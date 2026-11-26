Feid se refirió a Karol G y encaró a un reportero tras los Latin Grammy (@feid @karolg/ Instagram)

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Tras varios meses de rumores y versiones sobre el final de su relación con Karol G, Feid volvió a referirse de manera breve a la cantante colombiana. El artista fue abordado por periodistas una semana después de los Latin Grammy 2026, donde ganó junto a ella el premio a Mejor Interpretación de Reguetón por Verano Rosa.

Aunque ambos estuvieron presentes en la ceremonia, ninguno subió al escenario cuando anunciaron la categoría. El artista colombiano fue consultado por la ausencia suya y de Karol G en el momento en que se anunció el reconocimiento.

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“Porque no me llamaron. Pero estábamos en la gala y si me lo entregaron”, fue la razón que dio Feid. Sin embargo, el encuentro tomó otro rumbo cuando uno de los reporteros le preguntó si, pese a la separación, todavía mantenía comunicación con Karol G.

Cuando parecía que la conversación había terminado y Feid ya se alejaba de los reporteros, uno de ellos le hizo una nueva pregunta relacionada con Karol G y la comunicación que mantienen. “Pero la relación con Karol G, ¿todo bien?”, preguntó el periodista. El cantante se devolvió, se acercó al comunicador y lo miró fijamente antes de responder: “Sí, jefe, ¿por qué?”.

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El reportero aclaró que su intención era conocer si los artistas todavía mantenían contacto. “No, pregunto para saber si tienen comunicación”, le explicó. Feid respondió entonces de forma breve: “Sí, todo bien, todo súper bien”. Tras ese intercambio, continuó su camino sin profundizar en el tema.

La actitud del cantante generó interpretaciones entre los usuarios que difundieron el video. Algunos usuarios se mostraron en contra de la pregunta del reportero sobre su vida personal y se despacharon en redes sociales.

“Ese periodista sintió el miedo del barrio, jajaja”, “El nunca hablará mal, porque es un caballero 💚💚“, ”Cuando los ojos hablan más que mil palabras!“, ”Déjenlo en paz", “Feid es un caballero, nunca lo verán hablando de Karol G; él pasó esa página, está enfocado en su carrera”, “sentí la tensión en su respuesta”, “el periodista casí conoce lo qué es la calle”, “Le peló los ojos 👀💚💚💚 se sintió el terror", (Sic) dicen algunas reacciones de los internautas.

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