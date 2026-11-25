Millonarios derrotó 4-1 en la segunda fecha del cuadrangular B y ese segundo del grupo (Lina Gasca-Colprensa)

Guardar

Las victorias de América de Cali y Millonarios en la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay modificaron la disputa por los cupos colombianos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

América se sostuvo en el segundo lugar de la reclasificación, mientras Millonarios llegó a 60 puntos y recortó distancia frente a los equipos ubicados en la zona de clasificación.

PUBLICIDAD

El conjunto vallecaucano venció 2-1 a Deportivo Cali en el clásico disputado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Con ese resultado, alcanzó 74 puntos y mantuvo una diferencia de cinco unidades sobre Independiente Santa Fe, tercero con 69.

América alcanzó 74 puntos y mantuvo una diferencia de cinco unidades sobre Independiente Santa Fe, tercero con 69 (Jorge Orozco/Colprensa)

América quedó en posición de acceder a la Libertadores

La tabla anual otorga dos cupos a la fase previa de la Libertadores para los equipos mejor ubicados que no hayan obtenido un título de liga. Atlético Nacional lidera con 96 puntos y ya tiene asegurada su presencia en el torneo continental, aunque resta definir si ingresará por esa vía o como campeón del segundo semestre, lo que le daría acceso a la fase de grupos.

PUBLICIDAD

América ocupa de forma parcial el segundo puesto que entrega clasificación a la Libertadores. El equipo caleño amplió su margen sobre Santa Fe tras imponerse en el derbi y dejó al cuadro bogotano en puestos de Sudamericana.

Junior de Barranquilla, cuarto con 66 unidades, no participa en esta pelea de reclasificación porque aseguró su lugar en la fase de grupos de la Libertadores como campeón del primer semestre de la Liga BetPlay.

Millonarios alcanzó los 60 puntos y Bucaramanga cedió terreno

En El Campín, Millonarios superó 4-1 a Atlético Bucaramanga. Francisco Chaverra y Rodrigo Ureña anotaron un gol cada uno, mientras Rodrigo Contreras firmó dos tantos para el equipo azul.

PUBLICIDAD

El triunfo llevó a Millonarios al noveno lugar con 60 puntos, a una unidad de Bucaramanga, que cayó al décimo puesto con 59. Ambos permanecen cerca de Independiente Medellín, octavo con 61, y de Once Caldas, séptimo con 63.

Deportes Tolima, con 64 puntos, aparece quinto y conserva de forma parcial un cupo a la Sudamericana. Deportivo Cali, pese a la derrota ante América, se ubica sexto con 63 unidades y comparte puntaje con Once Caldas.

La Copa BetPlay puede abrir otro cupo por reclasificación

La Sudamericana tendrá tres clasificados por la tabla anual entre los clubes que no ingresen a la Libertadores ni sean campeones de liga. El cuarto boleto corresponderá al campeón de la Copa BetPlay.

PUBLICIDAD

Santa Fe, Tolima y Deportivo Cali ocupan por ahora los lugares hacia ese torneo. Si América gana la Copa BetPlay y confirma su clasificación a la Libertadores por reclasificación, se liberaría una plaza que involucraría a Medellín, Millonarios, Bucaramanga y Once Caldas.

La Sudamericana tendrá tres clasificados por la tabla anual entre los clubes que no ingresen a la Libertadores ni sean campeones de liga (Millonarios FC)

¿Cómo está la tabla de reclasificación?

Atlético Nacional: 96 puntos América de Cali: 74 puntos Independiente Santa Fe: 69 puntos Junior: 66 puntos Deportes Tolima: 64 puntos Deportivo Cali: 63 puntos Once Caldas: 63 puntos Independiente Medellín: 61 puntos Millonarios: 60 puntos Atlético Bucaramanga: 59 puntos

¿Cómo va el cuadrangular B?

América de Cali: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) - punto invisible Millonarios FC: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlético Bucaramanga: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

América de Cali venció 2-1 al Deportivo Cali y es líder del cuadrangular B de la Liga BetPlay (Jorge Orozco/Colprensa)

¿Cómo va el cuadrangular A?

Medellín: 3 puntos, 1 partido jugado, 1 triunfo, 1 gol a favor y 0 en contra. Once Caldas: 1 punto, 1 partido jugado, 1 empate, 0 goles a favor y 0 en contra. Atlético Nacional: 1 punto, 1 partido jugado, 1 empate, 0 goles a favor y 0 en contra. Santa Fe: 0 puntos, 1 partido jugado, 1 derrota, 0 goles a favor y 1 en contra.