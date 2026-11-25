El programa Prácticas para la Vida contempla un auxilio mensual equivalente al salario mínimo más transporte (Icetex)

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Los estudiantes seleccionados para el programa Prácticas para la Vida 2027-1 recibirán un auxilio mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente más auxilio de transporte durante sus prácticas laborales en secretarías de Educación certificadas de Colombia. Con los valores de 2026 como referencia, el apoyo suma $2.000.000 mensuales.

La convocatoria es impulsada por el Ministerio del Trabajo en convenio con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Las secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas podrán postular plazas en el portal oficial del Icetex entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre de 2026.

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El programa está dirigido a estudiantes de pregrado en niveles técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, matriculados en instituciones de educación superior públicas o privadas. Para acceder, la práctica o pasantía debe ser un requisito académico para obtener el título.

Las prácticas estarán dirigidas a jóvenes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios (Ministerio del TrabajoX)

El apoyo económico puede cubrir hasta cinco meses de práctica

El Fondo Programa de Prácticas Laborales financiará subsidios de sostenimiento por un periodo máximo de cinco meses durante un semestre académico. Cada estudiante podrá recibir el beneficio una sola vez.

El monto se calcula con base en el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte. Para 2026, el salario mínimo quedó fijado en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte es de $249.095. Por tanto, el ingreso mensual de referencia asciende a $2.000.000.

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Salario Mínimo Legal Mensual : $1.750.905

Auxilio de transporte: $249.095

Total de referencia: $2.000.000

Las prácticas se desarrollarán en las secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas. Esas dependencias recibirán a los estudiantes en áreas administrativas o financieras, con el propósito de apoyar el fortalecimiento del sistema educativo.

Las secretarías definen las plazas y los perfiles requeridos

La convocatoria inicial está dirigida a 97 secretarías de Educación, responsables de administrar el servicio educativo en sus territorios. Cada entidad podrá proponer los cupos disponibles e indicar el programa académico, el nivel de formación y las actividades requeridas para cada plaza.

Las Secretarías de Educación certificadas podrán postular plazas hasta el 16 de diciembre de 2026 (Icetex)

Además, las secretarías deberán designar un tutor que acompañe al estudiante y asuma la supervisión de su proceso formativo. También les corresponde realizar la afiliación y el pago de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) durante la práctica.

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Para participar, las entidades territoriales deberán presentar un acto administrativo que acredite su certificación y una carta de intención firmada por el secretario o secretaria de Educación. En ese documento deberán comprometerse a mantener la plaza hasta por cinco meses, según la duración que establezca cada institución de educación superior.

La carta también debe garantizar que las tareas se ajusten al nivel de riesgo permitido para la práctica y que se postule, como mínimo, un cupo con información precisa sobre el perfil académico y las funciones. La persona que firme deberá acreditar su representación legal.

Estas son las fechas de la convocatoria para habilitar las plazas

El proceso comienza con la inscripción de las Secretarías de Educación y concluye, en esta etapa, con la publicación de las plazas habilitadas. Luego se comunicarán los resultados de la convocatoria de estudiantes.

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El subsidio de sostenimiento podrá entregarse por un periodo máximo de cinco meses (Icetex)

Del 25 de noviembre al 16 de diciembre de 2026: inscripción de las Secretarías de Educación.

Del 25 de noviembre al 18 de diciembre: revisión documental.

Hasta el 22 de diciembre: plazo para subsanar documentos.

Del 25 al 28 de diciembre: verificación de requisitos.

29 de diciembre: sesión de la Junta Administradora.

30 de diciembre: publicación definitiva de las plazas habilitadas.

12 de abril de 2027: comunicación de resultados para los estudiantes.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, afirmó que la falta de experiencia no debe limitar el ingreso de los jóvenes al mundo laboral. Según señaló, las plazas habilitadas buscan ofrecer respaldo económico y una oportunidad de crecimiento profesional dentro del sector público.

Qué deben tener en cuenta los estudiantes interesados

Los estudiantes que aspiren al apoyo deberán cursar un programa de pregrado técnico profesional, tecnológico o universitario en una institución de educación superior colombiana, pública o privada. Además, deben requerir una práctica laboral para completar su proceso de titulación.

El programa académico del aspirante tendrá que coincidir con el perfil definido por la Secretaría de Educación para la plaza disponible. Por ello, los interesados deberán revisar las vacantes que queden habilitadas tras el cierre de la convocatoria para entidades territoriales.

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Los resultados de la convocatoria para estudiantes se comunicarán el 12 de abril de 2027 (Icetex)

La publicación definitiva de los cupos está prevista para el 30 de diciembre de 2026. El 12 de abril de 2027 se comunicarán los resultados de la convocatoria de estudiantes que accederán a las prácticas y al subsidio de sostenimiento.