulgada el jueves 25 de noviembre de 2026 por la Fiscalía rusa, en la que se sostuvo que el colombiano participó en acciones armadas junto a las fuerzas de Kiev.

Rusia calificó al colombiano como mercenario

Moscú suele aplicar la figura de mercenarismo a ciudadanos extranjeros que combaten del lado ucraniano. Kiev, por su parte, sostiene que los extranjeros incorporados a sus unidades militares lo hacen dentro de mecanismos legales establecidos por Ucrania.

La condena contra Morales Mendoza se conoce en medio del aumento de colombianos que han viajado a zonas de conflicto en Europa del Este.

Exmilitares y personas con experiencia en seguridad son buscados por su formación adquirida durante el conflicto armado colombiano.

De acuerdo con cifras atribuidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, en octubre de 2026 había reportes de cerca de 250 colombianos fallecidos y casi 1.000 desaparecidos tras participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Sobre el mismo balance mencionado se señala que 162 muertos y 666 desaparecidos colombianos corresponden al frente ucraniano, mientras que 94 fallecidos y 297 desaparecidos connaciones son del lado ruso.

Autoridades rusas reportaron condenas contra extranjeros

El Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk, entidad respaldada por Moscú y no reconocida como Estado por la mayoría de la comunidad internacional, informó que desde comienzos de 2026 condenó a 92 extranjeros procedentes de 32 países por combatir junto al Ejército ucraniano.

De acuerdo con ese reporte, entre los condenados figuraban 20 georgianos, 11 estadounidenses, 11 colombianos, ocho británicos, cinco brasileños y cinco franceses.

Las autoridades rusas también aseguraron que durante 2025 emitieron 115 sentencias contra extranjeros de 28 nacionalidades bajo acusaciones de mercenarismo.

Denuncias sobre reclutamiento y falsas ofertas laborales

Organizaciones no gubernamentales han advertido sobre redes que ofrecen empleos, salarios elevados o tareas de seguridad a latinoamericanos y que terminan vinculándolos a zonas de combate.

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Algunos casos han incluido denuncias sobre engaños, restricciones a la movilidad y falta de información sobre las condiciones reales de los contratos.

La guerra comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania.

Desde entonces, ambos países han recurrido a combatientes extranjeros, mientras las familias de ciudadanos latinoamericanos desplazados al frente enfrentan dificultades para obtener información sobre su paradero, atención consular y eventual repatriación.

Delegado de la Cancillería visita a colombianos detenidos en Ucrania en medio de la guerra con Rusia

El director de Servicios Consulares de la Cancillería de Colombia, Luis Fernando Orozco, inició una visita humanitaria a más de 20 colombianos privados de la libertad en Ucrania, según el informe conocido este miércoles 25 de noviembre.

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La misión busca verificar las condiciones de detención, recoger solicitudes de contacto con familiares y orientar a los connacionales sobre los mecanismos de asistencia consular y jurídica disponibles.

La visita cuenta con autorización de las autoridades ucranianas y se realiza con la participación de Sebastián David Luján Castro, encargado de asuntos consulares de Colombia en Polonia.

La Cancillería había anunciado que la jornada se desarrollaría entre el 23 y el 26 de noviembre, tras gestiones diplomáticas para facilitar el acceso de los funcionarios al centro de detención.

Durante la visita, los funcionarios colombianos pueden reunirse directamente con los detenidos para conocer sus necesidades, transmitir solicitudes de comunicación a sus familias y explicar los canales para obtener asesoría jurídica en Ucrania.

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“La asistencia consular no sustituye la defensa jurídica de los ciudadanos ni faculta a la Cancillería para intervenir en los procesos judiciales o modificar las decisiones de las autoridades de otro país”, indicó el Ministerio en su anuncio previo a la jornada.

La Cancillería mantiene que su papel se limita a brindar orientación, acompañamiento y realizar las actuaciones diplomáticas que estén dentro de sus competencias.

El procedimiento institucional también contempla contacto con autoridades locales, seguimiento de condiciones de reclusión y la promoción del respeto por las garantías judiciales de los colombianos detenidos en el exterior.

La guerra deja más de 250 colombianos fallecidos, según la Cancillería

El informe señala que el Ministerio registra 259 fallecimientos, 1.068 desapariciones y 2.158 solicitudes de asistencia consular relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Esas cifras representan una actualización frente al balance divulgado por la Cancillería el 29 de octubre, y desde la Cancillería ha señalado que recibe reportes tanto de familias como de autoridades y misiones diplomáticas.

Colombia pidió a Rusia y Ucrania evitar el reclutamiento de connacionales

El Gobierno colombiano reiteró que no promueve ni patrocina la vinculación de nacionales a conflictos armados internacionales. También informó que solicitó formalmente a Rusia y Ucrania adoptar medidas para impedir el reclutamiento de colombianos.

La Cancillería alertó sobre ofertas de empleo relacionadas con actividades militares, seguridad o apoyo operativo que pueden ocultar mecanismos de captación para el conflicto. La recomendación para quienes reciben esas propuestas es verificar quién ofrece el trabajo, las condiciones contractuales, las funciones y los riesgos antes de viajar.

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La entidad también recordó que no puede anular ni modificar contratos privados suscritos entre ciudadanos colombianos y fuerzas armadas extranjeras. Esa eventual terminación depende de las leyes y procedimientos que rijan cada caso.