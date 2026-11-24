Luisa Fernanda W abandonó el hogar junto a sus hijos con el respaldo de su suegra, Martha Lucía Bueno (@luisafernandaw/Instagram)

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Pipe Bueno reconoció en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, que su alcoholismo comenzó en forma silenciosa: café con dos rones en la mañana, consumo sostenido durante jornadas de trabajo y la convicción de que podía mantener la coherencia mientras bebía. “Un alcohólico, el solo hecho que tengas que tomar todos los días uno o dos tragos es un alcoholismo que se empieza a tornar serio”, afirmó el cantante de música popular, quien ofreció el testimonio más íntimo de su caída y recuperación.

El artista explicó que, con el tiempo, el alcohol dejó de ser suficiente. Comenzó a consumir sustancias —“el primero que probé en algún momento fue el éxtasis hace muchos años”— como una alternativa en situaciones donde no quería dejar rastro de olor. “Mira cómo de una cosa termina en la otra”, dijo, antes de reconocer que llegó un punto límite: “Llega un punto donde no puedo más con todo ese pedo y tengo que aceptar que necesito ayuda”.

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La muerte de Yeison Jiménez fue el punto de quiebre que lo llevó a buscar ayuda

La muerte del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo marcó el punto de quiebre en la crisis de Pipe Bueno (Yeison Jiménez/Instagram)

La muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 fue el detonante que aceleró el colapso. Pipe Bueno lo dijo sin rodeos: “Tuve que perder un amigo, tuve que perder un colega, se tuvieron que perder seis vidas. Y si lo quieres romantizar, es como que para yo salvarme”. Cuando recibió la foto del avión en llamas, estaba sentado en la sala de su casa. Desde ese instante, el duelo y la culpa se mezclaron con el consumo que ya arrastraba desde hacía tiempo.

Según su propio relato, el 10 de enero comenzó una racha de consumo que se extendió hasta el 15 o 16 del mismo mes. “El diez, el once, el doce, el trece, el catorce, el quince. El dieciséis paro”, detalló. Fue en ese despertar cuando encontró la casa vacía: Luisa Fernanda W ya no estaba, y tampoco sus hijos Máximo y Dómenic.

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La decisión de la influenciadora de abandonar la vivienda no fue tomada en solitario. Su suegra, Martha Lucía Bueno, no solo estuvo de acuerdo, sino que la alentó. “Yo ese día apoyé a Luisa y le dije: ‘Sí, váyase, váyase’, porque ese día tenía que darse cuenta, eso no podía continuar”, afirmó la madre del artista en el programa.

Martha Lucía Bueno, mamá de Pipe Bueno, señaló que le dio su apoyo a Luisa Fernanda W cuando esta decidió irse de la casa con sus hijos, ante la complejidad de las adicciones de su prometido (marhalubueno5/Instagram)

Ella misma fue quien le comunicó a Pipe, cuando despertó, que su familia no estaba: “Me tocó ver ese despertar de él vuelto nada. ‘¿Dónde está Luisa? ¿Dónde están mis hijos?’ Y yo: ‘Pipe, no están’”.

La creadora de contenido describió esos meses como un período de tensión permanente entre el acompañamiento y el límite. “Yo no me hacía a un lado, pero algo parecido. Yo solamente estaba ahí mirándolo”, dijo. Contó que oraba por él de forma constante y que, cuando las cosas que veía no le parecían bien, se lo hacía saber “con toda la severidad posible y se lo demostraba con hechos”.

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Fue Luisa quien le entregó un libro —Su Princesa— y le pidió que lo abriera al azar pidiéndole a Dios que le hablara. El pasaje que encontró Pipe decía: “Mis sueños para ti son más grandes de lo que tú sueñas. Acércate más a mí ahora y te darás cuenta de la obra que haré en tu vida”. El artista rompió a llorar. Luisa describió ese momento como el primero en que su pareja “hizo clic”.

