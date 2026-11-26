as autoridades investigan si La Terraza, una estructura criminal de Medellín, tuvo participación en el secuestro de 87 personas en un almacén Éxito de Cartagena (Óscar Díaz/El Universal/Colprensa)

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Tras la liberación de los ciudadanos que fueron secuestrados por más de 15 horas en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, las autoridades abrieron las investigaciones para esclarecer todos los ángulos del episodio criminal que comenzó durante la mañana del martes 24 de noviembre de 2026 y concluyó en la madrugada del día siguiente.

Una de las líneas de indagación corresponde con una posible relación entre la estructura delincuencial La Terraza y el secuestro masivo, que comenzó como un presunto intento de hurto a un carro de valores y terminó, por medio de un robusto operativo policial, en dos capturados y un supuesto delincuente muerto.

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Según conoció El Tiempo, una de las líneas de investigación se centra en los antecedentes y posibles vínculos de John Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, y Juan Camilo Torres Manco, ambos oriundos de Medellín, con la organización criminal que opera en esa ciudad.

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