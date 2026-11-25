El Concejo de Bogotá comenzó el estudio del proyecto de presupuesto presentado por la Administración Distrital para la vigencia de 2027 (Secretaría de Gobierno | Colprensa)

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La movilidad y la educación encabezan la distribución de recursos que la Administración distrital propone para Bogotá en 2027. Cada uno de esos sectores tendría asignaciones superiores a los $8 billones, dentro de un presupuesto total de $42,6 billones que comenzó su trámite en el Concejo de la ciudad.

La iniciativa está contenida en el Proyecto de Acuerdo 964 de 2026 y fue presentada ante la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público. Allí, la Secretaría Distrital de Hacienda expuso las estimaciones de ingresos y gastos con las que el Distrito espera sostener sus programas, obras y servicios durante el próximo año.

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La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, presentó las proyecciones de ingresos y gastos que respaldan el presupuesto distrital (Secretaría de Gobierno)

El monto propuesto representa un crecimiento de 4,2% frente a los $40,9 billones aprobados para 2026. De la suma total, $33,22 billones, el 77,9% se reservaría para inversión. Otros $5,67 billones cubrirían el funcionamiento de las entidades y $3,76 billones se destinarían al servicio de la deuda.

Movilidad y educación concentran las mayores partidas

Según la distribución sectorial presentada por Hacienda, movilidad recibiría $8,5 billones, equivalentes al 25,6% del presupuesto; educación tendría $8,2 billones (24,7%) y salud contaría con $5,2 billones (15,7%). A continuación aparecen Integración Social, con $2,3 billones (6,8%); Gobierno, con $2,2 billones (6,5%); y Hábitat, con $2,1 billones (6,4%).

Las seis partidas suman $28,5 billones y representan el 85,7% del presupuesto propuesto. Las demás asignaciones se distribuyen entre los otros sectores contemplados por la Administración Distrital, según la presentación de Hacienda.

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La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, defendió la orientación de la propuesta y señaló: “Nuestra prioridad es mantener unas finanzas sólidas que nos permitan cumplir los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo, dar continuidad a las inversiones estratégicas y garantizar los servicios y programas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”.

Movilidad sería el sector con mayor asignación de recursos, con una partida proyectada de $8,5 billones para el próximo año (Secretaría de Movilidad)

En el detalle de movilidad, el presupuesto sectorial expuesto asciende a $6,8 billones, que se repartirían entre la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial.

La propuesta incluye $482.278 millones para proyectos de infraestructura de transporte y $796.096 millones para conservar la malla vial, el espacio público, los enlaces peatonales y vehiculares y la cicloinfraestructura. También se contemplan trabajos de señalización y semaforización, además de medidas orientadas a mejorar la seguridad vial y los desplazamientos de peatones y ciclistas.

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De dónde saldría el dinero y qué otras entidades recibirían recursos

Para financiar el presupuesto, el Distrito calcula obtener $32,17 billones de ingresos corrientes y $10,47 billones de recursos de capital. Dentro de los ingresos tributarios, la proyección es recaudar $19,58 billones, cifra que supone un aumento de 16% frente a 2026.

El impuesto de Industria y Comercio (ICA) sería el principal aporte tributario, con $9,61 billones. Hacienda calcula que el predial sumaría $5,20 billones y el impuesto de vehículos, $1,82 billones. Los ingresos no tributarios llegarían a $12,59 billones, incluidos $10,59 billones por transferencias corrientes.

En Cultura, Recreación y Deporte se proyectan $195.839 millones, 5% más que en 2026. Entre los incrementos previstos para sus entidades están los de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (13%), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (10%) e Idartes (7%).

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El sector Cultura, Recreación y Deporte tendría un presupuesto de $195.839 millones para 2027, un incremento del 5% frente a los recursos asignados durante la vigencia anterior (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

El Cuerpo Oficial de Bomberos presentó una solicitud de $208.441 millones: $138.847 millones para funcionamiento y $72.594 millones para inversión. La Universidad Distrital, por su parte, propuso $645.690 millones, un aumento de 17,7%. De ese presupuesto, 88,5% se dedicaría a funcionamiento y 11,5% a inversión y fortalecimiento institucional.

Desarrollo Económico, Industria y Turismo tendría una asignación de $325.400 millones, 6,06% menos que en 2026. De ese total, $230.060 millones irían a inversión y $95.340 millones a funcionamiento. Entre las prioridades mencionadas está la formación para el trabajo, con programas para fortalecer las competencias y las opciones de vinculación laboral.

El sector Gobierno solicitó $412.184 millones, 1,01% más que el año anterior. Los recursos apoyarían iniciativas de atención en las localidades, convivencia, control policivo, protección de derechos humanos y participación ciudadana.

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