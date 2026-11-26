El video de Ryan Castro con Lina Tejeiro que despertó comentarios sobre su cercanía (@ryancastrro/ Instagram)

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La presencia de Lina Tejeiro en un nuevo video musical de Ryan Castro volvió a alimentar los comentarios sobre una posible cercanía entre ambos. La actriz compartió además una publicación del cantante con un mensaje breve, “Richy 😏”, que sus seguidores interpretaron como una señal de complicidad.

La verdad detrás del acercamiento es que la actriz participará en el video musical de Ryan Castro para Modita antigua, una canción que se estrenará el 1 de diciembre de 2026. El lanzamiento forma parte de la tradición que el cantante ha consolidado en los últimos años con temas navideños de ritmos colombianos, para los que ha convocado a figuras como Esperanza Gómez y Faustino “el Tino” Asprilla.

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En esta ocasión, la expectativa no se limita al estreno de Modita antigua, sino que también se concentra en la elección de Lina Tejeiro como protagonista del video. La participación de Lina cobró relevancia porque, hace casi un año, la actriz confesó que Ryan Castro era el artista colombiano que más le atraía.

La promoción de Ryan Castro junto a Lina Tejeiro

La noche del 25 de noviembre, Ryan Castro publicó en su cuenta de Instagram un video de poco más de dos minutos con el que anticipó un nuevo lanzamiento musical.

En las primeras escenas, el cantante aparece en lo que parece ser una cabaña de lujo, rodeado de fajos y bolsas con dinero. Allí afirma que 2026 fue un año favorable para él y plantea que destinará parte de sus ganancias a sorprender a una mujer a la que presenta como su interés amoroso.

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“Nos fue muy bien este año, gracias a Dios. (...) Brindemos y acompáñeme a llevarle un detallito a una amiga mía, a la luz de mis ojos, el amor de mi vida, la abuela de mis nietos”, dice Ryan Castro segundos antes de llegar a la casa donde aparece el personaje interpretado por Lina Tejeiro.

Al llegar a la casa de la protagonista, Ryan Castro le anuncia que le llevó un detalle: un caballo blanco. La historia cambia cuando aparece el actor Gregorio Pernía, quien también busca conquistar al personaje interpretado por Lina Tejeiro y eleva la apuesta con 10 caballos.

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Más adelante se suma el exciclista Rigoberto Urán, caracterizado como El Cabo, el personaje de El cartel de los sapos interpretado por Robinson Díaz. En el video, Rigo ofrece más de 50 caballos para quedarse con el afecto de la protagonista.

Los tres pretendientes se enfrentan entonces en un duelo de pistolas inspirado en las películas del oeste. Ryan Castro resulta vencedor y, dentro de la ficción del videoclip, conquista al personaje de Lina Tejeiro. “Todos estos bobos creen que pueden conmigo, pero con Richy nadie puede, mi amor. Ahí le compré mil caballos para que se suba en uno diferente todos los días”, le dijo Ryan al personaje de Lina mientras termina el video con un paseo romántico entre los dos.

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Al final del video promocional se puede escuchar un poco de la canción que se estrenará el martes 1 de diciembre a las 7:00 p.m. hora Colombia.

El video generó miles de reacciones por parte de los fans, que no solo celebraron el anuncio de la canción, sino también la elección de Lina para protagonizar el video desatando así rumores sobre un posible romance. “Lina como manifiesta de bueno”, “Jajajajaja qué es esto tan ESPECTACULAR!! 🔥“, ”Por fin se llegó diciembre Richy !!🎄🎅🤠 Que berriondera !!“, ”Lina hará el Awoo woo woo?“, ”La Lina con su Awooo wowow 🤣🤣🤣 lo manifestó mi muchacha", (sic) son algunos de los comentarios.

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Por ahora, no existe confirmación de una relación sentimental ni de un acercamiento amoroso entre la actriz y el intérprete colombiano. La participación de Tejeiro en el proyecto audiovisual y el mensaje que publicó en sus redes son los elementos que despertaron las especulaciones.