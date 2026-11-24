Maluma presentó 'Loco X Volver Acoustic Sessions', donde reinterpretó algunos temas de su más reciente álbum 'Loco X Volver' (Maluma/YouTube)

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Maluma presentó Loco X Volver Acoustic Sessions, un proyecto de siete interpretaciones grabadas en la intimidad de su residencia en Guarne, Antioquia, junto al guitarrista Santi Torres. Las canciones forman parte de su álbum Loco X Volver y fueron reinterpretadas en formato acústico para esta entrega.

El repertorio incluye las versiones desenchufadas de Loco X Volver, De Bar en Bar, Tu Recuerdo, Con el Corazón, Pa’ la Seca, El Vallenato y Ganosa. La propuesta despoja las canciones de los arreglos de producción original y las presenta solo con guitarra en vivo, en un formato que privilegia la voz y la interpretación directa del artista.

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La residencia donde se grabaron las sesiones es una casa de tapia con aproximadamente 250 años de construcción, ubicada en Guarne, que Maluma adquirió sin planearlo.

“No estaba nada planeado y me enamoré de ella. Venía seguido, seguido, y empezaba a sentir como que ese niño interior se me iba despertando más y más en cada momento que yo pasaba en esta casa”, relató el artista en su momento, en declaraciones a la revista Semana.

Las sesiones acústicas se realizaron en la casa de Maluma, una casa de tapia con aproximadamente 250 años de antigüedad, solamente acompañado del guitarrista Santi Mesa (cortesía Paola España)

Esa propiedad fue también el escenario donde se gestó buena parte de Loco X Volver, su séptimo álbum de estudio, lanzado el pasado 14 de mayo con 14 canciones que tardaron dos años en escribirse. El disco combina reguetón, vallenato, merengue, dancehall, rap y salsa, géneros que atravesaron la infancia del cantante en Medellín.

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“Se llama Loco X Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, explicó el artista sobre el concepto que da nombre al proyecto.

El séptimo disco del artista colombiano incluye 14 canciones y colaboraciones con figuras destacadas, explorando diferentes géneros y reafirmando su conexión con la cultura nacional - crédito Paola España Comunicaciones

Entre los temas más personales figura Tu Recuerdo, una incursión directa en la salsa que cumple un deseo de su abuelo materno, Pedro. “Cuando salió Felices los 4 con Marc Anthony, casi se muere, pero yo siempre quise una salsa que sonara a mí, a Juan Luis”, contó Maluma, quien definió la canción como el focus track del álbum.

Con el Corazón, por su parte, es la última colaboración grabada junto al cantante de música popular Yeison Jiménez, semanas antes de su fallecimiento, por lo que confesó: “El tema de Yeison es un tema que aún duele mucho en el corazón”.

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El tema en su versión original representó la última colaboración musical que grabó Yeison Jiménez, invitado de Maluma antes de su fallecimiento en enero de 2026 (Maluma/YouTube)

El pintor y escultor antioqueño Fernando Botero también funcionó como referencia conceptual del disco, al punto de que Maluma presentó oficialmente el álbum en un concierto gratuito en la Plaza Botero de Medellín, ante más de 8.000 personas.

“El maestro Fernando Botero, para mí, es el artista más grande de todos los tiempos. Yo me inspiro mucho en él y he tratado de seguir sus pasos”, afirmó el cantante.

El cantante colombiano acumula reconocimientos recientes

El lanzamiento de las sesiones acústicas llega después de que Maluma obtuviera dos premios en LOS40 Music Awards 2026, celebrados en Barcelona, España. El artista recibió el galardón a Mejor Colaboración Latina por Apambichao, tema junto a Manuel Turizo, y el de Mejor Colaboración Urbana por Pa’ la Seca, en colaboración con Ryan Castro.

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Ambos reconocimientos se suman a un período de actividad intensa para el intérprete antioqueño, que combina estrenos musicales con la preparación de su próxima gira internacional.

La gira mundial 2027-2028 ya registra fechas agotadas

La Loco X Volver World Tour 2027 fue anunciada el pasado 6 de noviembre con una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami. El recorrido contempla más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África entre 2027 y 2028.

En Bogotá, las tres primeras presentaciones programadas en El Corazón de Bogotá Arena, previstas para el 5, 6 y 7 de febrero, agotaron sus entradas, lo que llevó a la organización a anunciar una cuarta fecha para el 9 de febrero. En Madrid, los boletos para dos conciertos en el Movistar Arena se vendieron en 90 minutos, por lo cual se confirmó una tercera presentación para el 14 de julio.

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En Santiago de Chile, la primera función en el Santander Arena, fijada para el 22 de abril, se agotó durante la etapa de preventa, lo que derivó en la confirmación de una segunda fecha para el 23 de abril.

Una publicación en redes sociales presenta el afiche oficial de la gira de Maluma con el listado de ciudades internacionales confirmadas.

El itinerario conocido hasta el momento incluye, además, dos presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, programadas para el 19 y 20 de febrero, y un concierto en el Estadio Instituto de Córdoba el 5 de marzo.

La organización no descartó la incorporación de nuevas fechas conforme avance la demanda de entradas en los mercados donde ya se confirmaron presentaciones.