Pese a ello, la lucha continuó. Estando en Cartagena y después de haberle prometido a su esposa que no volvería a beber, consumió siete martinis. En la habitación del hotel, solo, se recriminó con dureza: “Soy un pedazo de mierda”, recordó haber pensado.

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La reacción de Máximo al accidente aéreo fue otro llamado de atención para Pipe Bueno

Uno de los episodios más impactantes del relato involucró a su hijo mayor. Cuando la noticia del accidente de avión que se cobró la vida de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 se difundió, Máximo escuchó la conversación y creyó que hablaban de su padre. “Este niño se ataca a llorar impresionante: ‘Mi papá, mi papá’”, contó Luisa. Pipe Bueno oyó los gritos de su hijo por teléfono desde donde estaba y describió lo que sintió: “Dios me dio la oportunidad de yo ver en vida cómo se ve si yo no estoy”.

Luisa señaló que, incluso después de aclarar la confusión, Máximo confrontó a su padre. “Máximo le dijo: ‘Necesito hablar con mi papá, muéstrame a mi papá’. Y a Pipe le toca calmar a Máximo”.

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Martha Lucía Bueno cerró su intervención en el programa con una imagen que resumió la transformación que vio en su hijo: “El nuevo Pipe es como el ave fénix. Renació. Y renació tan lindo”. También reconoció que, aunque él intentó mantenerla al margen de lo que estaba viviendo, ella lo intuyó. “Uno de mamá no es bobo. Uno intuye”.

El hermano del cantante, Miguel Bueno, también fue parte del programa y destacó el impacto de la muerte de Yeison Jiménez como un punto de inflexión colectivo. “Fue algo de verdad muy fuerte, porque yo creo que lo que todos pensamos era que podíamos haber sido cualquiera de nosotros”, dijo.

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Pipe Bueno concluyó su testimonio hablando del papel que tuvo la espiritualidad en su recuperación. La única manera de realmente trabajar eso y llenar todos esos vacíos solamente va a poder ser con la persona que creó incluso ese vacío. Y es con Dios, afirmó. Hoy, casado con Luisa Fernanda W y con un nuevo álbum lanzado —el primero en 15 años—, el artista asegura haber encontrado en ese proceso la base de su mejor etapa creativa y personal.

Pipe Bueno anunció acuerdo para expandir su carrera a nivel mundial

Pipe Bueno concretó una alianza global de presentaciones en vivo con la empresa Cárdenas Marketing Network (Paula Useche/Infobae Colombia)

Este nuevo capítulo personal coincide con uno profesional: Pipe Bueno cerró un acuerdo de booking global con Cárdenas Marketing Network (CMN), una de las empresas más consolidadas en el negocio del entretenimiento en vivo en Estados Unidos.

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La firma, liderada por el empresario colombiano Henry Cárdenas —quien ha producido giras internacionales de figuras como Marc Anthony, Christian Nodal y Ana Gabriel—, asumirá la contratación de las presentaciones del artista a escala mundial. “Trabajar con CMN es un sueño hecho realidad. Conozco a Henry desde hace muchos años y siempre he admirado lo que ha logrado como colombiano en la industria del entretenimiento en Estados Unidos”, declaró el cantante, quien recalcó que el acuerdo responde a una visión de consolidación internacional que viene construyendo desde hace tiempo.

El anuncio llega en un momento de alto rendimiento comercial para el cantante. Su sencillo Señora debutó en el puesto No. 7 del Billboard Colombia Hot 100 como Hot Shot Debut de la semana, con más de 28 millones de impactos radiales en Colombia, mientras que Qué Más alcanzó el primer lugar en los rankings General y Popular de monitorLATINO en el país. Ambas canciones forman parte de Aquí Estoy Yo, su más reciente álbum de estudio —el primero en 15 años—, integrado por 23 canciones que abordan el amor, la familia y la transformación personal.

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