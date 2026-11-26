Presidente Abelardo de la Espriella señaló a uno de los rehenes de la toma del Exito de Cartagena como uno de los secuestradores (Captura de video El Colombiano/Policía Nacional)

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Daniel Díaz Acevedo, uno de los rehenes del secuestro en un almacén Éxito de Cartagena, aseguró que tuvo un cruce con el presidente de Colombia después del operativo de rescate, cuando fue esposado junto con otras personas que salían del lugar.

En una entrevista con Blu Radio, Díaz explicó que los secuestradores lo obligaron a trasladar comida, licor y otros elementos dentro del establecimiento. Según su relato, esa movilidad pudo llevar a las autoridades a confundirlo con uno de los responsables del hecho.

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El ingeniero industrial, oriundo de Medellín, afirmó que el presidente lo señaló de manera directa tras preguntarle de dónde era. “¿De dónde eres?”, recordó que le preguntó. Cuando respondió que era de Medellín, aseguró que el mandatario le dijo que también estaba implicado porque lo había visto en las cámaras de seguridad.

Díaz negó la acusación y respondió: “Oigan a este, yo no tengo nada que ver acá”. De acuerdo con su versión, en ese momento le ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio. Después, el presidente les dijo: “En todo caso, bienvenido a la patria milagro”.

El rehén sostuvo que la sospecha también se profundizó por su origen antioqueño. Según relató, otro integrante de la fuerza pública dijo que él “también tiene que ver” porque era paisa. “Ahí es donde yo me pregunto si me están culpando porque soy paisa o porque en realidad tenían alguna información”, afirmó.

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Díaz insistió en que pidió que le tomaran las huellas dactilares y revisaran sus pertenencias para demostrar que no tenía vínculo con los secuestradores. Un agente accedió a verificar su información, revisó su teléfono y constató que no tenía antecedentes. Luego, los uniformados recuperaron un celular laboral que había ocultado dentro del almacén, con el que buscaba acreditar su actividad profesional.

El hombre indicó que el presidente permaneció pocos minutos en el lugar y que no volvió a verlo después del cruce. Tras rendir declaración ante las autoridades, quedó en libertad cerca de las 6:30 de la mañana.