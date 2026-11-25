Gabriel Murillo y su frase sobre el cáncer de páncreas que generó incertidumbre (@elgordomurillo/Instagram)

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El comediante colombiano Gabriel Murillo sorprendió al responder que padecería de cáncer de páncreas cuando le preguntaron por la pérdida de peso que mostró en recientes apariciones públicas. La frase, dicha durante una entrevista radial, dejó desconcertados a los conductores y abrió un debate entre sus seguidores, ya que el artista no confirmó después que se tratara de un diagnóstico médico.

Murillo, quien participó en MasterChef Celebrity Colombia en 2024, fue invitado al programa Los Impresentables, de Los 40 Colombia. Durante la charla, los locutores repararon en el cambio físico del humorista y le consultaron si se había sometido a algún procedimiento para adelgazar.

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El comediante respondió con una frase que alteró el tono de la conversación: “Se llama cáncer de páncreas y tiene sus ventajas, como por ejemplo que uno puede perder peso rápidamente”. Los conductores reaccionaron con sorpresa y le preguntaron si hablaba en serio, pero Murillo no ofreció una aclaración concreta sobre su estado de salud.

En cambio, cuestionó el interés sobre su aspecto físico. “¿Por qué no hablamos de otros temas? ¿Por qué todo es el cuerpo? Uno no habla del cuerpo de los demás”, respondió ante la insistencia de los presentadores.

El humorista no confirmó si sus palabras describían un diagnóstico médico

Las declaraciones circularon en redes sociales y dieron lugar a interpretaciones contrapuestas. Algunos usuarios expresaron preocupación por la posibilidad de que el comediante atravesara una enfermedad, mientras que otros entendieron la respuesta como una broma de humor negro para poner fin a las preguntas sobre su cuerpo.

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Hasta el momento, Gabriel Murillo no difundió un comunicado ni realizó una declaración posterior que confirme un diagnóstico de cáncer de páncreas. Por ese motivo, no es posible establecer que la frase haya sido una revelación sobre su salud.

El contexto también generó dudas entre quienes siguen su trabajo. El artista es conocido por un registro de humor directo, con comentarios incómodos y respuestas sarcásticas que suelen abordar asuntos personales o situaciones cotidianas.

“Como es Murillo, imagino que es chiste eso, en lo personal no se juega con eso”, “Ojalá sea chiste”, “La salud es asunto serio”, “Hace dos semanas nos enteramos que mi papá tiene esta horrible enfermedad, es muy difícil”, “Considero que esta entrevista no es burla a la enfermedad, cada quien lo maneja como puede”, “Ojo q la lengua es el azote del culo…dicen por ahí ojo con el poder de la palabra", (Sic), dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

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