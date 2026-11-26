Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, destacó la labor de las autoridades en la situación de rehenes en un almacén y desmintió cualquier versión sobre un montaje (Alcaldía de Cartagena)

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, respondió a quienes sostienen que la toma de rehenes en un almacén Éxito de la ciudad, ocurrida el martes 24 de noviembre de 2026 y que duró 17 horas, fue un montaje. Además, les pidió que respetaran a la capital de Bolívar.

“Yo les recomendaría visitar a un especialista en psiquiatría y respetar la ciudad”, afirmó el mandatario local. La declaración estuvo dirigida a quienes cuestionaron la autenticidad de la emergencia y del operativo de las autoridades. El hecho ocurrió durante una rueda de prensa en el inicio del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, en el centro de la ciudad, junto al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez.

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Tras conocerse el desenlace de la operación, Turbay agradeció a los organismos que participaron en el despliegue y señaló que los afectados recibían acompañamiento de la Policía y del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

“Afortunadamente, todo está en normalidad. Las personas retenidas están haciendo el proceso de dar algunas declaraciones a la policía. Está el equipo nuestro de Dadis, Secretaría de Interior, acompañándolos. Ya están dándole también las gracias a todo el equipo de fuerzas militares, policías, que estuvieron en todo el operativo de más de 14 horas acá”, dijo el mandatario.

Dumek Turbay dejó claro que la ciudad volvió a la "normalidad" luego de 17 horas de emergencia en el sector de La Castellana (@dumek_turbay/X)

Turbay añadió que “todo vuelve a la normalidad y la gloria toda para Dios. No hay sino palabras de agradecimiento para Dios porque todos volverán a sus casas con sus familias y era el propósito más importante de todo esto. Ya después vendrán las evaluaciones, pero ahora mismo ya podemos sentirnos con la tranquilidad de haber cumplido con nuestro deber”.

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Incentivo a personas rescatadas

El alcalde Dumek Turbay también anunció que entregará un capital semilla de 15 millones de pesos a las víctimas del atraco y secuestro ocurrido en el Éxito Cartagena, sector Contadora, que tengan emprendimientos. El apoyo busca fortalecer sus negocios.

El alcalde también destacó la solidaridad de ciudadanos, dirigentes y organizaciones políticas, aunque lamentó los disturbios registrados cerca de la bomba El Amparo, donde un grupo intentó romper el cerco de seguridad para entrar al centro comercial y, aparentemente, saquearlo.

La Policía Nacional liberó en la madrugada del miércoles 25 de noviembre a 20 personas que permanecían retenidas en un almacén Éxito. El operativo contó con cerca de 30 comandos especializados y apoyo de las Fuerzas Militares. Las autoridades confirmaron que todos los rehenes están sanos y salvos.

Turbay agradeció el desenlace y el acompañamiento de los cartageneros durante la emergencia. “En los momentos difíciles es que también se conoce la fortaleza de una comunidad”, afirmó.

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Las autoridades mantienen la investigación para identificar a todos los implicados, incluidos quienes habrían suministrado información desde el entorno del establecimiento y otros integrantes de la banda que escaparon. Turbay describió el caso como uno de los episodios más difíciles de la historia reciente de Cartagena y Colombia, además del mayor desafío que ha enfrentado su administración.

“No hay duda de su participación en el hecho”

De otro lado, el alcalde confirmó que Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, hacía parte del grupo armado que retuvo a decenas de personas en el almacén Éxito de La Castellana. Muñetón murió durante el operativo de rescate en la madrugada de este miércoles, después de más de 17 horas de tensión.

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“No hay duda de su participación en el hecho y lamentamos que haya sido la única persona que perdió la vida en el desenlace, pero serán las autoridades las que determinen su vinculación”, dijo el mandatario, citado por el periódico El Universal.

Antes del procedimiento, la esposa de Muñetón lo había reportado como desaparecido porque creía que estaba entre los rehenes. Las autoridades lo identificaron luego como el presunto cabecilla de la toma, una participación que Turbay atribuyó a los registros de drones, las cámaras, la investigación y los testimonios de las personas retenidas.

El último contacto con Jailer Humberto Muñetón Zapata ocurrió a las 8:12 horas a través de mensajería celular (Captura de video @vivehuila/Facebook)

El alcalde señaló que Muñetón habría participado primero en el hurto a un carro de valores y después liderado la acción dentro del centro comercial. Dos hombres capturados durante el operativo quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras los familiares aseguraron que el fallecido no tenía antecedentes.

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