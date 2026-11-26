El Gobierno también descartó adelantar nuevas gestiones para ingresar al Nuevo Banco de Desarrollo, vinculado a este bloque de economías emergentes (Colprensa/Alexander Kazakov/Reuters)

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Colombia descartó continuar con el proceso para ingresar al grupo de los Brics y al Nuevo Banco de Desarrollo. La Cancillería anunció este miércoles 25 de noviembre de 2026 que el país no adelantará nuevas gestiones para concretar su adhesión a estos espacios multilaterales y que tampoco dará continuidad a las actuaciones que ya estaban en marcha.

El pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores confirma el freno a los acercamientos para vincular al país tanto al bloque de economías emergentes como a su entidad financiera. La decisión quedó consignada en un comunicado oficial, en el que la cartera señaló: “En este sentido, Colombia no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano multilateral”.

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La Cancillería confirmó que Colombia no continuará con las actuaciones para concretar su adhesión al grupo de los Brics (@CancilleriaCol/X)

Con este anuncio, el Gobierno pone fin a las actuaciones que estaban encaminadas a concretar la participación de Colombia en estos espacios. Sin embargo, la Cancillería no precisó si existe la posibilidad de retomar el proceso más adelante ni presentó un calendario para eventuales gestiones futuras.

Colombia mantendrá la cooperación con otros organismos multilaterales

La decisión de no avanzar hacia los Brics y su Nuevo Banco de Desarrollo no significa que el Ejecutivo vaya a suspender sus esfuerzos de cooperación internacional. En el mismo comunicado, la Cancillería indicó que el país continuará trabajando con otras organizaciones multilaterales y con sus socios internacionales para conseguir recursos y asistencia técnica.

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Según explicó el Ministerio, estos mecanismos de colaboración estarán orientados a respaldar las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030, denominado Colombia Patria Milagro. Al respecto, la entidad reiteró que la estrategia del Gobierno seguirá enfocada en mantener relaciones de cooperación con otros actores internacionales y aprovechar esos espacios para movilizar apoyo técnico y financiero.

“El Gobierno nacional seguirá trabajando con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que contribuya a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 Colombia Patria Milagro”, indicó la Cancillería.

. El Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado Colombia Patria Milagro, será una de las prioridades de la cooperación internacional que mantendrá el Ejecutivo (Cancillería de Colombia)

El pronunciamiento también incluyó un mensaje sobre la posición del país frente a los escenarios de diálogo entre naciones. La cartera de Relaciones Exteriores aseguró que Colombia mantiene su compromiso con el multilateralismo y su disposición a fortalecer los vínculos de cooperación con sus aliados. “Colombia reitera su compromiso con el multilateralismo y su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación”, concluyó el comunicado.

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