El comediante aclara su postura sobre el humor político, defiende su derecho a hacer chistes sobre cualquier figura pública, argumentando que el humor debe ser un espacio para la reflexión y no para la militancia política. (@venga.hablemos/IG)

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El comediante Dany Hoyos salió a responder esta semana las críticas que recibió tras publicar en sus redes sociales dos videos de su personaje Suso el Paspi con chistes sobre el presidente Gustavo Petro y el abogado Abelardo de la Espriella.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Hoyos fue categórico: “Yo soy humorista, no militante de un partido”, y rechazó que hacer humor sobre políticos de distintas orillas implique adhesión a alguna de ellas.

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Los videos desataron una reacción dividida entre quienes siguen al comediante en sus plataformas digitales. Según relató el propio Hoyos, en cuestión de días lo etiquetaron con nombres contradictorios: “Un día nos llamaron petristas, otro día nos llamaron fachos, otro día nos dijeron mamerto, pero al otro día nos dijeron que éramos de derecha”.

‘Suso, el paspi’, personaje interpretado por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia. Foto: Colprensa

La secuencia, que el comediante narró con evidente fastidio, motivó la publicación de un video en el que decidió abordar el tema de frente.

El primer clip que originó la controversia mostraba a Suso el Paspi haciendo referencia a Petro con la frase: “Vieron que el doctor expresidente Petro salió más alborotado que Diomedes. Le dicen el Dayro Moreno de la política. No por lo que toma, sino porque la mete muy seguido”. Días después, el personaje apuntó hacia De la Espriella con una rutina que giraba en torno a la frase “Bienvenidos a la Patria Milagro”, en alusión a las apariciones mediáticas del abogado.

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El comediante aclaró que le ha hecho chistes a políticos de todos los sectores

Hoyos aprovechó el video de respuesta para trazar una línea clara entre su trabajo creativo y la militancia política. Señaló que a lo largo de su carrera, tanto como Dany como bajo el personaje de Suso, ha construido rutinas sobre figuras de distintas tendencias: “Le he hecho chistes a Uribe, a Santos, a Duque, a Petro y ahora a De la Espriella, con la misma intensidad. Se le ha hecho chistes a todos los políticos que den papaya”.

El creador de Suso El Paspi confesó que se burla de diferentes personajes de la política no solo de Petro y De la Espriella. (@venga.hablemos/ Instagram)

El comediante reconoció que otros humoristas pueden elegir un camino diferente, pero dejó claro que ese no es su caso: “Yo soy humorista, no militante. Hay otros humoristas que pueden ser militantes, allá ellos”. También hizo extensivo el llamado a sus colegas del gremio, al señalar que la mayoría de los comediantes están cansados de que un chiste sobre un político se interprete automáticamente como una toma de posición.

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Hoyos cuestionó el uso del humor como arma política

Más allá de su caso particular, Hoyos planteó una reflexión sobre la manera en que el humor político se consume en Colombia. Para el comediante, el problema no es nuevo, pero se ha acentuado: “Lo segundo es cómo se está volviendo —bueno, ya se lleva mucho tiempo volviéndose— el humor como un arma, no para la sonrisa, sino para atacar a quien piensa distinto”.

Con ese diagnóstico, hizo un llamado directo a su público para evitar lo que describió como una trampa ideológica: “No seamos como ese tío de derecha que solo se ríe con los chistes sobre Petro, o ese tío de izquierda que solo se ríe con los chistes sobre Uribe o De la Espriella”. En su criterio, utilizar la comedia como instrumento de ataque personalizado es “muy desesperanzador” y desvirtúa la función original del humor.

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El comediante invitó a reírse de los poderosos, sin importar el bando

El comediante pidió burlarse de las situaciones y se desmarcó de alguna corriente política. (@venga.hablemos/IG)

Hoyos también dejó un tercer argumento sobre la mesa: la tradición del humor político apunta hacia quien ejerce el poder, independientemente de su ideología. “Hay que burlarnos de los poderosos, hay que burlarnos de quien está en el poder. Hace cuatro, tres años, dos años era de Petro; hace cinco, seis años era de Duque. Hoy, el que está en el poder es De la Espriella. Y si De la Espriella da papaya, haremos chistes de él”, afirmó.

Para cerrar, el comediante pidió a sus seguidores consumir el contenido completo antes de emitir juicios. Señaló que el monólogo íntegro, disponible en el canal de YouTube de Suso el Paspi, incluye chistes sobre Petro y De la Espriella en el mismo espectáculo. “Vean las cosas completas”, insistió, antes de rematar con la frase que suele acompañar sus publicaciones: “El arma es la sonrisa, pero no un arma para atacar, un arma para reírnos, para disfrutar la vida”.

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