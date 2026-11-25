La sopa de patacón reúne el sabor del plátano verde frito con un caldo sustancioso, papas y carne de cerdo. Es una preparación casera, reconfortante y perfecta para servir bien caliente.
Aunque existen versiones en distintas zonas del país, esta receta se reconoce como una preparación tradicional del altiplano cundiboyacense. También hay variantes vallecaucanas que utilizan falda de res, papa pastusa y un sofrito de tomate y pimentón.
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Receta de sopa de patacón
La sopa de patacón se prepara con un caldo de cerdo y verduras al que se incorporan patacones recién fritos. Algunos se dejan enteros para aportar textura y otros se ablandan dentro de la sopa para darle más cuerpo.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Tiempo total: 45 minutos.
Ingredientes
- 4 tazas de agua.
- 1 diente de ajo finamente picado.
- 2 tallos de cebolla larga finamente picados.
- 1/4 de pimentón sin semillas.
- 4 tallos de cilantro.
- 250 gramos de costilla de cerdo.
- 250 gramos de lomo de cerdo cortado en cubos.
- 1 zanahoria pelada y cortada en cubos.
- 2 papas criollas peladas y cortadas en cubos.
- 2 papas sabaneras peladas y cortadas en cubos.
- 1 plátano verde pelado y cortado en trozos de 3 centímetros.
- Aceite suficiente para freír.
- Sal al gusto.
Cómo hacer sopa de patacón, paso a paso
- Caliente las 4 tazas de agua en una olla grande.
- Agregue el ajo, la cebolla larga, el pimentón y 3 tallos de cilantro.
- Incorpore la costilla y el lomo de cerdo. Cocine a fuego medio hasta que el caldo hierva.
- Añada la zanahoria y cocine durante 15 minutos.
- Incorpore las papas criollas y sabaneras. Revuelva con cuidado.
- Mientras se cocina la sopa, caliente suficiente aceite en una sartén.
- Fría los trozos de plátano verde hasta que los bordes estén dorados.
- Retire el plátano y aplástelo sobre una tabla o superficie plana.
- Regrese los trozos de plátano al aceite y fríalos por segunda vez hasta que estén dorados.
- No deje que el aceite esté demasiado caliente, porque el plátano puede dorarse por fuera sin cocinarse bien por dentro.
- Retire el pimentón y los tallos de cilantro del caldo.
- Agregue los patacones a la olla y cocine durante 5 minutos.
- Incorpore los patacones justo antes de servir para conservar parte de su textura.
- Pruebe el caldo y ajuste la sal.
- Sirva caliente con cilantro fresco picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción:
- Calorías: 430 kcal.
- Proteína: 25 g.
- Carbohidratos: 43 g.
- Grasa: 19 g.
- Fibra: 5 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarde la sopa en un recipiente con tapa dentro de la nevera hasta por 3 días.
Los patacones pierden textura al permanecer dentro del caldo. Si desea conservarlos crujientes, manténgalos aparte y agréguelos al momento de servir.
También puede congelar el caldo con la carne y las verduras hasta por 2 meses. Prepare los patacones nuevamente cuando vaya a consumir la sopa.
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