La primera línea del Metro de Bogotá entrará en operación comercial en marzo de 2028 tras iniciar su marcha blanca en septiembre de 2027. (Enea Lebrun/Reuters)

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La primera línea del Metro de Bogotá entrará en operación comercial en marzo de 2028, aunque algunos trabajos de redes de servicios públicos, espacio público y calzadas podrían continuar después de esa fecha.

El viaducto, los trenes y las 16 estaciones estarán operativos, sin que las intervenciones pendientes afecten la marcha blanca prevista para septiembre de 2027.

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El componente de espacio público registraba un avance de 22,12% al 31 de octubre pasado, el menor entre los principales frentes de construcción. Sistemas y equipos alcanzaban el 45,80%, mientras que estaciones y edificios llegaban al 50,84%; los demás componentes se encontraban en la recta final, según información conocida por El Tiempo.

Las tareas aún pendientes surgieron por una cantidad de redes de servicios públicos mucho mayor que la calculada durante la estructuración y el diagnóstico inicial del proyecto. Esa diferencia condiciona la construcción de andenes, calzadas y otras obras urbanas, porque primero deben trasladarse, reubicarse o soterrarse las instalaciones existentes.

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Las redes subterráneas, el frente con mayores cantidades de obra

El costo estimado para el componente de redes subterráneas aumentó de 171.000 millones a 294.000 millones de pesos a precios de 2017. (Fincaraiz)

La primera línea tiene un trazado de 23,96 kilómetros, pero las redes contempladas pasaron de 129 a 320 kilómetros, 2,5 veces la estimación original. El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó a El Tiempo que los estudios de ingeniería de detalle y las verificaciones con las empresas prestadoras confirmaron una cantidad considerablemente superior a la prevista en el contrato de concesión.

La falta de un catastro confiable de redes ha incidido también en demoras de otros proyectos de infraestructura bogotanos, entre ellos troncales de TransMilenio, puentes vehiculares, ciclorrutas y andenes. El metro enfrentó la misma condición durante la ejecución de sus obras.

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El Ministerio de Transporte autorizó el 19 de octubre pasado que la Empresa Metro de Bogotá reasignara recursos del convenio de cofinanciación destinados a la compra de predios hacia la obra civil. El traslado ascendió a $122.865,6 millones.

La decisión era esperada desde meses atrás por la Empresa Metro, la interventoría y el consorcio chino Metro Línea 1, conocido como ML1. El Tiempo señaló que la autorización se produjo tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia, luego de un periodo de espera durante el gobierno de Gustavo Petro.

La reubicación de servicios públicos condiciona los tiempos finales para la terminación de andenes y calzadas. (crédito Empresa Metro de Bogotá)

Un trámite similar ocurrió con la modificación de las fachadas de las estaciones, aprobada por el Ministerio de Transporte después de varios meses. La reasignación presupuestal permitirá tramitar una adición o modificación contractual con ML1 para ampliar los frentes de espacio público y malla vial.

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Narváez sostuvo que esas intervenciones dependen del traslado previo de las redes. “El traslado y la subterranización de redes constituyen actividades predecesoras indispensables para la construcción del espacio público, que sí forma parte de las unidades de ejecución del contrato de concesión”, aseguró al diario nacional.

El aumento de costos y el modificatorio pendiente

El componente de redes tenía una asignación inicial de $171.000 millones, a precios de 2017, y ahora requiere $294.000 millones bajo la misma referencia de precios. El reconocimiento económico se realiza por cantidades de obra ejecutadas y precios unitarios, no mediante el esquema de remuneración por unidades de ejecución.

“El incremento de las cantidades de obra ha generado mayores necesidades de recursos financieros para atender su ejecución”, afirmó el gerente de la Empresa Metro. Una fuente conocedora del proceso indicó que la adición resulta reducida frente al valor total del contrato, de $14 billones a precios de 2015, pero es necesaria para atender las intervenciones que superan las cantidades contratadas inicialmente.

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Las 16 estaciones del sistema dispondrán de accesos y zonas peatonales habilitadas para el ingreso de pasajeros. (Alcaldía de Bogotá)

Las partes deben firmar un otrosí o modificatorio contractual y obtener la no objeción de la banca multilateral. Una vez cumplidos esos pasos, el consorcio podrá ampliar los trabajos vinculados con las redes, el espacio público y la malla vial.

Darío Hidalgo, experto en movilidad y docente de la Universidad Javeriana, señaló que los proyectos pueden encontrar necesidades adicionales durante su ejecución, aun cuando se hayan realizado estudios previos. “Se realiza el mejor esfuerzo para identificar el alcance requerido, durante la ejecución se encuentran temas adicionales, ya sea por ausencia de un catastro confiable o por cambios solicitados por las empresas de servicios”, explicó a El Tiempo.

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Andrés Escobar Uribe, exgerente de la Empresa Metro, cuestionó que las mayores cantidades de “interferencias y traslados” puedan derivar en atrasos y posteriores reclamos del contratista. “Nosotros hicimos el TAR desde antes del contrato de ML1, precisamente para que cuando comenzaran obra no tuvieran este tipo de obstáculos”, agregó.

Obras urbanas sin fecha definitiva de terminación

El tiempo requerido para completar las redes adicionales todavía no fue definido y podría extenderse durante más de un año. Por esa razón, aún no existe una fecha final para concluir las intervenciones pendientes de redes, espacio público y calzadas a lo largo del corredor.

Ese cronograma deberá ser acordado entre el concesionario y la Empresa Metro de Bogotá. Expertos vinculados al proyecto consideran que la entidad y la Alcaldía de Bogotá deberán coordinar de manera estricta con las empresas de servicios públicos para evitar que este frente prolongue los plazos de ejecución, como ocurrió en otras obras viales de la ciudad.

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Las redes adicionales y el espacio público pendiente no impedirán el inicio de la marcha blanca ni la operación comercial de la línea. Las estaciones contarán con accesos y tendrán nuevo espacio público en sus alrededores cuando reciban a los primeros pasajeros. El proyecto supera actualmente el 84 % de avance.