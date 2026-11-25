Francia Márquez Mina ejerció como vicepresidenta de la República entre 2022 y 2026, como compañera del entonces jefe de Estado, Gustavo Petro. (Vicepresidencia)

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La exvicepresidenta de la República Francia Márquez informó en la mañana del miércoles 25 de noviembre que un juzgado admitió la acción de tutela que radicó contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) y dictó una medida cautelar que, según afirmó, suspende el desmonte de su esquema de seguridad; acción que estaba programada por parte de esta entidad.

Márquez, a través de su perfil de X, señaló que la UNP, que es dirigida por Didier Blanco, le notificó semanas atrás una reducción de las medidas asignadas para su protección. Según su versión, la decisión la dejó “en una situación grave de vulnerabilidad”, pese a que su nivel de riesgo continúa calificado como extraordinario, al ser además lideresa social y ambiental.

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Con esta publicación en la red social X, la exvicepresidenta Francia Márquez Mina confirmó que seguirá con esquema de seguridad. (@FranciaMarquezM/X)

“Hace varias semanas recibí una notificación de la @UNPColombia en la cual se me informaba la decisión de reducción importante en mi esquema de seguridad, dejándome en una situación grave de vulnerabilidad”, escribió la exvicepresidenta en su perfil, al anunciar el resultado de la acción presentada ante la justicia, con la que buscaba garantizar su esquema.

Asimiosmo, la dirigente aseguró que presentó un recurso de reposición contra la decisión de la entidad, pero que recibió una respuesta negativa. Fue entonces cuando también cuestionó los fundamentos de la resolución y sostuvo que no atendió sus argumentos, por lo que avanzó en los recursos que le otorga la ley para no quedarse sin escolta ni vehículo asignado.

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“Interpuse un recurso de reposición contra esa resolución y la respuesta de la UNP fue negativa, basada en un estudio de seguridad inexistente y no respondió mis argumentos”, afirmó Márquez en su publicación, que generó opiniones contrarias; entre los que apoyaron su petición y los que consideraron que, tras su salida del Gobierno, no debería tener escolta.

Francia Márquez dijo que la UNP le pidió devolver elementos de protección

En su mensaje, la exvicepresidenta, exfórmula en el poder de Gustavo Petro, con el que marcó distancia, indicó que durante la misma semana la entidad le solicitó devolver los elementos que integran su esquema de protección. Y con ello, la exfuncionaria añadió que le advirtieron sobre la posibilidad de iniciar un cobro coactivo si no cumplía con esa exigencia.

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“Se me exigió que debía devolver los elementos que hacen parte de mi esquema de seguridad o me realizarían un cobro coactivo, pese a que no ha cambiado formalmente mi calificación de riesgo que hoy es extraordinario”, sostuvo Márquez en la comunicación, en la que expuso su lucha jurídica para lograr que se tomaran medidas provisionales a su favor.

En efecto, frente a esa situación, Márquez informó que presentó la tutela el 9 de noviembre y pidió una medida cautelar para suspender los efectos del acto administrativo que ordenaba reducir su esquema.“El juzgado admitió la tutela y concedió la medida cautelar y ordeno detener el desmonte de mi esquema de seguridad”, señaló la exvicepresidenta.

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Exvicepresidenta responsabilizó al Gobierno por su seguridad y la de su familia

Márquez afirmó que no tiene antecedentes de otro exvicepresidente que hubiera acudido a una tutela para reclamar medidas de seguridad al Estado. “Debo mencionar que es la primera vez que veo a un exvicepresidente instaurando una acción de tutela para que el Estado, como es su obligación legal, le garantice su seguridad”, expresó la exfuncionaria en su mensaje.

De la misma manera, lanzó pullas a De la Espriella y que el eventual retiro de protecciones para sectores opositores podría exponerlos a riesgos. “Señor Presidente @AbelardoPTE (sic), ¿dejar a la oposición sin seguridad es parte de su estrategia para que nos destripen como fue su promesa de campaña?”, escribió Márquez en la plataforma digital en mención.

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Por último, la exvicepresidenta también atribuyó al mandatario y a su administración la responsabilidad ante cualquier hecho que afecte su integridad o la de sus familiares. “Hoy lo hago responsable a usted y a su gobierno de lo que pueda pasarme a mí y o a mi familia”, remarcó la mujer, que apeló a su famoso lema. “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.