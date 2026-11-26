Ante la especulación, presenta pruebas contundentes y reflexiona sobre la vulnerabilidad y el riesgo que implica exponerse públicamente. (@tamoenvivo/IG)

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Yaya Muñoz aseguró en el programa Tamo en Vivo que ya tiene identificado al individuo que la robó, gracias a las cámaras de seguridad de su edificio en Medellín, y que tanto fotos como videos reposan en manos de las autoridades.

La comunicadora y creadora de contenido Dahian Lorena Muñoz Quiñones, nombre de pila de la influenciadora, habló en la noche del miércoles 25 de noviembre jueves en el programa del que es panelista junto a Dímelo King y Dedimar Gámez, y mostró en su celular una imagen del presunto ladrón captada por las cámaras del conjunto residencial.

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Sin embargo, la ibaguereña cubrió parcialmente el rostro del individuo con sus dedos para no entorpecer la investigación.

La comunicadora compartió una fotografía del hombre que estaría involucrado en el robo, cubriendo el rosto para no dañar la investigación. (@tamoenvivo/IG)

Las cámaras del edificio captaron al responsable del robo

“Les voy a mostrar, voy a tapar con cuatro dedos y les voy a mostrar la foto de la persona, porque de verdad no quiero que se siga especulando que es que yo me inventé esto”, afirmó Muñoz durante la emisión, visiblemente molesta ante quienes habían puesto en duda su versión. La comunicadora aclaró que no tiene necesidad de inventar una situación de esa gravedad y subrayó que el hecho pone en riesgo la vida de cualquier persona.

Al mostrar la imagen al aire, sus compañeros la alertaron de que el fondo de la foto —un edificio de paredes amarillas— podría revelar la ubicación exacta de su residencia.

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Dedimar Gámez, su compañero de programa, le señaló: “Revelaste tu ubicación porque la gente va a decir: ‘vive en un edificio de paredes amarillas’”. Muñoz respondió que se trata de un pantallazo, pero que la Fiscalía cuenta con el material completo. “Hay video. Está absolutamente todo”, afirmó.

La chapa de la caja fuerte fue forzada sin conocer la clave

La comunicadora no dudó en mostrar las pruebas de lo que dañaron los asaltantes con un video y fotos que tomó el día de los hechos. (@tamoenvivo/IG)

Además de la imagen del sospechoso, Yaya Muñoz mostró en el programa cómo los delincuentes violentaron la caja fuerte de su apartamento. Según explicó, el mecanismo de seguridad funciona con un código que hace entrar unas piezas metálicas en posición recta; en las fotos que presentó al aire, esas piezas aparecen dobladas y dañadas, lo que confirma que el cerrojo fue forzado y no que alguien conociera la combinación.

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“Normalmente es una chapa, que cuando uno pone el código ellas se entran, pero son rectas, son derechas. Ahí ustedes ven que están dobladas. La forzaron, la dañaron”, explicó Muñoz.

La pista apunta a quienes instalaron la caja fuerte

Uno de los conductores del programa planteó en vivo una hipótesis que encendió la discusión: que el robo podría estar relacionado con las personas que visitaron el apartamento para instalar o cotizar la caja fuerte. Recordó que cualquiera que preste ese tipo de servicio sabe de antemano que en ese mueble hay dinero, y que además conoce la ubicación exacta dentro del inmueble.

La creadora de contenido publicó videos en sus redes sociales para exhibir los estuches vacíos tras el hurto. (Captura de video dahianlorena / Instagram)

Ante la pregunta de cuántas empresas contactó para ese servicio, Muñoz confirmó que fueron dos, aunque solo una le envió cotización formal —la misma que, según dijo, pertenece al edificio. “Claro, porque fui yo quien les mostró dónde quería la caja fuerte”, reconoció.

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No obstante, la comunicadora fue cautelosa y pidió no adelantar señalamientos sin pruebas. “Les estaré contando qué estarán diciendo, porque es que yo tampoco me atrevo a juzgar y a señalar cuando no están las pruebas claras. Tenemos evidencia, videos, fotos. Hay que dejar que eso lo investiguen”, concluyó, dejando el caso en manos de la Fiscalía.

El robo ocurrió el domingo 22 de noviembre de 2026, cuando Muñoz regresó a su apartamento tras participar en Stream Fighters 5, evento en el que ganó su pelea. Al llegar, encontró la caja fuerte forzada y vacía: le sustrajeron la totalidad de sus joyas y sus ahorros en efectivo.

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