Llaneros solo tiene la Liga BetPlay para terminar 2026 de la mejor manera, aunque se ha alejado de los ocho primeros - crédito Colprensa

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció presuntos incumplimientos en el pago de salarios y premios a integrantes del plantel profesional de Llaneros FC, además de advertir sobre una modalidad de contratación que, según sostuvo, podría afectar derechos laborales y aportes a la seguridad social.

La organización difundió el reclamo a través de una publicación en su cuenta de la red social X, en la que afirmó que el club no cumplió un compromiso previo para saldar sus obligaciones económicas con los jugadores.

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“El Plantel Profesional del club expresa su profunda preocupación y rechazo ante el nuevo incumplimiento de los compromisos de pago por parte del club”, indicó la Acolfutpro y explicó los alcances de la situación, que va más allá de la deuda salarial.

Entre dos y tres meses de salarios pendientes

De acuerdo con el gremio de futbolistas, los jugadores de Llaneros FC acumulan “entre dos y tres meses de salarios pendientes”. La entidad también señaló que existen deudas por premios vinculados con objetivos deportivos que, según afirmó, habían sido acordados y firmados, y sostuvo que el club se había comprometido a ponerse al día con los pagos en la fecha señalada en la publicación, pero “nuevamente incumplió lo acordado”.

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El comunicado también se refirió a un esquema de contratación y pago que, según la organización, divide la remuneración de los futbolistas entre un contrato laboral con Llaneros FC y otro componente canalizado a través de una corporación denominada Futuros Llaneros.

Llaneros no solo debería salarios a sus jugadores, sino que tendría una polémica modalidad de contratación por medio de dos entidades diferentes (Acolfutpro)

Según Acolfutpro, dicha fórmula “podría estar siendo utilizada para eludir las obligaciones laborales y de seguridad social que corresponden al empleador”. La entidad advirtió que, de confirmarse esa situación, las cotizaciones podrían no realizarse sobre la totalidad de los ingresos que reciben los jugadores.

La organización calificó de inaceptable que los futbolistas enfrenten atrasos en sus ingresos y eventuales consecuencias sobre sus aportes a la seguridad social y prestaciones futuras: “Los derechos laborales de los futbolistas profesionales no son negociables. Los compromisos deben honrarse”.

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Además, exigió a Llaneros el pago inmediato de las obligaciones pendientes y pidió al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Deporte, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Superintendencia de Sociedades que investiguen la modalidad denunciada y determinen si existen vulneraciones de derechos laborales y de seguridad social.

Pronunciamiento por atentado en Villavicencio

De otro lado, Llaneros FC difundió un comunicado durante la madrugada del martes 24 de noviembre para rechazar el atentado contra la Gobernación del Meta, ocurrido el lunes 23 de noviembre en Villavicencio, que dejó 23 personas heridas y ningún fallecido. El club expresó su solidaridad con los afectados, sus familias y las instituciones impactadas por la explosión.

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En su mensaje, la institución deportiva pidió que “la violencia jamás nos arrebate la esperanza de construir un mejor futuro para nuestra tierra” y concluyó con el siguiente mensaje: “¡Villavicencio y el Meta merecen vivir en paz!”.

Llaneros FC envió su mensaje de rechazo por el atentado en Villavicencio con un carrobomba en la Gobernación del Meta (Llaneros FC)

Por su parte, la Policía también se pronunció y afirmó que “desplegará todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia necesarias para esclarecer estos hechos, identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a los responsables de este atentado terrorista”.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, citado por la revista Semana, rechazó el ataque y se refirió a la situación de la ciudad: “Es inaceptable que la tranquilidad y la vida de los villavicenses estén nuevamente amenazadas”. El funcionario anunció que la administración municipal actuará junto con las autoridades para dar con los autores de este hecho.

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El atentado también causó daños materiales en edificaciones cercanas a la sede departamental. Baquero sostuvo que “no podemos permitir que el miedo se apodere de nuestra ciudad”.