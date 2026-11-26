El presidente Abelardo de la Espriella exaltó la presencia de Sofía Vergara en Colombia y el orgullo que representa la actriz para el país a nivel internacional - (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella recibió en Barranquilla a la actriz Sofía Vergara y anticipó que ambos preparan anuncios para los próximos meses. El mandatario publicó el video del encuentro en sus redes sociales el miércoles 25 de noviembre de 2026, un día después de que la intérprete regresara a su ciudad natal para participar en homenajes organizados en su honor.

De la Espriella, quien asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, aseguró que la visita de Vergara representa un motivo de orgullo para el país y, en particular, para la región Caribe. “La presidencia de la y todo el equipo, incluyéndome a mí, estamos de verdad honrados con la visita de una colombiana que representa a Colombia de la mejor manera”, afirmó el jefe de Estado durante el recorrido.

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Sofía Vergara nació en Barranquilla el 10 de julio de 1972 y alcanzó proyección internacional por su papel de Gloria Delgado-Pritchett en la serie estadounidense Modern Family, emitida entre 2009 y 2020. En enero de 2024 protagonizó la miniserie Griselda, una producción de Netflix inspirada en la vida de Griselda Blanco. Su regreso a la capital del Atlántico coincidió con un reconocimiento local a su trayectoria artística.

El presidente Abelardo de la Espriella recibió la visita de Sofía Vergara en Barranquilla - (@tigredelaespriella/Instagram)

El mensaje del presidente y las “sorpresas” anunciadas

En el video compartido, el presidente destacó el vínculo de la actriz con Barranquilla y con la costa Caribe. “Una colombiana que es orgullo de Colombia y por supuesto, del Caribe colombiano. Y con ella vamos a traer unas sorpresas maravillosas para Colombia en los próximos meses”, expresó.

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Las imágenes muestran a De la Espriella y Vergara mientras recorren una residencia en Barranquilla, conversan ante las cámaras y luego abordan un helicóptero para sobrevolar la ciudad. La publicación está acompañada por En Barranquilla Me Quedo, canción del cantante Joe Arroyo, uno de los referentes de la música tropical colombiana fallecido el 26 de julio de 2011.

Durante la grabación, Vergara reaccionó con humor a las palabras del mandatario. “¿Y ahora yo qué digo, qué digo si ya dijiste todo?”, comentó la actriz. De la Espriella respondió: “Tú no tienes que decir nada”. Ella replicó: “O sea, qué, qué bienvenida tan especial, espectacular”.

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El homenaje que le hizo la Alcaldía de Barranquilla a Sofía Vergara en la ciudad - (@sofiavergara/Instagram)

El vínculo de Sofía Vergara con Barranquilla

El mandatario también remarcó que la carrera internacional de Vergara no modificó su relación con la ciudad donde nació hace 54 años. “Sofía es motivo de orgullo para Colombia y, muy especialmente, para nuestro Caribe colombiano. Su éxito internacional no le ha hecho perder su esencia ni ese espíritu de barranquillera de pura cepa que tanto la caracteriza”, señaló.

La visita de la actriz ocurrió después de un homenaje realizado en Barranquilla el martes 24 de noviembre de 2026. Ese día, Vergara conoció una escultura instalada en su honor en el Gran Malecón, una obra que había sido develada en julio de 2025, cuando ella no pudo asistir a la ceremonia.

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En su publicación, De la Espriella dejó abierta la expectativa sobre el proyecto que desarrollarán en conjunto. “¡HAREMOS GRANDES COSAS JUNTOS POR COLOMBIA! En los próximos meses les traeremos maravillosas sorpresas a nuestros compatriotas”, afirmó. El presidente concluyó su mensaje con las expresiones: “¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

El mensaje con el que Abelardo de la Espriella acompañó la publicación del video con Sofía Vergara - (@ABDELAESPRIELLA/X)

¿Por qué Sofía Vergara está en Colombia?

La visita de Sofía Vergara a Colombia estuvo vinculada a un homenaje que Barranquilla le rindió el martes 24 de noviembre de 2026. La actriz viajó a su ciudad natal para conocer personalmente la escultura instalada en su honor en el Gran Malecón, inaugurada en julio de 2025, cuando no pudo asistir al acto de develación.

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Durante la jornada, autoridades locales le entregaron un decreto de exaltación como barranquillera ilustre, en reconocimiento a su trayectoria y a la proyección internacional que ha dado a la capital del Atlántico. El encuentro posterior con el presidente abrió expectativas sobre posibles iniciativas conjuntas.