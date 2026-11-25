Cucho Hernández, autor de los dos tantos del Real Betis: “Estaba convencido que iba a ser una noche mágica e iba a marcar gol. Esto es lo que tiene creer en ti” - (Alberto Manchado Monedero)

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El Real Betis ganó 2-0 ante ŠK Slovan Bratislava el martes 24 de noviembre de 2026, en Bratislava, Eslovaquia, por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-2027. El colombiano Juan Camilo Hernández, conocido como Cucho Hernández, convirtió los dos goles del equipo español con sendos cabezazos, a los 43 y 57 minutos.

El triunfo dejó al Betis con 12 puntos y en el cuarto puesto de la tabla de la fase de liga. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini resolvió un partido que tuvo pasajes de ida y vuelta, pero en el que consiguió mayor claridad en los metros finales y aprovechó dos centros para marcar la diferencia.

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Cucho Hernández fue la figura de la noche con su primer doblete en la Champions League. El delantero colombiano llegó a tres anotaciones en esta edición del torneo europeo y fue sustituido a los 63 minutos, cuando el resultado ya estaba definido. Troy Parrott ingresó en su lugar.

Así fue el primer gol de Juan Camilo ‘Cucho ‘ Hernández, para el 1-0 de Real Betis ante Slovan Bratislava, al 43’. Es su segundo gol en su segundo partido de Champions - (ESPN Colombia)

Dos centros y dos goles de cabeza

El Betis mostró intención ofensiva desde el inicio. A los siete minutos, Nelson Deossa probó con un remate de media distancia que atajó el arquero Dominik Takáč. El colombiano volvió a participar en las acciones de ataque y ayudó a sostener la circulación del equipo visitante.

Cucho Hernández también tuvo una aproximación antes de abrir el marcador. A los 21 minutos, remató desde fuera del área y la pelota pasó cerca de uno de los postes. El colombiano se movió fuera de la zona de definición, ofreció apoyos y volvió a aparecer cuando el Betis encontró espacios en la defensa rival.

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A los 43 minutos, Ángel Ortiz envió un centro desde la derecha y Cucho Hernández se elevó dentro del área para conectar de cabeza. La definición puso el 1-0 antes del descanso y premió la insistencia del Betis en un tramo del partido en el que Slovan Bratislava había adelantado sus líneas.

El doblete de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para el Real Betis en su visita a SlovanBratislava, al 57 - (ESPN Colombia)

La segunda anotación llegó a los 57 minutos. Isco ejecutó un tiro de esquina y el atacante colombiano volvió a imponerse en el área para marcar de cabeza el 2-0. Dos remates aéreos resolvieron el encuentro y confirmaron el protagonismo de Cucho Hernández en Bratislava.

El delantero tuvo otra opción para completar el triplete poco después de su segundo gol, pero Pellegrini decidió reemplazarlo. Con la ventaja consolidada, el Betis controló el desarrollo y evitó que el conjunto eslovaco encontrara situaciones claras para descontar.

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Las estadísticas de ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa

Según SofaScore, Cucho Hernández disputó 63 minutos, anotó dos goles, dio un pase clave y registró cinco remates al arco, de los cuales dos terminaron en gol. Además, ganó tres de los siete duelos que protagonizó durante el partido.

El Cucho Hernández y Nelson Deossa juegan juntos en el Real Betis Balompié desde finales de agosto de 2025 - crédito AFP/Reuters

Sus registros con el balón fueron los siguientes:

Toques: 26

Toques fallidos: uno

Regates completados: uno de uno

Posesiones perdidas: ocho

Distancia total con el balón: 95,9 metros

Carreras: ocho

Carreras progresivas: dos

Progresión total: 19,6 metros

Distancia progresiva con el balón: 27,9 metros

Carrera progresiva más larga: 14,8 metros

Deossa, por su parte, tuvo participación en la construcción del juego del Betis y exhibió precisión en ambas mitades del campo. Su intervención incluyó el remate detenido por Takáč en el comienzo y una presencia constante en la circulación del equipo español.

Las cifras de pases de Deossa, también según SofaScore, fueron:

Pases precisos: 52 de 58, con 90% de efectividad

Pases en campo rival: 28 de 33, con 85% de precisión

Pases en campo propio: 24 de 25, con 96% de precisión

Pases largos acertados: cuatro de cinco, con 80% de efectividad

Con la victoria del 24 de noviembre de 2026, el Betis se mantuvo en la parte alta de la clasificación de la Champions League. En la próxima jornada, el equipo español recibirá al Como en el estadio La Cartuja.

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