Gustavo Petro aseguró que buscan destruir al Pacto Histórico con la suspensión provisional de Luz Verónica Estrada (Colprensa)

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El expresidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente por tres meses a la representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín, mientras la investiga por la presunta falsificación de su título y tarjeta profesional como ingeniera de Minas y Metalurgia, además de su diploma de bachiller.

El organismo de control justificó la medida en el riesgo de que Estrada Holguín pueda interferir en el trámite del proceso mediante el uso de su investidura. “La medida busca evitar que la servidora pública investigada, en su condición de Representante a la Cámara, utilice la investidura que se deriva de su cargo, para interferir en el curso de la actuación”, señaló el Ministerio Público en el auto en el que confirmó la suspensión de la legisladora del Pacto Histórico.

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En su cuenta de X, el exmandatario afirmó que la determinación de la Procuraduría constituiría una presunta afectación a los derechos políticos de la representante a la Cámara. Recordó que Luz Verónica Estrada fue elegida por voto popular en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. En esos comicios, el Pacto Histórico presentó una lista cerrada.

“Lo que ha hecho el procurador frente al caso de la representante por Antioquia Verónica del Pacto Histórico es una flagrante ruptura de la constitución y un anuncio que las y los demócratas deben detener. Ninguna autoridad administrativa debe afectar los derechos políticos de las personas que han sido elegidas por el voto popular”, aseveró el ex jefe de Estado.

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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Luz Verónica Estrada (Procuraduría General de la Nación-Cámara de representantes)

Petro afirmó que su caso es similar al de la congresista. En 2013, cuando fungía como alcalde de Bogotá, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación, entonces liderada por Alejandro Ordóñez, ahora ministro del Interior de Colombia.

Según explicó el expresidente, en ambas situaciones se habrían tomado decisiones que van en contra del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que indica que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Aseguró, además, que solo se pierden derechos políticos, como el de elegir y ser elegido, por decisión propia o por sentencia de un juez. “Ningún congresista del Pacto tiene porque solidarisarse con actitudes antidemocráticas (sic)”, señaló. Asimismo, afirmó que los requisitos para ser congresistas y miembros de corporaciones públicas son tener cierta edad y no haber sido condenados por ningún delito.

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El expresidente Gustavo Petro rechazó suspensión provisional de Luz Verónica Estrada (@petrogustavo/X)

“No es obligatorio los títulos académicos porque la mayoría de los colombiano(a)s no los tienen. Poner un requisito de este tipo, que hoy no existe en la constitución, es recortar por completo la representación democrática del pueblo (sic)”, explicó.

Así las cosas, el exmandatario aseguró que con este tipo de determinaciones se estaría buscando destruir la bancada del Pacto Histórico, debido a que se opone al gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Es extraño que la procuraduría frente al caso de presentación de títulos falsos de funcionarios no electos sino nombrados en el ejecutivo por el presente gobierno, al contrario de los congresistas del Pacto, no haya hecho ninguna suspensión de ninguno de los que si estan obligados a presentar esos títulos (sic)”, añadió.

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Ahora bien, la decisión del organismo de control frente a la situación de Luz Verónica Estrada ya fue acatada por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, que ya oficializó la suspensión provisional de la legisladora por tres meses.

La Mesa Directiva de la Cámara oficializó la suspensión provisional de Luz Verónica Estrada (suministrada a Infobae Colombia)

“Suspender provisionalmente la Condición Congresional a la Honorable Representante a la Cámara, LUZ VERÓNICA ESTRADA HOLGUÍN identificada con la cédula de ciudadanía número (...) expedida en Caramanta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución (sic)”, se lee en la Resolución 0910 del 24 de noviembre de 2026.