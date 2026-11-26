El alcalde Dumek Turbay confirmó que Haider Muñetón Zapata carecía de antecedentes judiciales antes de los hechos en Cartagena (Montaje Johan Largo/Infobae Colombia - Presidencia/Captura de video-Alcaldía de Cartagena)

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó que Jailer Muñetón Zapata, señalado como participante en la toma de rehenes en un almacén Éxito en esa ciudad, no registraba antecedentes judiciales, a diferencia de los otros dos capturados por el caso.

La declaración se produjo mientras persisten versiones contrapuestas sobre el papel del hombre de 51 años, que murió durante el operativo de rescate. Turbay hizo el pronunciamiento durante una rueda de prensa en el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, acompañado por el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez.

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El mandatario distrital cartagenero indicó que solicitó a la Fiscalía, la Policía, la Sijín y el Gaula establecer cómo se organizó el hecho y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

“No hay duda de su participación en el hecho”, sostuvo Turbay. Sin embargo, precisó que las autoridades judiciales deberán determinar las circunstancias completas de la muerte de Muñetón y su eventual vínculo con la acción delictiva.

La versión oficial de la Alcaldía señaló que Muñetón participó en el asalto inicial y permaneció dentro del centro comercial (Presidencia/Captura de video)

Alcalde Turbay asegura que Jailer Muñetón estuvo presente en el intento de asalto

Según el mandatario local, la emergencia comenzó el martes 24 de noviembre de 2026, poco después de las 8:00 a. m., cuando un grupo armado intentó asaltar un vehículo de transporte de valores en el parqueadero del establecimiento de Éxito, en el sector de La Castellana.

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Las cámaras de seguridad habrían detectado la presencia de los hombres armados, por lo que se activaron los botones de pánico y la Policía acudió al lugar. De acuerdo con la versión oficial expuesta por Turbay, los atacantes se refugiaron dentro del centro comercial y retuvieron a clientes y trabajadores.

El alcalde sostuvo que Muñetón participó primero en el hurto al carro de valores y luego ingresó al almacén. “Esa persona participó inicialmente en el hurto a un carro de valores y después estuvo dentro del centro comercial liderando la acción. Eso está corroborado”, declaró.

No obstante, la información divulgada sobre el número de personas retenidas ha variado. En distintos reportes se habló de 84 personas secuestradas, mientras que otras versiones señalaron que fueron rescatadas 76 personas. Turbay también explicó que, tras las primeras liberaciones, unas 20 personas permanecían dentro del establecimiento antes de la intervención final.

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Aunque el mandatario local afirma que Jailer Muñetón lideró el violento asalto al carro de valores y el secuestro, confirmó que carecía de registros judiciales previos, a diferencia de los otros capturados (Alcaldía de Cartagena)

La operación terminó con un muerto y un policía herido

El operativo se extendió por más de 16 horas. Durante ese lapso, agentes de la fuerza pública negociaron con los responsables y realizaron acciones para evacuar a parte de los retenidos. La intervención concluyó con un intercambio de disparos entre los hombres armados y las autoridades.

Turbay confirmó que Jailer Muñetón Zapata murió durante el procedimiento y que un oficial resultó herido en un brazo. El alcalde defendió la respuesta policial frente a la amenaza que, según dijo, representaban los asaltantes.

“No soy experto en armas, pero lo que vimos en los videos fueron personas preparadas para cualquier cosa”, afirmó. También consideró que la actuación de las autoridades fue “absolutamente equilibrada ante la amenaza”.

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El mandatario añadió que los otros dos capturados sí presentan anotaciones judiciales por presuntos delitos de tráfico de armas, violencia intrafamiliar y hurto calificado.

La familia sostiene que Jailer Muñetón era un cliente atrapado en el almacén

La esposa de Muñetón sostuvo que el hombre ingresó al establecimiento comercial como cliente para comprar comida (Captura video)

La versión de la Alcaldía contrasta con el relato de Indira Lambis, esposa de Muñetón. La mujer aseguró que su esposo había ingresado al almacén para comprar buñuelos antes de recogerla y llevarla a su trabajo, como hacía habitualmente.

Según Lambis, la última llamada ocurrió hacia las 8:12 a. m. Después de esa conversación perdió toda comunicación con él. Durante la jornada, acudió a estaciones de Policía y puntos de atención para familiares, donde mostró fotografías de Muñetón a personas que salían del establecimiento.

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La familia aseguró que solo conoció la muerte del hombre al finalizar el operativo, cuando las autoridades confirmaron que una persona había fallecido. Muñetón, oriundo de Medellín, tenía 51 años y llevaba 11 años de matrimonio con Lambis.

La diferencia entre el señalamiento oficial y el testimonio de la familia será uno de los puntos centrales de la investigación. La Fiscalía deberá reconstruir la secuencia del frustrado asalto, revisar los videos de seguridad, establecer la identidad y actuaciones de los responsables y determinar las circunstancias en que murió Muñetón durante el rescate.