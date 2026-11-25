Kevin Gómez Paz denunció presunto fraude procesal por la experiencia declarada por Federico Arellano (@ckevingomez/X)

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El senador del Pacto Histórico, Kevin Gómez Paz, informó que presentó una denuncia por presunto fraude procesal contra Federico Arellano Mendoza, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por la experiencia profesional que el funcionario habría declarado para acceder al cargo. El congresista también anunció una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.

La denuncia parte de una presunta inconsistencia entre la hoja de vida presentada por Arellano Mendoza y una respuesta remitida por la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición formulado por Gómez Paz.

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De acuerdo con el senador, el director registró 16 años de labores en la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Fiscalía, entre 2010 y 2026.

El legislador sostuvo que la entidad le respondió que no encontró antecedentes que acrediten que Arellano Mendoza perteneció a su planta de personal. “La Fiscalía me informó tras un derecho de petición que no encontró antecedentes de que perteneciera a su planta”, escribió Gómez Paz en su publicación.

Kevin Gómez Paz cuestionó los 16 años de experiencia que Arellano reportó en la Fiscalía (@ckevingomez/X)

El congresista cuestionó los 16 años de experiencia reportados

En un video difundido junto con el mensaje, Gómez Paz mostró lo que identificó como la hoja de vida del funcionario y una comunicación de la Fiscalía. Según su versión, en el documento de aspiración al cargo se consignó experiencia como abogado de la Unidad de Derechos Humanos durante 16 años.

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“Aquí dice que trabajó 16 años en la Fiscalía como abogado en la Unidad de Derechos Humanos, pero esto es falso”, afirmó el senador. En seguida, aseguró que la contestación a su solicitud de información establece que Arellano Mendoza no trabajó “ni hoy ni nunca” en esa institución.

Gómez Paz pidió explicaciones públicas al director de Derechos Humanos sobre la trayectoria que relacionó en su hoja de vida. “¿Dónde están los 16 años de experiencia en la Fiscalía que puso en su hoja de vida?”, preguntó.

También cuestionó si parte de esa trayectoria corresponde a labores ejercidas como abogado particular, aunque habría sido presentada como experiencia dentro de la Fiscalía.

Kevin Gómez Paz denunció ante la Procuraduría presuntas inconsistencias en la trayectoria de Federico Arellano (@ckevingomez/X)

Otro de los puntos expuestos por el congresista se refiere a una eventual coincidencia de actividades laborales. De acuerdo con su relato, durante el mismo período que Arellano Mendoza habría registrado como experiencia en la Fiscalía, figuran trabajos en Confecámaras, Fiduprevisora, Fedegán, la Contraloría y una cámara de comercio.

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“¿Cómo fue funcionario de la Fiscalía mientras trabajaba en Fedegán, Confecámaras, Fiduprevisora, la Contraloría y la Cámara de Comercio?”, señaló Gómez Paz en la publicación.

En el video, el parlamentario insistió en que esas referencias requieren una explicación. “El país se pregunta cómo era funcionario de la Fiscalía y al mismo tiempo de estas entidades”, manifestó.

El senador también dirigió cuestionamientos al presidente Abelardo de la Espriella, a quien describió como amigo personal de Arellano Mendoza desde la etapa universitaria. Gómez Paz afirmó que la cercanía entre ambos pudo tener incidencia en la designación del actual director de Derechos Humanos.

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“¿Qué pesó más para este nombramiento irregular, Abelardo de la Espriella, la hoja de vida o su amistad con el señor Arellano?”, expresó el congresista.

Kevin Gómez Paz solicitó revocar el nombramiento de Federico Arellano en el Ministerio del Interior (@ckevingomez/X)

En su intervención, señaló que De la Espriella había planteado que se revisarían miles de hojas de vida de aspirantes para acceder a cargos públicos bajo criterios de mérito. Gómez Paz sostuvo que, según su denuncia, el nombramiento de Arellano Mendoza no se ajustó a esa premisa.

El parlamentario también solicitó aclarar si el director recibió un esquema de seguridad antes de posesionarse y si impartió órdenes antes de asumir formalmente sus funciones.

El senador pidió revocar el nombramiento

Gómez Paz aseguró que declarar una experiencia que no se posee para asumir una función pública puede tener consecuencias administrativas. Citó la Ley 190 de 1995 y sostuvo que, a su juicio, la norma obliga a revocar la designación si se comprueba que el aspirante consignó información que no corresponde a su trayectoria.

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“A las entidades les solicito que actúen de inmediato ante este irregular nombramiento y lo revoquen”, afirmó el senador.

El congresista indicó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía y una queja disciplinaria ante la Procuraduría. Corresponderá a esas autoridades determinar si abren actuaciones, solicitan documentación adicional o adoptan decisiones sobre los hechos denunciados.