Tras el atentado con explosivos que dejó 20 heridos y daños en la Gobernación del Meta, el presidente Abelardo De La Espriella anunció $15.000 millones para reparar las zonas afectadas en Villavicencio y activar ayudas para víctimas, comerciantes y el sector turístico (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció recursos por $15.000 millones para la recuperación de la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, así como de viviendas y establecimientos comerciales afectados por el atentado con carro bomba ocurrido en la capital departamental en la noche del 23 de noviembre de 2026.

El mandatario informó que la ayuda incluirá un censo exprés para identificar a las víctimas y los daños, atención médica y acompañamiento institucional para las personas afectadas.

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Según indicó, la Unidad para las Víctimas coordinará el registro con la Personería, mientras que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) cubrirá los servicios médicos requeridos.

El presidente afirmó que el ataque dejó 20 personas lesionadas, sin víctimas mortales, y provocó daños en la Gobernación del Meta, la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República.

El Gobierno anunció $15.000 millones para reparar la Gobernación del Meta, viviendas, comercios y otros inmuebles afectados (@ABEDELAESPRIELLA/X)

Además, aseguró que cerca del 60% del edificio de la Gobernación resultó afectado.

El Gobierno anunció créditos a tasa de 0% y recursos para el turismo

El paquete de medidas contempla $40.000 millones en créditos con tasa de 0% para empresarios que sufrieron afectaciones por la explosión. La línea será implementada con participación del Ministerio de Hacienda y Bancóldex, de acuerdo con el anuncio presidencial.

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El Ejecutivo también destinará $3.000 millones a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para respaldar la temporada navideña y la actividad turística en Villavicencio y el Meta.

Para las micro y pequeñas empresas afectadas, el Gobierno informó que iNNpulsa asignará $1.000 millones. El presidente indicó que los recursos buscan apoyar la reapertura de negocios, la continuidad de la actividad económica y la protección del empleo.

El Gobierno habilitará créditos por $ 40.000 millones con tasa de 0% para comerciantes afectados por el atentado (Santiago Molina/Reuters)

También anunció que la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) contratará estudios estructurales para determinar las intervenciones necesarias en la Gobernación del Meta, la catedral, el Banco de la República y otros inmuebles públicos que sufrieron daños.

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Incluso, indicó que la empresa Tecnoglass suministrará a precio de costo la ventanería necesaria para las reparaciones. “No están solos, su presidente está con ustedes y juntos vamos a salir adelante”, expresó el mandatario en un mensaje dirigido a los habitantes de Villavicencio y del Meta.

El presidente atribuyó el ataque a una estructura disidente de las Farc

De la Espriella atribuyó el atentado a alias Iván Mordisco, al frente 39 Arcesio Niño y al bloque Amazonas, bajo el mando de alias Paul.

Según el mandatario, el vehículo utilizado en la explosión había sido robado el 12 de marzo de 2026 en el municipio de Puerto Gaitán. También relacionó el ataque con la explosión contra el peaje de Pipiral, ocurrida el 15 de noviembre, y con otros hechos violentos registrados en ese municipio.

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El jefe de Gobierno sostuvo que el atentado sería una represalia por las operaciones de la fuerza pública en Meta y Guaviare. En su intervención, reportó 275 integrantes de grupos armados ilegales neutralizados, 128 capturas, 73 sometimientos, 31 menores recuperados, 4.709 kilos de cocaína incautados, 113 laboratorios destruidos y 184 armas decomisadas desde el inicio de su administración.

La Gobernación del Meta, la Catedral Nuestra Señora del Carmen, el Banco de la República y la Lotería del Meta registraron afectaciones (Santiago Molina Fernandez/Reuters)

Por eso, cuestionó la política de paz total del Gobierno Petro y afirmó que esta facilitó el fortalecimiento de organizaciones armadas ilegales. Las declaraciones corresponden a su posición política sobre el contexto de seguridad tras el atentado. También anunció un refuerzo de la estrategia de seguridad basada en tres componentes: control territorial permanente, lucha contra economías criminales e instituciones fuertes y transparentes. El plan, explicó, se ejecutará bajo los ejes de proteger, contener y atacar.

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“No voy a retroceder ni a negociar bajo el terror”, afirmó el presidente, mientras garantizó que el Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras armadas y que las víctimas tendrán garantizada la atención institucional.