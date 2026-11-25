Imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran la circulación de vehículos y el paso de peatones durante la noche en la vía a La Línea, donde se observa el momento en el que el vehículo de carga pesada choca contra varias viviendas del sector de Calle Larga de Cajamarca (Captura de Video Colombia Oscura - X)

Guardar

Cinco personas murieron y nueve resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la noche del 22 de noviembre de 2026 en Cajamarca, Tolima. Una tractomula que descendía por la vía principal del casco urbano perdió el control en el sector de Calle Larga, arrolló vehículos y peatones y terminó contra inmuebles del sector.

La emergencia ocurrió hacia las 6:45 p. m. y movilizó a los habitantes del municipio, voluntarios de la Defensa Civil y organismos de socorro que acudieron al sitio para auxiliar a las víctimas.

PUBLICIDAD

Los lesionados fueron llevados inicialmente al hospital Santa Lucía de Cajamarca y, por la gravedad de algunos casos, remitidos a centros asistenciales de Ibagué. Entre ellos había cinco hombres, cuatro mujeres, una menor de edad y una mujer embarazada.

Hasta el momento, las autoridades siguen indagando sobre las causas principales que produjeron el accidente.

El camión arrolló a peatones y vehículos antes de impactar contra varios inmuebles. (Captura de Video X/Colombia Oscura)

Una cámara de seguridad registró el paso sin control de la tractomula

Mientras avanzan las investigaciones oficiales, en redes sociales se conoció un video que muestra el momento exacto del siniestro vial en la vía que comunica al suroccidente colombiano.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona, de acuerdo con la cuenta Colombia Oscura en X. Al comienzo, las imágenes muestran el tránsito habitual por la vía, con vehículos que circulan sin señales de alerta, y con personas que circulan por la acera sin ninguna preocupación.

PUBLICIDAD

De repente, la tractomula aparece a gran velocidad y avanza sin control por el sector. En la grabación se ve cómo arrolla a personas que estaban en la zona y choca contra una vivienda ubicada al costado de la carretera. Un automóvil se orilla segundos antes de su paso, mientras otro vehículo resulta involucrado en la colisión.

El accidente obligó al cierre de la vía entre Cajamarca y el Alto de La Línea. (Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de pantalla X - Colombia Oscura)

El registro también permite escuchar gritos de angustia de quienes presenciaron el hecho y la reacción de varias personas que corren para ponerse a salvo. Otros videos difundidos después de la emergencia muestran los daños en viviendas, locales comerciales y vehículos alcanzados por el camión.

PUBLICIDAD

La principal hipótesis conocida hasta el momento apunta a una posible falla en el sistema de frenos. De acuerdo con las versiones preliminares, el conductor habría perdido el control mientras descendía desde el Alto de La Línea.

El alcalde confirmó el saldo y la vía a La Línea fue cerrada tras la emergencia

El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, confirmó el saldo de cinco fallecidos y nueve heridos. Una de las víctimas mortales no había sido identificada en el reporte inicial. “Fueron nueve heridos, cinco hombres, cuatro mujeres, una menor, también una materna. Y tenemos, lamentablemente, cinco fallecidos”, señaló el mandatario.

Camilo Valencia confirmó desde el hospital Santa Lucía que cinco personas murieron y nueve resultaron heridas en el siniestro ocurrido en Calle Larga. (Alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia)

Valencia informó que todos los lesionados fueron trasladados desde el hospital Santa Lucía, incluido el último paciente remitido a Ibagué. También indicó que los organismos de socorro continuaban las labores de búsqueda y verificación en el punto del choque para determinar si había más personas afectadas.

PUBLICIDAD

Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía entre Cajamarca y el Alto de La Línea, corredor que conecta a Tolima con Quindío. La restricción se mantuvo mientras se atendía a las víctimas, se aseguraba la zona y avanzaban las primeras verificaciones sobre el siniestro.

Según datos preliminares del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), entre enero y septiembre de 2026 las muertes viales en Colombia crecieron 19,3%. Con corte al 30 de septiembre, el balance contabilizó 7.468 fallecidos, una cifra 1.210 casos superior a la del mismo período de 2025.

Accidentes viales en el territorio nacional preocupan a las autoridades que instan a los actores viales a extremar las precauciones (Ansv)

Las cifras corresponden a personas fallecidas en siniestros viales y no al total de hechos de tránsito reportados. La Ansv comparó los primeros nueve meses de 2026 con el mismo período del año anterior.

PUBLICIDAD

Agosto fue el mes de 2026 que concentró más muertes, con 927 personas fallecidas. Según el Observatorio de la ANSV, mayo quedó detrás con 898 víctimas y marzo con 891.

También en el mismo mes se dio el mayor aumento mensual respecto de 2025, cuando las muertes subieron de 721 a 927: 206 casos más. En mayo hubo 185 fallecidos adicionales y abril tuvo un incremento de 178.

A nivel departamental, Tolima reportó 306 personas fallecidas en siniestros viales entre enero y septiembre de 2026, frente a 222 durante el mismo período de 2025. El departamento acumuló 84 víctimas más, con una variación de 37,8%.

PUBLICIDAD