La cantautora estadounidense LP programó conciertos en Bogotá y Medellín para marzo de 2027 (Jaxon Whittington cortesía Páramo Presenta)

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La cantante y compositora estadounidense Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP, confirmó dos conciertos en Colombia para marzo de 2027, dentro de una gira que también recorrerá Argentina, Chile, Perú y Ecuador.

La artista se presentará el sábado 6 de marzo en el Vive Claro Music Hall de Bogotá y el domingo 7 de marzo en el Teatro Metropolitano de Medellín, el mismo recinto que la recibió en su primera visita a la capital antioqueña en 2022.

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La cantautora llega a Colombia tras un 2026 que incluyó más de 70 presentaciones en Norteamérica, Reino Unido y Europa. El repertorio del nuevo tour combinará las canciones de su más reciente álbum, Room 12, con una interpretación completa de Lost on You, el sencillo que la catapultó a la fama mundial en 2017, por el décimo aniversario de su lanzamiento.

“¡Hola Latinoamérica! ¡Los extrañé muchísimo! ¡No veo la hora de volver a vernos y cantar juntos otra vez!”, expresó la artista sobre su regreso a la región en la red social Instagram.

El recorrido latinoamericano de la artista contempla recitales en Buenos Aires, Santiago, Lima y Quito previos a su llegada a Colombia (@iamlpofficial/Instagram)

Un reencuentro con el público colombiano

El vínculo de LP con Colombia se remonta a 2019, cuando debutó en el país con un concierto en el Teatro Royal Center de Bogotá que agotó entradas.

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Tres años después, en 2022, regresó como una de las figuras principales del Festival Estéreo Picnic y brindó dos funciones consecutivas en el Teatro Metropolitano de Medellín, también con localidades vendidas en su totalidad. Al año siguiente repitió visita en la capital antioqueña, esta vez como parte de La Solar Festival, evento celebrado en el Parque Norte.

‘Room 12′, el álbum que marca su nueva etapa

En septiembre de 2026, LP presentó Room 12, su octavo álbum de estudio, encabezado por el sencillo Don’t Stop. El disco reúne once canciones, entre ellas Love Is All I Have, Best In Life y Mi Corazón, y aborda temas como el amor, el desamor, la identidad, la memoria y el autodescubrimiento.

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El repertorio de la gira combina canciones del disco 'Room 12' con temas de sus trabajos anteriores (Music For Now)

La gira que trae a LP de regreso a Latinoamérica también pasará por Buenos Aires, Santiago, Lima y Quito antes de llegar a Colombia. El itinerario completo contempla las siguientes fechas:

Viernes 26 de febrero de 2027 – Buenos Aires, Argentina

Domingo 28 de febrero de 2027 – Santiago, Chile

Martes 2 de marzo de 2027 – Lima, Perú

Jueves 4 de marzo de 2027 – Quito, Ecuador

Sábado 6 de marzo de 2027 – Bogotá, Colombia

Domingo 7 de marzo de 2027 – Medellín, Colombia

Precios y fases de venta para el show en Bogotá

La boletería para el concierto en el Vive Claro Music Hall correrá a cargo de Ticketmaster, y se divide en seis localidades con distintos valores, con un rango entre $223.000 y $353.000 dependiendo de la zona escogida.

La boletería para el espectáculo en el Vive Claro Music Hall de Bogotá correrá por cuenta de Ticketmaster. En el Teatro Metropolitano de Medellín esa responsabilidad correrá a cargo de Tu Boleta (cortesía Páramo Presenta)

La venta de boletas para Bogotá se desarrollará en tres fases. La preventa para tarjetahabientes del artista comenzará el 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el 26 de noviembre a las 9:59 a. m., con el 70% del aforo de cada localidad disponible. Luego, la preventa Claro estará habilitada del 26 al 27 de noviembre, con el 20% del aforo restante.

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Finalmente, la venta general abrirá el 27 de noviembre a las 10:00 a. m., con el total del aforo disponible hasta agotar existencias.

Valores y aforo para el concierto en Medellín

En cuanto a la presentación del Teatro Metropolitano, esta será gestionada a través de Tuboleta, tiene silletería numerada y tres categorías de boletería, entre $166.000 y $306.000.

Las etapas de venta para Medellín constan de dos fases. La preventa artista se habilitará el miércoles 25 de noviembre a las 10:00 a. m. y se mantendrá hasta el jueves 26 de noviembre a las 9:59 a. m., o hasta agotar el 80% del aforo total. Posteriormente, la venta al público general comenzará el viernes 27 de noviembre a las 10:00 a. m. y continuará hasta agotar existencias.

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