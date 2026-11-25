David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, dijo que "las Estaciones de servicio que radicaron a tiempo y con la documentación completa necesitan seguir operando mientras el Ministerio resuelve" - (Somos Uno)

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La Unión Gremial Somos Uno presentó el 24 de noviembre de 2026 un derecho de petición ante el Ministerio de Justicia y del Derecho para exigir siete medidas que eviten que las estaciones de servicio queden impedidas de operar, comprar o recibir combustible por demoras en la expedición o renovación del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (Ccite), que es el documento expedido en Colombia por la cartera para certificar que una persona natural o jurídica no registra informes por narcotráfico o delitos conexos, habilitándola para manejar sustancias químicas controladas. Esto, aun cuando hayan radicado sus trámites a tiempo y con documentación completa.

La organización, integrada por Comce Colombia y Fendipetróleo Nacional, advirtió que el Ccite vigente es condición obligatoria en el Sistema de Información de Combustibles (Sicom) para que una estación pueda abastecerse. Sin ese certificado, el establecimiento no puede operar, aunque haya presentado la renovación dentro de los plazos y entregado todos los soportes requeridos.

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La comunicación fue enviada con copia al despacho del ministro de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Minas y Energía.

En Colombia hay alrededor de 6.400 a 6.518 estaciones de servicio (EDS) en operación - (Colprensa)

El gremio atribuye la situación a retrasos y fallas en la plataforma Sicoq, utilizada para gestionar el certificado. Según Somos Uno, en agosto de 2026 el Ministerio dispuso que los trámites represados fueran canalizados hacia la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes para atención especial; sin embargo, empresarios de distintas regiones del país continúan reportando dificultades.

Fallas reportadas en la plataforma Sicoq

Somos Unos identificó cuatro situaciones recurrentes:

Son expedientes que permanecen durante meses en el estado “Revisión inicial de documento”, sin requerimientos adicionales ni respuesta de fondo, pese a que los interesados radicaron la totalidad de los soportes y pagaron la tarifa correspondiente.

Pagos hechos por PSE que fueron debitados y aprobados, pero que el sistema registra como rechazados.

Los enlaces de los radicados de Gestión Documental no permiten consultar los archivos enviados.

Actualmente es imposible cargar documentos en la plataforma para renovar los certificados con vencimiento en enero y febrero de 2027.

El gremio también advirtió sobre las consecuencias de estos retrasos durante los operativos de control. Según la comunicación, la Policía Nacional cerró estaciones de servicio con el Ccite vencido en distintos departamentos y abrió actuaciones penales contra sus representantes legales, aun en casos en que el vencimiento respondería a demoras administrativas y no a una omisión del empresario.

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Sin el certificado, la estación de servicio no puede abastecerse, aun cuando haya solicitado su renovación a tiempo y con la documentación completa - (Somos Uno)

Medidas solicitadas al Ministerio de Justicia

Dentro de las siete medidas solicitadas al Ministerio de Justicia están:

Que el Ministerio informe por escrito las causas de las demoras y las fallas de Sicoq, junto con el plazo estimado para normalizar la plataforma.

Expedir una circular sobre el estado actual del sistema y establecer un canal alterno para radicar documentos y consultar el avance de las solicitudes.

Habilitar el cargue de documentos para las renovaciones con vencimiento en enero y febrero de 2027 o, mientras se resuelve ese inconveniente, recibir los soportes por un canal alterno que garantice una fecha cierta de radicación.

Dar trámite prioritario a los expedientes con documentación completa, con especial atención a los certificados que vencen en diciembre de 2026 y en los primeros meses de 2027.

Que el Ministerio verifique directamente con la entidad recaudadora los pagos efectuados por PSE antes de emitir requerimientos por supuestas inconsistencias.

Expedir una constancia de trámite en curso para cada estación que haya presentado su solicitud dentro del plazo. Además, el gremio pidió informar al Ministerio de Minas y Energía, al Sicom y a la Policía Nacional que la ausencia del certificado, cuando derive de retrasos administrativos, no es atribuible al solicitante.

Considerar una prórroga temporal de la vigencia de los Ccite próximos a vencer o que se encuentren en trámite. Esta alternativa ya había sido planteada por Somos Uno en agosto de 2026, con el propósito de evitar que los establecimientos pierdan su autorización mientras la autoridad resuelve las renovaciones pendientes.

Las estaciones de servicio en Colombia aportan alrededor del 3,46% del PIB nacional, según Somos Uno - (Colprensa)

Pedido para mantener el abastecimiento de combustibles

El vocero gremial nacional de Somos Uno, David Jiménez Mejía, vinculó de manera directa la situación de los certificados con la continuidad del suministro para los usuarios. Recordó que “la distribución de combustibles líquidos es un servicio público”.

Además, señaló que “las estaciones de servicio que radicaron a tiempo y con la documentación completa necesitan seguir operando mientras el Ministerio resuelve, para que el abastecimiento a los usuarios no se interrumpa”.

Dicho planteamiento apunta a que los trámites pendientes no deriven automáticamente en la suspensión de operaciones cuando los empresarios han cumplido con la radicación, la entrega de soportes y, en algunos casos, el pago requerido. Reiteró su disposición a trabajar con las autoridades para normalizar los procedimientos de expedición y renovación del Ccite y garantizar la continuidad de la distribución de combustibles en todo el territorio nacional.

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