Bancolombia anunció cambios en el abastecimiento de sus cajeros automáticos y dejará de ofrecer billetes de $10.000 en los retiros (Bancolombia)

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Los clientes que utilizan los cajeros automáticos de Bancolombia encontrarán cambios en las denominaciones disponibles para retirar dinero. La entidad anunció que dejará de suministrar billetes de $10.000 en estos equipos y dará prioridad a otros de mayor valor, una decisión relacionada con el abastecimiento y las condiciones de procesamiento del efectivo.

La modificación se conoció a través de avisos que comenzaron a aparecer en las pantallas de algunos puntos de retiro. Allí, el banco informa a los usuarios sobre la despedida de esta denominación y les recomienda tener presente la novedad antes de realizar sus próximas operaciones.

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Los usuarios comenzaron a encontrar mensajes en las pantallas de algunos cajeros sobre la salida de los billetes de $10.000 (@xhrxdx/X)

El mensaje que aparece en los cajeros dice: “El billete de $10.000 nos dice adiós, menos mal los de mayor valor nos siguen acompañando. Ten en cuenta esta despedida para tus próximos retiros”.

La comunicación generó preguntas entre los usuarios sobre el alcance de la medida y, especialmente, sobre lo que ocurrirá con este billete en el país. Sin embargo, el anuncio tiene un alcance específico: corresponde a la forma en que Bancolombia abastece sus propios cajeros automáticos y no implica que la denominación vaya a desaparecer de la circulación nacional.

La entidad confirmó a Valora Analitik que la decisión responde a diferentes condiciones relacionadas con la disponibilidad de efectivo en el mercado y el funcionamiento de los equipos. Según explicó, actualmente existe una menor disponibilidad de billetes de $10.000, situación que influye en la organización de los retiros.

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¿Por qué Bancolombia dejará de entregar estos billetes?

En su explicación, el banco señaló: “La medida hace parte de la evolución que venimos realizando en nuestra red de cajeros para ofrecer una experiencia de retiro más eficiente. La menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado, sumada a las condiciones en las que algunas de estas piezas llegan a los cajeros y que pueden afectar su procesamiento, nos lleva a priorizar otras denominaciones”.

De acuerdo con la entidad, el abastecimiento de los cajeros depende de la disponibilidad de las distintas denominaciones y de las condiciones en las que llegan los billetes a los dispositivos. En el caso de los de $10.000, el banco identificó dificultades relacionadas con estos dos aspectos, por lo que optó por modificar la oferta de efectivo que entrega a través de su red.

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La decisión hace parte de los ajustes que la entidad viene implementando para mejorar el funcionamiento de sus equipos y facilitar las operaciones de retiro. En ese sentido, la prioridad estará puesta en billetes de mayor denominación, con los que espera aprovechar mejor la capacidad de los cajeros.

La decisión de Bancolombia se limita a sus cajeros automáticos y no significa que el billete de $10.000 vaya a desaparecer de Colombia (Corporación EPE)

Otro de los cambios anunciados tiene que ver con la incorporación del billete de $100.000. Bancolombia confirmó que trabaja para incluir esta denominación en sus dispositivos, con el propósito de aumentar la capacidad de atención y permitir que más personas puedan realizar retiros en cada equipo.

Sobre este proceso, la entidad explicó: “Avanzamos en la incorporación del billete de $100.000 para aumentar la capacidad de los equipos y hacer más eficientes los retiros. Esto es, que más personas puedan hacer retiros por cada cajero”.

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Así, la salida de los billetes de $10.000 de los cajeros está acompañada de una estrategia para ampliar la disponibilidad de denominaciones superiores. La entidad plantea que estos ajustes permitirán optimizar el servicio y mejorar el número de operaciones que pueden realizarse a través de sus dispositivos.

¿El billete de $10.000 desaparecerá de Colombia?

Una de las principales aclaraciones frente al anuncio es que el billete no será eliminado de la economía colombiana por esta decisión. Lo que Bancolombia modificará es su entrega a través de los cajeros automáticos, por lo que el aviso no debe interpretarse como una medida que afecte su circulación en todo el territorio nacional.

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En otras palabras, la determinación corresponde a una política interna de abastecimiento de la entidad financiera. El banco no anunció que el billete vaya a perder su validez ni que exista una disposición para retirarlo de circulación. Su comunicación se limita a informar que dejará de estar disponible en los retiros realizados en sus equipos.

La entidad financiera busca aumentar la capacidad de sus cajeros con la incorporación de billetes de $100.000 (Luisa González/REUTERS)

Este cambio se conoce en un contexto en el que el Gobierno, la Superintendencia Financiera y las entidades bancarias han impulsado diferentes iniciativas para promover el uso de canales digitales y reducir la dependencia del dinero en efectivo.