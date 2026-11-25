Aunque existen diseños y estudios técnicos, las obras no podrán iniciar hasta que se tramite la reforma a la Ley de APP y se modifique el contrato de concesión (Ministerio de Transporte)

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El presidente Abelardo de la Espriella expresó el respaldo al proyecto privado Puerto Milagro, que contempla inversiones por $500.000 millones para ampliar y modernizar el Puerto de Barranquilla.

De acuerdo con la información de la Presidencia, la iniciativa prevé obras para renovar los muelles, ampliar la capacidad de manejo de contenedores y mejorar las operaciones terrestres y fluviales. También incluye la compra de equipos para descargue y almacenamiento, así como la construcción de accesos.

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El proyecto Puerto Milagro contempla una inversión privada de $ 500.000 millones para modernizar la terminal portuaria (Puerto de Barranquilla / sitio web)

El proyecto busca aumentar la capacidad operativa de la infraestructura portuaria en Barranquilla, uno de los principales puntos de conexión comercial del Caribe colombiano.

La modernización contempla intervenciones para que la terminal pueda atender mayores volúmenes de carga y fortalecer su operación logística.

Según el comunicado oficial, las obras abarcan la renovación de muelles, la ampliación de las áreas destinadas a contenedores y mejoras en los procesos de transporte por tierra y por el río Magdalena.

La ministra de Transporte confirmó la inversión en el Puerto de Barranquilla (@elsanoguerabaq/X)

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, informó que los recursos se destinarán, además, a incorporar equipos y ampliar bodegas, con el objetivo de que la terminal reciba embarcaciones de mayor tamaño.

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“El decreto de modernización portuaria ya está dando resultados: más inversión, mejores condiciones para el desarrollo de nuestros puertos y nuevas oportunidades para la competitividad del país. En los 90 años del Puerto de Barranquilla se anunciaron inversiones por $500.000 millones para seguir fortaleciendo su capacidad y consolidarlo como motor del desarrollo del Caribe. ¡Modernizamos nuestros puertos para conectar a Colombia con el mundo!“, escribió la ministra en sus redes sociales.

De la Espriella prometió garantías para los inversionistas

Durante su intervención, el presidente afirmó que el Ejecutivo acompañará la iniciativa y que los inversionistas “cuentan con mi respaldo para sacar adelante esa iniciativa”.

El mandatario también sostuvo que su administración garantizará seguridad jurídica y física para los inversionistas, defenderá la propiedad privada y cumplirá los contratos.

El Gobierno señaló que esas condiciones buscan atraer capitales y permitir la ejecución de proyectos de infraestructura de gran escala.

En el evento, el presidente calificó la terminal como un punto estratégico desde el cual el río Magdalena se conecta con los mercados internacionales.

El Gobierno Nacional expresó su respaldo al proyecto como parte de su estrategia para fortalecer el comercio exterior y la infraestructura logística (Luisa Gonzalez/Reuters)

El Ejecutivo planteó que la modernización del sistema portuario, el fortalecimiento del comercio exterior y el desarrollo de la infraestructura logística son parte de su estrategia para aumentar la competitividad nacional.

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Gobierno busca ampliar la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena con una reforma a las APP

El Gobierno Nacional contrató la estructuración para completar la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena, pero la ejecución de las obras dependerá de una reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) que permita aumentar los recursos que se pueden adicionar al contrato de concesión vigente.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, indicó que el proyecto ya cuenta con estudios y diseños en fase 3. La meta del Ejecutivo es avanzar durante 2027, aunque el cronograma está sujeto a la aprobación del cambio normativo y a los ajustes contractuales requeridos.

“Ya la estructuración se contrató, ya se está realizando, ya hay diseños y estudios en fase 3, de tal forma que esto será muy rápido”, afirmó la funcionaria.

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El Gobierno busca modificar la Ley de APP para aumentar del 20% al 50% el margen de adición en contratos de concesión (Ruta Costera/sitio web)

Según explicó Noguera, la norma actual permite añadir recursos equivalentes hasta al 20% del valor de las obras incluidas en los contratos de concesión. Ese margen, señaló, resulta insuficiente para financiar las intervenciones pendientes en la vía que une a Barranquilla con Cartagena.

El Gobierno busca que la reforma a la Ley de APP aumente ese límite hasta el 50%. La propuesta sería incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y permitiría modificar el contrato existente para incorporar las obras necesarias en el corredor.

“Hoy tenemos la posibilidad de adicionar un 20% para las obras, pero eso no alcanza. Ahora, con la reforma de la Ley de APP, vamos a poder adicionar hasta un 50%”, señaló la ministra en declaraciones recogidas por El Heraldo.

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