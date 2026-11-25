Wuilker Faríñez destacó la pasión de la hinchada de Millonarios durante su etapa en el club embajador. (Millonarios FC)

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Uno de los porteros más recordados de Millonarios en los últimos años es Wuilker Faríñez, el venezolano que, pese a haber estado solo dos años y medio en la institución, se ganó el cariño de buena parte de los aficionados. El arquero aseguró que extraña el apoyo de los hinchas azules.

Faríñez llegó al Embajador tras contactos iniciados en septiembre de 2017, que se concretaron en enero de 2018. Describió esa oportunidad como su primera experiencia internacional y contó que la expectativa que rodeó su fichaje le generó ilusión, aunque entonces no alcanzaba a dimensionarla por su edad.

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“En Venezuela generaba mucha expectativa que viniera a Millonarios (...) Cómo no extrañar a Millonarios, me aportó mucho. El hincha de Millonarios es muy apasionado, eso se ve poco en el fútbol”, señaló el guardameta de Internacional de Bogotá en una entrevista con AS Colombia. Además, afirmó que “esa pasión que tienen por su equipo se ve muy poco en el fútbol”.

El arquero recordó el primer semestre de 2019, cuando Millonarios superó los 50 puntos en un semestre durante la etapa de Jorge Luis Pinto. Sin embargo, el equipo quedó fuera de la final tras un partido ante América de Cali que Faríñez no pudo disputar porque estaba concentrado con la selección venezolana.

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“Sabíamos lo que habíamos hecho, lo que habíamos construido, y queríamos estar en esa final”, comentó. para el portal en mención.

La nómina de Millonarios en 2018, durante el primer año de Wuilker Faríñez con el equipo azul antes de partir al Lens de Francia en julio de 2020 (Colprensa)

El venezolano también dijo que todavía no conversó con Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de la Vinotinto, aunque mantiene la expectativa de regresar a la selección y disputar un Mundial de mayores. “Estamos en puntica de pie esperando”, expresó sobre esa posibilidad.

Fariñez relató que recuperó ritmo de competencia en Caracas, el club donde se formó y debutó en primera división: “Qué bonito fue también hacerlo desde casa, desde donde inicié, desde donde crecí y donde tuve la oportunidad de debutar en primera división”.

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Dos años sin partidos antes de la opción en Nacional

Fariñez precisó que su proceso de recuperación tomó más de dos años y que todavía no había disputado un partido cuando surgió la alternativa de Nacional. “Venía de dos años de parón”, señaló al explicar por qué ambas partes decidieron no cerrar la operación: “Venía de una lesión y ellos me necesitaban para ya”.

El fichaje de Wuilker Faríñez en Atlético Nacional no se concretó en enero de 2024 debido a su extenso período de inactividad por lesión, explicó el venezolano (crédito Colprensa)

El arquero indicó que su readaptación al campo generó interpretaciones sobre su estado físico durante otra negociación, vinculada con Deportivo Pereira. Según explicó, no se trataba de información falsa, sino de un período en el que aún buscaba recuperar las condiciones necesarias para competir.

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La vuelta a Caracas le permitió retomar esa preparación con el acompañamiento de su familia y de la institución: “Todo lo que rodea a la institución estuvo muy pendiente de mi recuperación y de esa vuelta a los campos”.

La selección venezolana y el objetivo del Mundial

Fariñez aseguró que sigue los partidos del seleccionado venezolano y consideró que el equipo avanza en la consolidación de una idea de juego. Para él, el objetivo colectivo pasa por alcanzar la primera clasificación de Venezuela a una Copa del Mundo de mayores.

El arquero vinculó esa aspiración con el trabajo sostenido y la formación de los futbolistas. “Trabajar, seguir trabajando, seguir consolidando una idea, seguir creciendo y formándonos”, enumeró.

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El futbolista venezolano mantiene la expectativa de regresar a la selección de Venezuela y clasificar a una Copa del Mundo de mayores, pues en 20026 se le escapó en las eliminatorias (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Sobre su presente, valoró las condiciones que ofrece Inter de Bogotá y señaló que la estructura del club permite a los jugadores concentrarse en el deporte y no en temas administrativos o económicos, pues algunas escuadras incumplen sueldos: “Ellos intentan que nos centremos solamente en el fútbol y de lo demás se encargan ellos”,.

Al elegir a un arquero colombiano que considere como el mejor, Fariñez mencionó a Harlen Castillo, el cual atajó con Pereira y Nacional antes de partir a Argentina para ser la figura de Gimnasia de La Plata por su atención y ubicación: “Es un gato también”.

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