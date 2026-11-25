Independiente Santa Fe y Once Caldas abren la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en el estadio El Campín. (Once Caldas)

Guardar

La segunda fecha del grupo A en los cuadrangulares de la Liga BetPlay abrirá sus emociones con el compromiso entre el Independiente Santa Fe y Once Caldas, el miércoles 25 de noviembre a las 6:20 p. m., con transmisión del canal deportivo Win+ Fútbol y la plataforma Win Play para sus suscriptores.

El encuentro se disputará en el estadio El Campín, el cual tuvo un concierto el sábado 21 de noviembre y el encuentro de Millonarios el martes 24 del mismo mes, por lo que hay preocupación por el estado de la gramilla para este juego de alta importancia para los dueños de casa.

PUBLICIDAD

Mientras Santa Fe necesita ganar porque viene de perder ante Medellín por 1-0 y quedar último del grupo sin puntos, Once Caldas suma una unidad tras el empate frente a Atlético Nacional por 0-0 en Manizales, que por ahora lo tiene en la tercera casilla y a dos puntos del líder, que es el Poderoso de la Montaña con tres unidades.

Posiciones en los grupos A y B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, al término de la primera fecha (Dimayor)

Por la primera victoria en cuadrangulares

Los dirigidos por Pablo Repetto vienen de un duro golpe en condición de visitante porque empezaron los cuadrangulares con derrota, fueron los únicos que perdieron en la primera jornada y necesitan recuperar terreno en su casa para pelear la clasificación a la final de la Liga BetPlay.

PUBLICIDAD

Santa Fe necesita ganar para acercarse al líder Medellín, pues si vuelve a ceder terreno ante Once Caldas le costará más para ser líder en el grupo A porque otros rivales como Atlético Nacional, que cuenta con la ventaja deportiva, puede golpearlo sobre todo en los dos juegos de la tercera y cuarta fecha.

Santa Fe pelea con América de Cali por un cupo a la Copa Libertadores a través de la tabla de la reclasificación. (David Jaramillo-Colprensa)

Además, el rojo pelea por la Copa Libertadores, por la vía de la reclasificación, y los tres puntos son fundamentales para pelearle ese cupo al América de Cali, al que tiene a solo dos unidades previo al clásico vallecaucano del 24 de noviembre.

En búsqueda de otro buen resultado

Por los lados del Blanco Blanco de Manizales, el equipo siente una motivación especial por los resultados ante Atlético Nacional porque, con menos nómina, no perdió ninguno de los cuatro partidos seguidos y lo eliminó de la Copa Colombia, un resultado sorpresivo en el país porque era el tricampeón del certamen.

PUBLICIDAD

Once Caldas ahora busca su primer triunfo en Bogotá, pues así peleará por el liderato del grupo A, pues así como jugará la final de la copa, también le apunta a la estrella en diciembre para cortar la racha de 16 años sin ganar por liga, pues la última vez fue en el Torneo Finalización 2010 ante el Deportes Tolima.

Once Caldas avanzó a la final de la Copa Colombia luego de superar a Atlético Nacional en una serie de cuatro enfrentamientos sin derrotas. (David Jaramillo - Colprensa)

Otro dato especial es que Dayro Moreno, con 41 años, quiere retirarse del fútbol profesional con un trofeo para el blanco, después de varios récords en los últimos dos años, sumado a que le apunta a los 400 goles en su carrera.

PUBLICIDAD

Enfrentamientos previos

Copa Colombia 2026 (Cuartos): Santa Fe 0-2 Once Caldas

Liga BetPlay 2026-II: Santa Fe 2-2 Once Caldas

Liga BetPlay 2026-I: Once Caldas 1-1 Santa Fe

Liga BetPlay 2025-II: Santa Fe 1-2 Once Caldas

Liga BetPlay 2025-I (Cuadrangulares): Santa Fe 1-0 Once Caldas

Los últimos cinco partidos de Santa Fe

Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Medellín 1-0 Santa Fe

Liga BetPlay 2026-II: Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe

Liga BetPlay 2026-II: Santa Fe 5-0 Pasto

Liga BetPlay 2026-II: Cúcuta 1-0 Santa Fe

Liga BetPlay 2026-II: Santa Fe 0-2 Once Caldas

Once Caldas y sus anteriores encuentros

Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Once Caldas 0-0 Nacional

Copa Colombia 2026 (Semifinal): Nacional 2-2 Once Caldas

Liga BetPlay 2026-II: Nacional 1-1 Once Caldas

Copa Colombia 2026 (Semifinal): Once Caldas 1-1 Nacional

Liga BetPlay 2026-II: Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

Terna arbitral

Árbitro: Diego Ruiz

Asistente Nro. 1: Richard Ortiz

Asistente Nro. 2: Yohan Peña

Cuarto Árbitro: Stivenson Celeita

VAR: Keiner Jiménez

AVAR: Jonathan Ballesteros