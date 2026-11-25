La denuncia fue recibida por la Fiscalía General de la Nación (@julianquintanat/X)

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El abogado penalista Julián Quintana Torres presentó una denuncia penal contra la exsuperintendente de la Economía Solidaria María José Navarro Muñoz por presuntas irregularidades en la intervención de la cooperativa Coolechera durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La acción fue radicada durante el martes 24 de noviembre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá. Conforme al documento de la denuncia, el jurista pidió que se investigue a Navarro y a otras personas que puedan resultar responsables por los presuntos delitos de cohecho propio, contemplado en el artículo 405 de la Ley 599 de 2000; tráfico de influencias de servidor público, previsto en el artículo 411; abuso de función pública, incluido en el artículo 428; concierto para delinquir agravado, señalado en el artículo 340, inciso segundo.

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El abogado confirmó la radicación de la denuncia penal (@julianquintanat/X)

La denuncia también plantea un concurso con tráfico de influencias de servidor público, abuso de función pública y concierto para delinquir agravado.

Quintana, exfuncionario judicial, afirmó que la denuncia surgió tras la divulgación de unos audios por parte de la revista Cambio que aludirían a una presunta coima de $8.000 millones para reactivar un contrato de Coolechera.

En el documento presentado ante la Fiscalía, se indicó como investigada a María José Navarro Muñoz, que ocupó el cargo de superintendente de la Economía Solidaria.

El abogado sostuvo que la Fiscalía debe esclarecer las circunstancias relacionadas con la intervención de Coolechera y determinar si existieron responsabilidades penales.

La denuncia quedó dirigida al organismo judicial bajo la modalidad de reparto, por lo que el organismo deberá asignar el caso a la dependencia competente.

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Los audios sobre Coolechera que mencionan a María José Navarro y Pedro Flórez

Las grabaciones, realizadas en agosto de 2025, corresponden a reuniones entre Rodolfo Bossa, familiar de Flórez y cuñado del empresario Euclides Torres, y representantes de Green Summer Corporation.

En esos encuentros se habría discutido la posibilidad de retomar un negocio que permitía a la empresa operar la cooperativa lechera.

Fragmento de la denuncia tramitada en contra de María José Navarro por las presuntas coimas (@julianquintanat/X)

El caso se originó después de que la entonces superintendente ordenó, en julio de 2025, terminar el acuerdo que daba a Green Summer Corporation la operación de Coolechera durante 20 años.

El contrato contemplaba una inversión de $27.632 millones y la entrega a la compañía del 70% de los resultados económicos pactados. Navarro defendió esa decisión al señalar que el acuerdo no tenía autorización de la asamblea de la cooperativa, desconocía sus estatutos y trasladaba la administración a una empresa privada.

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Según la investigación periodística, Bossa se reunió el 26 de agosto de 2025 con dos representantes de Green Summer para plantear una salida que permitiera retomar las negociaciones. En esa conversación mencionó a la entonces superintendente y a un senador de la República como personas que participarían en una eventual definición sobre el negocio.

Cuando le preguntaron por el vínculo entre el congresista y Navarro, Bossa respondió que el parlamentario era el “padrino político” de la funcionaria, de acuerdo con los audios revelados por la revista en mención.

María José Navarro conocer las gestiones de Bossa y haber participado en las negociaciones con Green Summer (@supersolidaria/Instagram)

Las grabaciones aluden a un pago que no se concretó

En otro encuentro, fechado el 27 de agosto de 2025, se abordó el monto de una presunta comisión que se habría planteado para facilitar la recuperación del contrato. Uno de los representantes de Green Summer indicó que la solicitud inicial era de cuatro millones de dólares.

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Bossa afirmó que conocía otra cifra. “Alfonso nos habló a nosotros de una cantidad que cuando te la manifesté ayer, ¿te acuerdas que te dije eso es algo similar al proceso 8.000? Te hablé del número ocho (sic)”, señaló, según la publicación.

Ante una pregunta sobre si se refería a $8.000 millones, el intermediario insistió en conocer qué suma estaban dispuestos a aprobar los inversionistas. El representante de la compañía respondió que se trataba de una solicitud, pero que la empresa no la había aceptado ni rechazado.