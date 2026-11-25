El uruguayo aseguró que con el paso del tiempo el amor se ha transformado. (@rastreandofamosos/IG)

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Ignacio Baladán reflexionó sobre cómo el amor por su esposa, La Segura, ha evolucionado en medio de las sucesivas crisis de salud que atraviesa la creadora de contenido desde finales de octubre.

En una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, un seguidor quiso saber si el uruguayo seguía sintiendo el mismo amor por Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, después de los años que llevan juntos y de los difíciles episodios médicos que la pareja ha enfrentado.

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La respuesta de Ignacio Baladán fue directa: el amor no se mantiene idéntico, sino que se transforma.

“Qué buena pregunta esta. ¿Sientes el mismo amor? El amor se transforma, como todo. Uno empieza una relación, los primeros ocho meses son magníficos, después vienen los errores, después amas sus errores y así va pasando”, afirmó el exchico reality en sus historias de Instagram.

El chef aseguró que el amor por la caleña se ha transformado con el paso del tiempo, que son los aprendizajes los que dan nuevas oportunidades en su relación. (@la_segura/ Instagram)

Baladán dice que la admiración es la clave de un amor que cambia con el tiempo

El uruguayo fue más allá y señaló que lo fundamental en ese proceso de transformación es que el sentimiento evolucione de manera positiva y que nunca desaparezca la admiración por la otra persona.

“Yo a mi esposa la admiro con todo mi corazón, aparte de amarla, respetarla, pero el amor se transforma, el amor cambia a medida que va pasando el tiempo, situaciones. Lo ideal y lo bueno es que se transforme para bien y siempre con respeto y siempre admirando a la otra persona”, agregó Baladán.

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La reflexión adquiere un peso particular dado el año que ha vivido la pareja. Desde finales de octubre, La Segura permanece en tratamiento por una aguda crisis de dolor crónico en la espalda que, en su peor momento, le impidió caminar y la obligó a ser trasladada de urgencia a una clínica privada en Medellín tras sufrir un episodio de parálisis parcial desde la cintura hacia abajo mientras se duchaba.

Una resonancia reveló dos vértebras que presionan un disco intervertebral y un fragmento metálico cerca de la columna

La Segura ha tenido complicaciones con las crisis de dolor en su espalda por un atentado que sufrió en su juventud. (@harry_homa/Instagram)

Los estudios de imagen realizados durante la hospitalización —resonancia magnética y tomografía axial computarizada (TAC)— arrojaron dos hallazgos. El primero: dos vértebras ejercen presión sobre un disco intervertebral. El segundo: la presencia de un pequeño fragmento metálico de origen indeterminado ubicado de forma superficial cerca de la columna. Los especialistas descartaron que ese fragmento sea la fuente del dolor y desaconsejaron su extracción quirúrgica.

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El equipo médico trazó una hoja de ruta en dos etapas. La primera fue un bloqueo de columna, procedimiento con el que se busca interrumpir la transmisión del dolor en la zona afectada. El 18 de noviembre, Segura recibió dos bloqueos adicionales. “Tengo mucho dolor”, reconoció la influenciadora en una publicación posterior.

Si estas intervenciones no producen los resultados esperados, la segunda alternativa sería la implantación de una bomba intratecal, dispositivo que administra microdosis de morfina directamente al líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal.

2026 ha sido el año de más recaídas desde que le dispararon en Cali hace más de una década

La Segura e Ignacio Baladán mostraron cómo han sido los primeros días con su bebé - crédito @la_segura/IG

El origen de todos estos padecimientos se remonta al 23 de noviembre de 2013, cuando Natalia Segura recibió tres impactos de bala en Cali que comprometieron su columna vertebral y su médula espinal. Las secuelas —dolor crónico, neuropatía severa y trauma raquimedular— la han acompañado desde entonces y, en distintos momentos, la han obligado a usar silla de ruedas, incluido su paso por La casa de los famosos Colombia.

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Este 2026 ha concentrado varias de esas recaídas. En abril se sometió a la implantación de un neuroestimulador —dispositivo que utiliza impulsos eléctricos para modular las señales de dolor del sistema nervioso—, pero la experiencia no tuvo los resultados esperados y terminó retirándoselo tras experimentar un aumento de las molestias. En octubre, una nueva crisis la llevó de regreso a la atención hospitalaria.

La influenciadora ha descrito con franqueza los efectos que el dolor tiene en su vida cotidiana. “En la mañana estuve relativamente bien, pero en este momento estoy que me arranco ese pedazo del cuerpo”, escribió en una de sus historias de Instagram en noviembre. Señaló, además, que la falta de sueño intensifica el cuadro: cuando no descansa, el dolor del día siguiente se vuelve inmanejable.

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