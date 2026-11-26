Un total de 13 personas ya fueron dadas de alta (Karina Ausecha Penagos/Colprensa)

Guardar

La Secretaría de Salud de Villavicencio entregó un balance sobre el estado de salud de las personas que resultaron afectadas por el atentado perpetrado contra la Gobernación del Meta el 23 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información suministrada por la entidad, 24 pacientes fueron atendidos por el personal de salud.

Con corte al 25 de noviembre, un total de cuatro personas permanecen en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otras siete siguen hospitalizadas. Por otro lado, 13 ciudadanos fueron dados de alta.

PUBLICIDAD

La entidad dio a conocer los datos desagregados de las personas que recibieron atención médica en distintos centros de salud:

Hospital de Villavicencio: ocho ingresos, tres personas en UCI, dos hospitalizadas y tres dadas de alta.

Clínica Primavera: seis ingresos, ninguna persona en UCI, cuatro hospitalizadas y dos dadas de alta.

Clínica Servimédicos: un ingreso y una persona hospitalizada.

Clínica del Barzal: dos ingresos, una persona en UCI y una dada de alta.

Clínica de Alta Complejidad: cuatro ingresos y cuatro personas dadas de alta.

Centro de Salud Esperanza: tres ingresos y tres personas dadas de alta.

En declaraciones públicas, el presidente Abelardo de la Espriella atribuyó los hechos de violencia a las disidencias de las Farc comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. “La acción terrorista es atribuida a alias Iván Mordisco, específicamente al Frente 39 Arsecio Niño, al mando de alias Paul”, precisó el jefe de Estado en una rueda de prensa.

El mandatario indicó que no se trataría de un hecho aislado. “Forma parte de una escalada que incluye el carro bomba contra el peaje Pipiral (ubicado en el kilómetro 72 de la vía Bogotá–Villavicencio) el 15 de noviembre y múltiples acciones previas en Puerto Gaitán. Todo eso está conectado, por lo tanto, podemos afirmar que se trata de una acción narcoterrorista de ese grupo del bandido miserable de alias Mordisco”, aseveró el presidente.

PUBLICIDAD

En desarrollo...