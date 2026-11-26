Tensión en TransMilenio por hombre que exhibió un arma blanca ante dos trabajadoras (@JD_Quinteror/X)

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Un hombre que habría ingresado sin pagar al sistema de TransMilenio amenazó con un cuchillo a dos guardas de seguridad en la estación El Tiempo, en Bogotá, después de que ellas intentaron impedir su paso, según un video que circula en redes sociales.

La grabación dura poco más de un minuto y muestra a las trabajadoras frente al presunto implicado, quien les dirige insultos mientras sostiene lo que parece ser un arma blanca. El episodio terminó cuando el hombre salió de la estación ante la presencia de varios usuarios.

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Las guardas alertaron a la central de seguridad

Una de las empleadas pidió apoyo por radio durante la confrontación. “Central, central de El Tiempo”, se escucha en el registro. Instantes después, advirtió: “Está con arma blanca, central. ¿Cómo ve?”.

El hombre se quitó la gorra durante la discusión y respondió con agresiones verbales. En otro momento, una usuaria que registró la escena le recriminó: “Muy machito con la navaja”.

Presunto colado intimidó con un cuchillo a guardas en la estación El Tiempo (@JD_Quinteror/X)

La mujer que filmó la situación aparece cerca de las trabajadoras y le pide al hombre que se aleje. “Déjate”, dice al comienzo del video. Otros pasajeros observaron el hecho desde el área de acceso y desde la plataforma.

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El presunto colado abandonó la estación

En uno de los intercambios, el hombre justificó su ingreso irregular con una frase breve: “Me dio ganas”. Después lanzó insultos contra el personal de seguridad y permaneció varios segundos frente a ellas.

Un usuario afirmó que conservaba la prueba audiovisual. “Yo tengo el video”, señaló. Más adelante, otra persona pidió que se solicitara la intervención de las autoridades: “Lo correcto es que le llamara, por favor, a la unidad”.

El hecho reactivó reclamos sobre la seguridad de quienes trabajan en el sistema de transporte masivo y sobre las medidas frente a los ingresos irregulares. En el mensaje que acompañó la publicación se pidió la implementación de un llamado “escuadrón EMAC” para reforzar la presencia de seguridad en las estaciones.

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La situación ocurre en un contexto en el que guardas y funcionarios de TransMilenio enfrentan discusiones con pasajeros por evasión del pago, controles de acceso y normas de convivencia.

Un hombre insultó y amenazó con una navaja a guardas en estación de TransMilenio (@JD_Quinteror/X)

Mujer sacó una navaja durante discusión con otra pasajera en un bus de TransMilenio

Una discusión entre dos pasajeras de TransMilenio derivó en un intento de agresión con arma blanca dentro de un bus articulado en Bogotá, según un video difundido en redes sociales. La grabación muestra a una mujer que saca una navaja y se dirige hacia otra usuaria, mientras varias personas intentan impedir el ataque.

El altercado habría comenzado tras un reclamo entre las dos mujeres. La discusión aumentó de tono en pocos segundos y la pasajera, que permanecía sentada, extrajo el objeto cortopunzante ante la mirada de quienes viajaban en el vehículo.

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En las imágenes se observa que otros usuarios intervinieron para contenerla y le advirtieron sobre las consecuencias legales que podría tener el uso del arma.

Tras lo anterior, la empresa TransMilenio S. A. rechazó lo ocurrido y recordó que el porte o la tenencia de armas dentro de los vehículos pone en riesgo a los pasajeros y contraviene las normas de convivencia ciudadana.

Una grabación capturada por usuarios dentro de un bus de Transmilenio en Bogotá muestra un altercado, en el que una mujer utilizó un arma cortopunzante e intentó agredir a otra persona en presencia de los demás ocupantes del articulado (@papoaminCD/X)

“Rechazamos cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, indicó la entidad. Además, cuestionó “el porte o tenencia de algún tipo de arma que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios”.

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El sistema de transporte señaló que reforzará acciones para promover el respeto entre quienes utilizan sus servicios. “Reafirmamos nuestro compromiso por fortalecer la cultura de respeto dentro del Sistema”, expresó en su pronunciamiento.

La compañía pidió a los pasajeros que, ante situaciones de violencia, identifiquen el número interno del vehículo.

El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, compartió el video y escribió: “Parecía una mujer inofensiva montada en un bus de TransMilenio. Pero todo cambia en un segundo”. El concejal calificó a la pasajera como “toda una delincuente”.