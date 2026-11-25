La creadora de contenido aseguró que contará detalles de cómo avanza la investigación de las autoridades. (@andreaaaa.suarez_/IG)

Guardar

Días después del robo en su apartamento de Medellín, Yaya Muñoz agradeció públicamente el apoyo de sus seguidores y anunció que contará todos los detalles de lo ocurrido en el programa Tamo en vivo.

La influencer habló con un tono de gratitud. Dahian Lorena Muñoz Quiñones, conocida en redes sociales como Yaya Muñoz, reapareció ante sus seguidores días después del robo que sufrió en su apartamento de Medellín para agradecer el apoyo recibido desde que se conoció el hecho.

PUBLICIDAD

Visiblemente afectada pero agradecida, publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que reconoció el respaldo de quienes se tomaron el tiempo de escribirle. “Quiero aprovechar de verdad para darles las gracias a todas, todas las personitas que se tomaron ese tiempo de dejarme un mensaje de ánimo, de esa motivación moral que de verdad uno necesita en este momento”, expresó Muñoz en el video.

Yaya Muñoz denunció que personas desconocidas abrieron la caja fuerte de su casa y sustrajeron dinero y joyas. (Captura de video dahianlorena / Instagram)

El golpe llegó en el peor momento: horas después de una victoria

La comunicadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mencionó la dureza del contraste que vivió en cuestión de horas. Muñoz había regresado a casa tras ganar una pelea en el evento de artes marciales mixtas Stream Fighters 5, una victoria que describió como una buena noticia, solo para encontrarse con la realidad del robo al llegar a su residencia.

PUBLICIDAD

“No es fácil llegar de una noticia tan buena... y chocarme con esta realidad”, afirmó la creadora de contenido. La combinación de ambos eventos en un mismo día marcó lo que ella misma calificó como un golpe difícil de asimilar.

Desconocidos forzaron su caja fuerte y se llevaron joyas y ahorros

El robo ocurrió el domingo 22 de noviembre de 2026. Según relató Muñoz al hacer pública la denuncia el día siguiente, desconocidos ingresaron a su apartamento en un edificio con vigilancia en Medellín y vaciaron la caja fuerte donde guardaba la totalidad de sus joyas y dinero en efectivo que tenía ahorrado.

La creadora de contenido encontró abierta su caja de seguridad, sin dinero ni joyas, y confirmó que agentes de la Policía Nacional acudieron a la vivienda. (dahianlorena / Instagram)

La creadora de contenido encontró una cortina doblada como indicio del acceso y señaló a los uniformados cómo pudieron haber entrado. Asimismo, Muñoz no precisó el valor exacto de lo hurtado, aunque confirmó que perdió todas sus piezas y la totalidad de sus ahorros en efectivo.

PUBLICIDAD

“Me sacaron absolutamente todo. Se entraron a mi casa y me robaron absolutamente todas las joyas”, declaró entre lágrimas en las historias que publicó el lunes 23 de noviembre, en las que también mostró la presencia de agentes de la Policía Nacional dentro de su vivienda.

La Policía investiga el caso sin informe oficial hasta el momento

El caso quedó bajo investigación desde el momento en que se radicó la denuncia. El Sistema Informativo de Teleantioquia consultó a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pero la institución no había entregado un informe oficial sobre lo ocurrido al cierre de la información disponible.

La creadora de contenido publicó videos en sus redes sociales para exhibir los estuches vacíos tras el hurto. (Captura de video dahianlorena / Instagram)

En su reaparición pública, Muñoz anticipó que ofrecerá una versión completa de los hechos en el programa de televisión Tamo en vivo, donde prometió contar todo lo que sabe hasta el momento. “Les voy a contar lo que sé hasta el momento y todo lo que pasó”, indicó, e invitó a sus seguidores a sintonizar la emisión para conocer el desarrollo del caso.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido cerró su mensaje reiterando el agradecimiento hacia quienes le escribieron desde que ocurrieron los hechos. “De verdad, gracias, gracias por todos sus mensajitos tan lindos”, concluyó.

Nuevamente, sus palabras generaron una ola de respaldo de sus fans y pidieron más precaución a la ibaguereña al presumir sus artículos de lujo, así como dar pistas de sus posesiones, pues en redes sociales es fácil dar con el paradero de sus viviendas con diferentes publicaciones.