Tomás Palacios habló de los rumores sobre Shakira y Antonio de la Rúa (@shakira/ Instagram)

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Los rumores sobre una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a circular en los últimos días, luego de que trascendiera una versión sobre un supuesto encuentro romántico entre ambos. Sin embargo, el publicista de la cantante colombiana negó que exista una relación amorosa y afirmó que el vínculo entre ellos es “estrictamente profesional”.

Tomás Palacios, responsable de prensa de la artista, habló con ¡Hola! y rechazó la información que los ubicaba juntos en una escena de besos en Barranquilla. Según explicó, la cercanía que mantienen responde al trabajo que comparten desde hace un tiempo y no a una segunda oportunidad como pareja.

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“Se ha intensificado su relación laboral, no la romántica”, sostuvo Palacios al referirse a la presencia de De la Rúa en el entorno profesional de la intérprete colombiana. El publicista añadió que ambos conservan afecto y una amistad que se consolidó después de años de distancia.

La versión sobre un supuesto regreso sentimental tomó fuerza a partir de varios encuentros públicos y del rol que el empresario argentino habría asumido en proyectos vinculados a la gira de la artista. La participación de De la Rúa en los conciertos que Shakira ofreció en Madrid alimentó las especulaciones entre sus seguidores, aunque el entorno de la cantante descartó que exista un romance.

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Antonio de la Rúa colaboró en los conciertos de Shakira en Madrid

Palacios indicó que Antonio de la Rúa participó de forma activa en más de 10 presentaciones de Shakira en Madrid. Su colaboración incluyó tareas relacionadas con Macondo Park, uno de los espacios desarrollados para acompañar los shows de la cantante.

La propia Shakira hizo referencia a ese trabajo durante una de sus apariciones sobre el escenario. Frente al público, agradeció el respaldo de quien fue su pareja durante más de una década y destacó la ayuda que recibió durante la gira.

Tomás Palacios afirmó que entre Shakira y Antonio de la Rúa persiste un afecto mutuo. “Se tienen mucho cariño”, dijo Palacios para ¡Hola!.