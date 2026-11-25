Dumek Turbay sostuvo que las víctimas están en perfectas condiciones - (@dumek_turbay/X)

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El 25 de noviembre de 2026, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, informó que los 20 rehenes retenidos en el establecimiento Éxito Cartagena fueron liberados durante una operación de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. De acuerdo con el reporte preliminar, la intervención dejó un presunto delincuente muerto y cuatro capturados.

Turbay visitó a los ciudadanos liberados cerca de las 4:30 a.m. en el comando de la Policía Metropolitana, tras el operativo. El mandatario local señaló que constató su estado de salud e integridad física y aseguró que todos habían restablecido el contacto con sus familiares.

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“A eso de las 4 y media de la madrugada y tras acompañar el operativo presidencial que permitió su liberación, llegamos al comando de la @PoliciaCtagena a visitar a los ciudadanos rescatados del Éxito Cartagena. Quisimos verificar y constatar que todo estuviera bien, así como su estado de salud e integridad física”, escribió en su cuenta de X.

La Alcaldía anunció acompañamiento para los ciudadanos liberados

Alcalde de Cartagena se reunió con los rehenes rescatados del almacén Éxito tras el operativo (@dumek_turbay/X)

Dumek Turbay Paz indicó que la Policía Nacional y la Alcaldía de Cartagena coordinarán el acompañamiento a las personas rescatadas. Añadió que las autoridades harán seguimiento a cada caso para definir las medidas de atención integral que requieran.

“A través de personal de @PoliciaColombia y @AlcaldiaCTG, acompañamos a cada uno de los liberados y haremos seguimiento permanente para intevención integral. Ya todos tienen pleno contacto con sus familiares”.

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A la par, atribuyó el resultado a la coordinación de los uniformados y al respaldo de la institución durante las horas de tensión. “Una operación impecable, mi general, y no podemos sino darle las gracias”, manifestó Turbay al alto oficial una vez finalizó el procedimiento.

Dumek Turbay indicó que la Policía Nacional y la Alcaldía de Cartagena coordinarán el acompañamiento de las víctimas (@dumek_turbay/X)

En sus declaraciones, destacó que la operación estuvo liderada por el presidente de la República,, Abelardo de la Espriella. El director general de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, por su parte, agradeció el acompañamiento del alcalde desde el momento en que la Policía fue alertada sobre la situación en el Éxito Cartagena.

“Desde el momento en que conocimos esta novedad, usted estuvo siempre acompañándonos”, expresó el director de la Policía Nacional, quien reconoció el apoyo de la administración distrital durante el operativo.

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Familiares de las víctimas hablaron sobre el secuestro

El almacén Éxito del sector de La Castellana fue el escenario de la retención de las víctimas (Gaula)

Tras cerca de 18 horas de retención, la Policía rescató a las personas que permanecían secuestradas en un almacén Éxito de Cartagena, Bolívar. Mientras avanzaban las actuaciones posteriores al operativo, los familiares de las víctimas aguardaban en las instalaciones del Gaula para reencontrarse con ellas.

Entre quienes esperaban estaba Óscar Botero, esposo de una de las mujeres liberadas. El hombre relató a Caracol Radio que recibió una llamada de su pareja hacia las 2:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre de 2026, en la que ella le confirmó que estaba a salvo.

Según contó, su esposa le informó que los agentes habían ingresado al establecimiento y que, tras el rescate, sería llevada a la sede del Gaula en el barrio Manga. Botero permanecía allí a la espera de verla.

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La mujer administra un restaurante en el barrio Los Alpes, a una cuadra y media del almacén Éxito de Cartagena. El martes 24 de noviembre de 2026 salió hacia el comercio alrededor de las 8:00 a.m. para comprar insumos para el negocio.

Unos 30 minutos después, Botero recibió una llamada que se cortó poco después de comenzar. “Mijo, me están asaltando, están robando”, alcanzó a decirle su esposa, dijo en diálogo con la cadena radial.

Por otro lado, Alicia Oyola logró hablar con su hijo, Kevin, mientras él permanecía retenido junto a otras personas en el almacén Éxito de Contadora. La comunicación confirmó que el joven estaba bien, aunque continuaba dentro del establecimiento durante la intervención de las autoridades.

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El contacto telefónico puso fin a varias horas sin noticias para la familia. Quienes acompañaban a Oyola reaccionaron al escuchar que Kevin había llamado y le transmitieron la información a su madre.