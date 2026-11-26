El complejo penitenciario abrirá 1.722 plazas en el departamento, mientras la Presidencia exigió investigar a quienes permitan comunicaciones ilegales desde los pabellones. (Presidencia de Colombia)

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El presidente Abelardo de la Espriella inauguró el nuevo establecimiento penitenciario de Riohacha y ordenó reforzar los controles contra el ingreso de teléfonos a las cárceles. La obra tiene capacidad para 1.722 personas privadas de la libertad en La Guajira.

Durante el acto de entrega, realizado el miércoles 25 de noviembre de 2026, el mandatario puso el foco en las comunicaciones ilegales dentro de los centros de reclusión. Su mensaje estuvo dirigido al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a las entidades responsables de la seguridad penitenciaria.

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De la Espriella sostuvo que los teléfonos en poder de internos pueden ser usados para mantener actividades criminales desde prisión, entre ellas extorsiones, amenazas y la coordinación de homicidios. “Las cárceles no pueden convertirse en centros de operaciones, desde donde se siguen cometiendo delitos”, afirmó.

El presidente ordenó establecer de qué manera los dispositivos llegan a manos de los reclusos y determinar si existen funcionarios involucrados. También advirtió que, si aparecen pruebas de colaboración con redes criminales, los responsables deberán responder ante la justicia.

El presidente Abelardo de la Espriella inauguró el nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional de Riohacha con capacidad para 1.722 personas. (VisualesIA ScribeNews)

El Inpec deberá investigar posibles casos de complicidad

El llamado presidencial incluyó al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y a los funcionarios que intervienen en la custodia de los establecimientos. De la Espriella pidió fortalecer las medidas de inspección y control para impedir que las prisiones sean utilizadas como plataformas para delitos cometidos contra ciudadanos en libertad.

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“También he ordenado que se investigue cómo llegan a los internos”, señaló el jefe de Estado en referencia a los celulares. La instrucción apunta a identificar eventuales fallas en los procedimientos de seguridad, así como posibles redes de corrupción dentro del sistema penitenciario.

El mandatario insistió en que no permitirá irregularidades en los centros de reclusión. Según expuso, la función de las autoridades carcelarias debe orientarse a impedir que los internos mantengan comunicación con estructuras delictivas o con víctimas de extorsión.

La advertencia se produjo durante la puesta en funcionamiento del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron) de Riohacha, una infraestructura que amplía la capacidad penitenciaria del departamento y que incorpora áreas de máxima seguridad.

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La prisión cuenta con 476 celdas y ocho pabellones

El jefe de Estado ordenó al Inpec investigar el ingreso clandestino de teléfonos celulares y determinar la complicidad de funcionarios penitenciarios. (@SebasCote95/X)

El nuevo complejo tiene cerca de 36.000 metros cuadrados construidos, 476 celdas y ocho pabellones. Siete de ellos están destinados a hombres y uno a mujeres. La capacidad total prevista es de 1.722 internos, entre sindicados y condenados.

La distribución de cupos contempla 1.308 plazas para hombres, 218 para población étnica, 152 para mujeres, 12 en la Unidad de Desarrollo Infantil y 32 para rancheros, según la información divulgada sobre el proyecto.

El establecimiento incorpora espacios para atención sanitaria, visitas, audiencias y procedimientos judiciales, formación académica, talleres de mantenimiento, lavandería y tratamiento penitenciario. También dispone de áreas administrativas, cocina, depósito de residuos y una planta de tratamiento de aguas residuales.

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La obra comenzó en 2020 dentro del plan de renovación de la infraestructura carcelaria del país. El proyecto tuvo una inversión superior a $307.000 millones, a la que se sumaron recursos para la interventoría, de acuerdo con los datos conocidos sobre su ejecución.

La nueva cárcel incluye espacios para población wayuu y madres privadas de la libertad

Uno de los componentes del Eron es el enfoque diferencial para la población indígena wayuu. El complejo contará con espacios destinados a esa comunidad, entre ellos un salón de armonización, previsto para atender particularidades culturales de los internos indígenas.

La obra penitenciaria en La Guajira requirió una inversión superior a 307.000 millones de pesos y abarca 36.000 metros cuadrados construidos. (@SebasCote95/X)

El pabellón femenino tiene capacidad para 152 mujeres privadas de la libertad. Allí fue habilitado un Centro de Desarrollo Infantil para atender hasta 15 mujeres gestantes o madres que permanezcan con hijos pequeños.

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La cárcel también contempla sectores con mayores restricciones para internos clasificados como de alta peligrosidad. El esquema de administración previsto incluye controles sobre visitas, salidas y contacto con el exterior, con el objetivo de limitar las posibilidades de comunicación con organizaciones criminales.

La apertura del centro ocurre en medio de los problemas de sobrepoblación que enfrentan las cárceles y los centros de detención transitoria de La Guajira. En Riohacha, la cárcel existente ha registrado un hacinamiento superior al 260%, mientras que el centro de detención transitoria de la ciudad llegó a tener una sobrepoblación de hasta 3.700%.

La entrada en operación de la nueva prisión ampliará los cupos disponibles en el departamento. Su efecto sobre el hacinamiento dependerá de los traslados de internos, la disponibilidad de personal de custodia y la coordinación entre el Inpec, la Uspec y las demás autoridades a cargo del sistema penitenciario.

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